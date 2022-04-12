Винлайн: фрибет 5000 рублей на 2 дня

Букмекерская контора Винлайн запустила рекордный. Доступен будет только для новых клиентов, только по промокоду (смотрите ниже) и только до 23:59 13 апреля. Разбираемся в деталях.

Фрибет — это что?

Фрибет — бесплатная ставка. Букмекер начисляет вам на счет определенную сумму, которую с соблюдением каких-то условий нужно потратить на ставки. Выигрыш от фрибета можно вывести живыми деньгами себе на карту или счет.

Фрибет 5000 рублей в Винлайне

Обычная акция Винлайна — фрибет 2000 рублей, но специально к ответным матчам четвертьфиналов Лиги чемпионов предложение увеличено до 5000 рублей . Это рекорд на российском букмекерском рынке.

Как получить?

Условия получения фрибета максимально просты. Нужно:

Зарегистрироваться



Ввести промокод NEW5000 — не забудьте!



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После этого на счете будут 5000 рублей для ставок. Это два фрибета: на 2000 и 3000 рублей.

Не забудьте нажать на «У меня есть промокод» и ввести NEW5000 livesport.ru

Как отыграть?

Чтобы превратить фрибет в настоящие деньги нужно:

Поставить оба фрибета всей суммой (по ставке на фрибет)



На любой матч



На любой коэффициент

Все. В случае успеха вы получите на игровой счет реальные деньги (сумма выигрыша минус тело фрибета).

Пример механики: 3000 рублей ставим с коэффициентом 2.50: 3000 x 2.50 = 7 500. Из 7 500 вычитаем саму сумму фрибета: 7500 — 3000 = 4500. Это именно те деньги, которые вы можете забрать себе (или делать новые ставки).

Что важно не забыть