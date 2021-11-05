Фрибет 2000 рублей в Винлайн: как получить?

Букмекерская контора Винлайн с октября 2021 года прокачала флагманское предложение для новых клиентов:увеличен с 1000 до

Что такое фрибет

Фрибет — это бесплатная ставка . Фрибет предполагает, что он дается букмекером просто так, без внесения игроком своих денег на счет.

Как получить фрибет 2000

Winline начисляет фрибет 2000 рублей только новым игрокам и только со смарфтона (Android или iOS). Если вы там уже ранее были зарегистрированы — ничего не получится.

Чтобы на ваш счет букмекер зачислил фрибет, нужно:

— Установить приложение на смартфон. Акция доступна только в приложении, на сайте — нет

— Зарегистрироваться. Процедура минимальна: имя, номер телефона, дата рождения

Получение фрибета 2000 рублей в Winline Винлайн

После этого на счет сразу будет начислен фрибет 2000 рублей.

Важно: в Play Market на операционной системе Android жесткие правила по приложениям с азартными играми, потому приложение нужно скачать с сайта самой конторы, предварительно разрешив установку из неизвестных источников (подробная инструкция будет доступна перед установкой на сайте БК).

Как воспользоваться

Существенных ограничений на использование бесплатной ставки в Винлайне нет. Вы можете поставить на любой коэффициент, хоть на 1.01 — реклама на ТВ абсолютно не обманывает.

Поставить можно только всю сумму сразу — то есть одной ставкой все 2000 .

Если ваша ставка сыграла, то на игровой счет будет зачислена только выигранная сумма, за вычетом бесплатной ставки.

Пример: вы сделали ставку с коэффициентом 1.50. Ставка выиграла: 2000 x 1.50 = 3000. Из 3000 будет вычтена сумма фрибета: 3000 — 2000 = 1000. Тысяча рублей ваша, вы можете ее вывести на карту или делать новые ставки уже на общих условиях.

Как вывести выигрыш

Чтобы вывести выигрыш все же придется внести минимальный депозит (от 100 рублей). Это не подводный камень со стороны Винлайна, а требование законодательства: должна произойти авторизация платежного средства.

Каким способом (картой или другим доступным образом) вы депозит внесете, таким же и будет доступен вывод выигрыша.

Регистрируйтесь сейчас и получите ваш фрибет 2000 рублей.