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    Фонбет продлил срок акции с фрибетом

    Букмекеры Фонбет
    Букмекерская контора Фонбет продлила срок акции Фрибет 2000 до 31 мая 2022 года.

    Фрибет 2000 рублей в Fonbet
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    Фрибет 2000 рублей в Fonbet

    Предложение для новых клиентов изначально появилось 24 ноября 2021 года, а после возобновилось 3 февраля 2022. И теперь продлено еще на два месяца.

    Краткие условия получения фрибета:
    • регистрация
    • установка приложения
    • прохождение идентификации

    Полностью о фрибете 2000 рублей в Фонбете — как получить и вывести — читайте тут.

    Фрибет — это бонусные средства, которые букмекер выдает игрокам для совершения ставки на определенных условиях. В случае выполнения условий и успеха сделанной ставки выигранные средства можно вывести на карту или использовать для новых ставок на обычных условиях.

    Фрибет 2000

    Фрибет 2000 рублей в Фонбете — простой способ начать делать ставки, не рискуя собственными деньгами, да еще и с возможностью получить прибыль.

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