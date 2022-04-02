Фрибеты и бонусы букмекеров: апрель-2022

Фонбет — фрибет 2000 рублей
Крупнейшая контора страны «Фонбет» еще на два месяца продлила флагманскую акцию — Фрибет 2000 рублей за регистрацию.
Условия просты: регистрация, идентификация (можно онлайн), установка приложения.
Фактически фрибет состоит из
Выигрыш за вычетом самой суммы фрибета готов к выводу на счет/карту.
БетБум — бонус до 7000 рублей
Другая механика бонуса у БетБум. В этой конторе нет прямого фрибета, но зато есть увеличение суммы депозита на такую же, вплоть до 7000 рублей.
Отыграть нужно путем десятикратного проставления суммы бонуса с коэффициентом от 1.90.
Отметим, что речь не о пополнении на такую сумму, а именно о сумме ставок: при удачном исходе бонус можно отыграть и с совсем небольшого первоначального депозита.
Лига Ставок — фрибеты до 10 000 рублей
«Лига Ставок» не отстает в гонке фрибетов. В акции «Колесо фортуны» можно получить фрибет аж до 10 000 рублей. Но и номиналы поменьше лишними не будут.
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Винлайн — фрибет 2000 рублей
Винлайн продолжает продвигать свой фрибет в 2000 рублей. Механика получения предельно проста: регистрация через приложение, прохождение идентификации.
После на счет падает фрибет 2000 рублей. Ставить можно только всей суммой сразу, но зато на что угодно и
Отыгрыш не требуется: в случае успеха на реальный счет зачисляется выигрыш минус сам фрибет.
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Олимпбет — фрибет 1500 + бонус 500
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Важно
Помните, что ставки — это развлечение, фан. Не тратьте на них больше, чем можете себе позволить. Постоянно зарабатывать на ставках могут только профессиональные игроки.