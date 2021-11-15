1хСтавка: бонус 25 000 рублей при регистрации. Как получить?

Бонус 1хСтавка 25 000 рублей Фото: 1хСтавка
Что такое бонус
Бонусом в букмекерских конторах называют добавку к вашему депозиту (пополнению счета). Обычно это происходит по принципу 1:1: вы пополняете счет на Х рублей, столько же букмекер вам добавляет от себя.
Бонус 25 000 рублей в 1хСтавка
БК 1хСтавка установила свое бонусное предложение на уровне 25 000 рублей — одно из самых
Укажите промокод и выберите бонус (с кодом увеличится с 16 до 25 тысяч)
- Укажите при регистрации промокод
LIVESPORT(иначе бонус будет на треть меньше)
- Пополните счет на сумму от 100 рублей
- На каждый внесенный вами рубль букмекер добавим вам столько же своих, и так до 25 тысяч. Средства от БК будут зачислены на бонусный счет.
Как воспользоваться бонусом
Чтобы отыграть бонус, нужно проставить его сумму несколько раз:
- 3 раза — бонус до 4000 рублей
- 7 раз — от 4001 до 10 000 рублей
- 15 раз — свыше 10 001 рублей
Делать ставки нужно экспрессами, состоящими как минимум из трех событий. Плюс, три ставки в экспрессе должны быть от 1.50.
Выигранные деньги переводятся на ваш основной счет, после чего можете на них продолжать делать новые ставки или вывести себе на карту/счет.
Что важно
- При регистрации указывайте только
свои настоящие данные: не подойдут даже близкие родственники
- Срок отыгрыша бонуса — 30 дней
- Для получения бонуса нужно будет пройти видеоверификацию — подготовьте паспорт
- Если вы воспользовались бонусным предложением, то на время его отыгрыша вывод средств будет остановлен