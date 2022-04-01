Фонбет продлил срок акции с фрибетом

Фрибет 2000 рублей в Fonbet Фото: Фонбет
Предложение для новых клиентов изначально появилось 24 ноября 2021 года, а после возобновилось 3 февраля 2022. И теперь продлено еще на два месяца.
Краткие условия получения фрибета:
- регистрация
- установка приложения
- прохождение идентификации
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Фрибет — это бонусные средства, которые букмекер выдает игрокам для совершения ставки на определенных условиях. В случае выполнения условий и успеха сделанной ставки выигранные средства
Фрибет 2000 рублей в Фонбете — простой способ начать делать ставки, не рискуя собственными деньгами, да еще и с возможностью получить прибыль.