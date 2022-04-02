ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Букмекеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Фрибеты и бонусы букмекеров: апрель-2022

    Фрибеты от 1500 до 10 000 рублей, бонусы до 25 000 и эксклюзивные промокоды букмекеров — внутри этого текста

    Букмекеры Фонбет Лига Ставок Винлайн Олимп 1хСтавка BetBoom (Бинго Бум)
    Вся лентаСамое главное
    Неймар и Лионель МессиПродать Месси и сбалансировать состав. Пять главных задач «ПСЖ» этим летом ЧМ-2022, стадион в городе ЛусаилЖеребьевка ЧМ-2022 по футболу. Онлайн Лионель МессиВторое пришествие. Нужно ли Месси возвращаться в «Барсу» из ПСЖ?
  • 20:58
    • «Химки» на 90 минуте вырвали победу у «Рубина»
  • 20:29
    • Известны все группы ЧМ-2022 в Катаре
  • 22:52
    • Бобровский признан третьей звездой марта в НХЛ
  • 21:47
    • Винлайн: секретный фрибет 3000 рублей
    Все новости спорта
    Фрибет и Бонус в Олимпбет
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрибет и Бонус в Олимпбет
    Букмекерские конторы России продолжают бороться за внимание новых игроков, предлагая для этого интересные и выгодные акции. Рассмотрим наиболее интересные из них, которые актуальны в апреле 2022 года.

    Фонбет — фрибет 2000 рублей

    Крупнейшая контора страны «Фонбет» еще на два месяца продлила флагманскую акцию — Фрибет 2000 рублей за регистрацию.

    Условия просты: регистрация, идентификация (можно онлайн), установка приложения.

    Фактически фрибет состоит из четырёх сумм по 500 рублей. Каждую можно ставить на любое событие с коэффициентом не выше 5.00.

    Выигрыш за вычетом самой суммы фрибета готов к выводу на счет/карту.

    Фрибет 2000

    БетБум — бонус до 7000 рублей

    Другая механика бонуса у БетБум. В этой конторе нет прямого фрибета, но зато есть увеличение суммы депозита на такую же, вплоть до 7000 рублей.

    Отыграть нужно путем десятикратного проставления суммы бонуса с коэффициентом от 1.90.

    Промо БетБум

    Отметим, что речь не о пополнении на такую сумму, а именно о сумме ставок: при удачном исходе бонус можно отыграть и с совсем небольшого первоначального депозита.

    Бонус 7000

    Лига Ставок — фрибеты до 10 000 рублей

    «Лига Ставок» не отстает в гонке фрибетов. В акции «Колесо фортуны» можно получить фрибет аж до 10 000 рублей. Но и номиналы поменьше лишними не будут.

    Здесь не нужно устанавливать приложение, и не нужно отыгрывать полученный фрибет. Как и везде, сумма выигрыша минус тело фрибета — равно сумма, доступная к выводу или для совершения новых ставок.

    Фрибет 10 000

    Винлайн — фрибет 2000 рублей

    Винлайн продолжает продвигать свой фрибет в 2000 рублей. Механика получения предельно проста: регистрация через приложение, прохождение идентификации.

    После на счет падает фрибет 2000 рублей. Ставить можно только всей суммой сразу, но зато на что угодно и с любым коэффициентом: хочешь 1.01, хочешь 50.00 и выше — без разницы.

    Отыгрыш не требуется: в случае успеха на реальный счет зачисляется выигрыш минус сам фрибет.

    Кроме того, LiveSport.Ru узнал еще и о фрибете в 3000 рублей.

    Бонус 500

    Олимпбет — фрибет 1500 + бонус 500

    Специально для посетителей LiveSport.Ru на Олимпбет эксклюзивный бонус: фрибет на 1500 рублей плюс бонус 500 рублей. Доступен только при указании промокода LIVESPORT.

    На деле фрибет 1500 рублей — это три ставки по 500 рублей. Сначала начисляются первые 500, если проигрыш — вторые, если снова неудача — третьи.

    Ставить можно на любой кэф от 2.00. Отыгрыша нет.

    А если параллельно пополнить реальный счет на 1000 рублей, букмекер добавит бонусом еще 500. Отыгрываются аналогичным образом — никаким, просто сумма выигрыша минус бонус.

    Фрибет + бонус 2000

    1хСтавка — бонус до 25 000 рублей

    Еще один эксклюзивный бонус по нашему промокоду LIVESPORT доступен в 1хСтавке.

    На каждый внесенный вами рубль БК добавит еще столько же, и так вплоть до 25 000 рублей (без промокода — только 16 000).

    Отыгрывать нужно простановкой суммы бонуса от трех раз.

    Бонус 25 000

    Еще больше информации о бонусах и акциях — на странице о букмекерах.

    Важно

    Помните, что ставки — это развлечение, фан. Не тратьте на них больше, чем можете себе позволить. Постоянно зарабатывать на ставках могут только профессиональные игроки.

    В центре внимания
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры
    Fonbet Винлайн Лига Ставок Олимп ПариМатч 1хСтавка Bettery Мелбет Бетсити Tennisi Бетбум Марафон Зенит GGBet Балтбет PinUp Мостбет Poolbet 888
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры