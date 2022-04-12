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    Винлайн: фрибет 5000 рублей на 2 дня

    Букмекеры Винлайн
    Букмекерская контора Винлайн запустила рекордный фрибет 5000 рублей. Доступен будет только для новых клиентов, только по промокоду (смотрите ниже) и только до 23:59 13 апреля. Разбираемся в деталях.

    Фрибет в Винлайне 5000 рублей
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    Фрибет в Винлайне 5000 рублей

    Фрибет — это что?

    Фрибет — бесплатная ставка. Букмекер начисляет вам на счет определенную сумму, которую с соблюдением каких-то условий нужно потратить на ставки. Выигрыш от фрибета можно вывести живыми деньгами себе на карту или счет.

    Фрибет 5000 рублей в Винлайне

    Обычная акция Винлайна — фрибет 2000 рублей, но специально к ответным матчам четвертьфиналов Лиги чемпионов предложение увеличено до 5000 рублей. Это рекорд на российском букмекерском рынке.

    Фрибет 5000

    Как получить?

    Условия получения фрибета максимально просты. Нужно:

    После этого на счете будут 5000 рублей для ставок. Это два фрибета: на 2000 и 3000 рублей.

    Не забудьте нажать на «У меня есть промокод» и ввести NEW5000
    livesport.ru

    Как отыграть?

    Чтобы превратить фрибет в настоящие деньги нужно:

    • Поставить оба фрибета всей суммой (по ставке на фрибет)
    • На любой матч
    • На любой коэффициент

    Все. В случае успеха вы получите на игровой счет реальные деньги (сумма выигрыша минус тело фрибета).

    Фрибет 5000

    Пример механики: 3000 рублей ставим с коэффициентом 2.50: 3000 x 2.50 = 7 500. Из 7 500 вычитаем саму сумму фрибета: 7500 — 3000 = 4500. Это именно те деньги, которые вы можете забрать себе (или делать новые ставки).

    Что важно не забыть

    • Предложение актуально в БК Винлайн до 23:59 13 апреля 2022 года
    • Перед выводом вас попросят пройти идентификацию и внести минимальный депозит в 100 рублей — таково требование закона
    • Вам должно быть 18 лет и больше
    • Ваши ФИО, указанные при регистрации, должны совпадать с паспортными данными и данными платежных реквизитов. Не подойдут ни близкие родственники, ни мамы-папы, ни дети-внуки
    • Делайте ставки ответственно, не тратьте на них больше, чем можете себе позволить. Постоянным источником дохода игра на ставках может быть только у профессиональных игроков
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