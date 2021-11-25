Фрибет 2000 рублей в «Фонбет» — как получить?

Черная пятница — фрибет 2000 рублей в Fonbet Фото: Fonbet
Что такое фрибет
Фрибет у букмекеров — это бесплатная ставка определенным номиналом, для получения которой не нужно пополнять счет настоящими деньгами. Однако нужно выполнить ряд других обязательных условий.
Как получить фрибет 2000 рублей
Чтобы получить фрибет 2000 рублей в Fonbet, нужно:
- Зарегистрироваться и пройти идентификацию (в т.ч. упрощенную, онлайн)
- Установить приложение Fonbet (ссылка доступна на странице регистрации)
- Получить начисленный фрибет общим номиналом 2000 рублей
Как воспользоваться фрибетом
2000 бонусных рублей фактически разбиты на
Полученный выигрыш от ставки с использованием фрибета можно выводить на свою карту/счет. Однако для этого нужно будет пополнить свой счет на хотя бы минимальную сумму (требование законодательства).
Обратите внимание
- Фрибет 4x500 рублей начисляется только один раз
- Воспользоваться фрибетами нужно за 5 дней с момента начисления, позже — сгорят
- Срок акции —
до 23:59 28 ноября 2021 года
- Бонус доступен только в мобильном приложении, хотя зарегистрироваться можно и через сайт
- Указывайте только свои настоящие данные. Чужие ФИО и прочая информация не пройдут проверку
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