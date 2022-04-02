Фрибеты и бонусы букмекеров: апрель-2022

Букмекерские конторы России продолжают бороться за внимание новых игроков, предлагая для этого интересные и выгодные акции. Рассмотрим наиболее интересные из них, которые актуальны в апреле 2022 года.

Фонбет — фрибет 2000 рублей

Крупнейшая контора страны «Фонбет» еще на два месяца продлила флагманскую акцию — Фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Условия просты: регистрация, идентификация (можно онлайн), установка приложения.

Фактически фрибет состоит из четырёх сумм по 500 рублей . Каждую можно ставить на любое событие с коэффициентом не выше 5.00.

Выигрыш за вычетом самой суммы фрибета готов к выводу на счет/карту.

БетБум — бонус до 7000 рублей

Другая механика бонуса у БетБум. В этой конторе нет прямого фрибета, но зато есть увеличение суммы депозита на такую же, вплоть до 7000 рублей.

Отыграть нужно путем десятикратного проставления суммы бонуса с коэффициентом от 1.90.

Промо БетБум БетБум

Отметим, что речь не о пополнении на такую сумму, а именно о сумме ставок: при удачном исходе бонус можно отыграть и с совсем небольшого первоначального депозита.

Лига Ставок — фрибеты до 10 000 рублей

«Лига Ставок» не отстает в гонке фрибетов. В акции «Колесо фортуны» можно получить фрибет аж до 10 000 рублей. Но и номиналы поменьше лишними не будут.

Здесь не нужно устанавливать приложение , и не нужно отыгрывать полученный фрибет. Как и везде, сумма выигрыша минус тело фрибета — равно сумма, доступная к выводу или для совершения новых ставок.

Винлайн — фрибет 2000 рублей

Винлайн продолжает продвигать свой фрибет в 2000 рублей. Механика получения предельно проста: регистрация через приложение, прохождение идентификации.

После на счет падает фрибет 2000 рублей. Ставить можно только всей суммой сразу, но зато на что угодно и с любым коэффициентом : хочешь 1.01, хочешь 50.00 и выше — без разницы.

Отыгрыш не требуется: в случае успеха на реальный счет зачисляется выигрыш минус сам фрибет.

Кроме того, LiveSport.Ru узнал еще и о фрибете в 3000 рублей.

Олимпбет — фрибет 1500 + бонус 500

Специально для посетителей LiveSport.Ru на Олимпбет эксклюзивный бонус: фрибет на 1500 рублей плюс бонус 500 рублей. Доступен только при указании промокода LIVESPORT .

На деле фрибет 1500 рублей — это три ставки по 500 рублей . Сначала начисляются первые 500, если проигрыш — вторые, если снова неудача — третьи.

Ставить можно на любой кэф от 2.00. Отыгрыша нет.

А если параллельно пополнить реальный счет на 1000 рублей, букмекер добавит бонусом еще 500 . Отыгрываются аналогичным образом — никаким, просто сумма выигрыша минус бонус.

1хСтавка — бонус до 25 000 рублей

Еще один эксклюзивный бонус по нашему промокоду LIVESPORT доступен в 1хСтавке.

На каждый внесенный вами рубль БК добавит еще столько же, и так вплоть до 25 000 рублей (без промокода — только 16 000).

Отыгрывать нужно простановкой суммы бонуса от трех раз.

Еще больше информации о бонусах и акциях — на странице о букмекерах.

Важно

Помните, что ставки — это развлечение, фан. Не тратьте на них больше, чем можете себе позволить. Постоянно зарабатывать на ставках могут только профессиональные игроки.