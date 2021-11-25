Фрибет 2000 рублей в «Фонбет» — как получить?

Букмекерская контора Фонбет запустила акцию— «Черная пятница», в рамках которой с 24 по 28 ноября 2021 года дарит всем новым клиентам повышенный. Разбираемся, что нужно, чтобы воспользоваться выгодным предложением конторы.

Важно Акция только для новых клиентов Фонбета из России

Что такое фрибет

Фрибет у букмекеров — это бесплатная ставка определенным номиналом, для получения которой не нужно пополнять счет настоящими деньгами. Однако нужно выполнить ряд других обязательных условий.

Как получить фрибет 2000 рублей

Чтобы получить фрибет 2000 рублей в Fonbet, нужно:

Зарегистрироваться и пройти идентификацию (в т.ч. упрощенную, онлайн)

Установить приложение Fonbet (ссылка доступна на странице регистрации)

Получить начисленный фрибет общим номиналом 2000 рублей

Как воспользоваться фрибетом

2000 бонусных рублей фактически разбиты на 4 ставки по 500 рублей . Делать ставки фрибетами можно на любое событие и с любым коэффициентом, но не выше 5.00.

Полученный выигрыш от ставки с использованием фрибета можно выводить на свою карту/счет. Однако для этого нужно будет пополнить свой счет на хотя бы минимальную сумму (требование законодательства).

Обратите внимание

Фрибет 4x500 рублей начисляется только один раз

Воспользоваться фрибетами нужно за 5 дней с момента начисления, позже — сгорят

с момента начисления, позже — сгорят Срок акции — до 23:59 28 ноября 2021 года

Бонус доступен только в мобильном приложении, хотя зарегистрироваться можно и через сайт

Указывайте только свои настоящие данные. Чужие ФИО и прочая информация не пройдут проверку

Не пропустите