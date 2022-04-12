Винлайн: фрибет 5000 рублей на 2 дня

Фрибет — это что?
Фрибет — бесплатная ставка. Букмекер начисляет вам на счет определенную сумму, которую с соблюдением каких-то условий нужно потратить на ставки. Выигрыш от фрибета можно вывести живыми деньгами себе на карту или счет.
Фрибет 5000 рублей в Винлайне
Обычная акция Винлайна — фрибет 2000 рублей, но специально к ответным матчам четвертьфиналов Лиги чемпионов
Как получить?
Условия получения фрибета максимально просты. Нужно:
- Зарегистрироваться
- Ввести промокод
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- Установить приложение
После этого на счете будут 5000 рублей для ставок.
Как отыграть?
Чтобы превратить фрибет в настоящие деньги нужно:
- Поставить оба фрибета всей суммой (по ставке на фрибет)
- На любой матч
- На любой коэффициент
Все. В случае успеха вы получите на игровой счет реальные деньги (сумма выигрыша минус тело фрибета).
Пример механики: 3000 рублей ставим с коэффициентом 2.50: 3000 x 2.50 = 7 500. Из 7 500 вычитаем саму сумму фрибета: 7500 — 3000 = 4500. Это именно те деньги, которые вы можете забрать себе (или делать новые ставки).
Что важно не забыть
- Предложение актуально в БК Винлайн
до 23:59 13 апреля 2022 года
- Перед выводом вас попросят пройти идентификацию и внести минимальный депозит в 100 рублей — таково требование закона
- Вам должно быть 18 лет и больше
- Ваши ФИО, указанные при регистрации, должны совпадать с паспортными данными и данными платежных реквизитов. Не подойдут ни близкие родственники, ни мамы-папы, ни дети-внуки
- Делайте ставки ответственно, не тратьте на них больше, чем можете себе позволить. Постоянным источником дохода игра на ставках может быть только у профессиональных игроков