1хСтавка: бонус 25 000 рублей при регистрации. Как получить?

повышенный бонус

Букмекерская контора 1хСтавка специально для посетителей LiveSport.Ru предлагаетдля новых игроков:. Рассказываем, как его получить и наиболее эффективно воспользоваться.

Что такое бонус

Бонусом в букмекерских конторах называют добавку к вашему депозиту (пополнению счета). Обычно это происходит по принципу 1:1: вы пополняете счет на Х рублей, столько же букмекер вам добавляет от себя.

Бонус 25 000 рублей в 1хСтавка

БК 1хСтавка установила свое бонусное предложение на уровне 25 000 рублей — одно из самых щедрых предложений на рынке. Но давайте разберемся, что нужно сделать, чтобы его получить:

Укажите промокод и выберите бонус (с кодом увеличится с 16 до 25 тысяч) 1хСтавка

Укажите при регистрации промокод LIVESPORT (иначе бонус будет на треть меньше)

(иначе бонус будет на треть меньше) Пополните счет на сумму от 100 рублей

На каждый внесенный вами рубль букмекер добавим вам столько же своих, и так до 25 тысяч. Средства от БК будут зачислены на бонусный счет.

Как воспользоваться бонусом

Чтобы отыграть бонус, нужно проставить его сумму несколько раз:

3 раза — бонус до 4000 рублей

7 раз — от 4001 до 10 000 рублей

15 раз — свыше 10 001 рублей

Делать ставки нужно экспрессами, состоящими как минимум из трех событий. Плюс, три ставки в экспрессе должны быть от 1.50.

Выигранные деньги переводятся на ваш основной счет, после чего можете на них продолжать делать новые ставки или вывести себе на карту/счет.

Что важно