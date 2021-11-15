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    1хСтавка: бонус 25 000 рублей при регистрации. Как получить?

    Букмекеры 1хСтавка
    Букмекерская контора 1хСтавка специально для посетителей LiveSport.Ru предлагает повышенный бонус для новых игроков: 25 000 рублей. Рассказываем, как его получить и наиболее эффективно воспользоваться.

    Бонус 1хСтавка 25 000 рублей
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    Бонус 1хСтавка 25 000 рублей

    Что такое бонус

    Бонусом в букмекерских конторах называют добавку к вашему депозиту (пополнению счета). Обычно это происходит по принципу 1:1: вы пополняете счет на Х рублей, столько же букмекер вам добавляет от себя.

    Бонус 25 000 рублей в 1хСтавка

    БК 1хСтавка установила свое бонусное предложение на уровне 25 000 рублей — одно из самых щедрых предложений на рынке. Но давайте разберемся, что нужно сделать, чтобы его получить:

    Укажите промокод и выберите бонус (с кодом увеличится с 16 до 25 тысяч)

    • Укажите при регистрации промокод LIVESPORT (иначе бонус будет на треть меньше)

    • Пополните счет на сумму от 100 рублей

    • На каждый внесенный вами рубль букмекер добавим вам столько же своих, и так до 25 тысяч. Средства от БК будут зачислены на бонусный счет.

    Бонус 25 000

    Как воспользоваться бонусом

    Чтобы отыграть бонус, нужно проставить его сумму несколько раз:

    • 3 раза — бонус до 4000 рублей

    • 7 раз — от 4001 до 10 000 рублей

    • 15 раз — свыше 10 001 рублей

    Делать ставки нужно экспрессами, состоящими как минимум из трех событий. Плюс, три ставки в экспрессе должны быть от 1.50.

    Выигранные деньги переводятся на ваш основной счет, после чего можете на них продолжать делать новые ставки или вывести себе на карту/счет.

    Бонус 25 000

    Что важно

    • При регистрации указывайте только свои настоящие данные: не подойдут даже близкие родственники

    • Срок отыгрыша бонуса — 30 дней

    • Для получения бонуса нужно будет пройти видеоверификацию — подготовьте паспорт

    • Если вы воспользовались бонусным предложением, то на время его отыгрыша вывод средств будет остановлен
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