Бонус 7000 рублей в BetBoom: как получить?

Букмекерская контора BetBoom предлагает всем новым клиентам привлекательный. Разберёмся в подробностях, что нужно сделать, что получить его и использовать по-максимуму.

Бонус 7000 рублей в BetBoom Акция доступна только новым клиентам БК, проживающим в России

Что такое бонус

Бонусом у букмекеров, как правило, называется добавка к вашему пополнению счета (часто — первому). При выполнении определенных условий бонусные средства можно использовать для ставок также, как и свои собственные.

Как получить бонус в BetBoom

Максимальный размера бонуса в БК BetBoom — 7 тысяч рублей . Они будут доступны для ставок (и, в случае выигрыша, то и вывода на свои карту или счет), если выполненные следующие условия:

Регистрация и идентификация (онлайн)

Пополнение счета от 100 рублей

Совершение ставок (от одной до любого числа) на сумму, превышающую первый депозит 10 раз и с коэффициентом от 1.90

Последний пункт разберем отдельно. Во-первых, бонус равен только сумме первого депозита . То есть если вы вносите 100 рублей, то на бонус такого же номинала и можете претендовать.

Потому для получения максимальной суммы — 7000 рублей — нужно 7000 рублей и положить. Какую именно сумму выбрать — букмекер не ограничивает.

Превышение в 10 раз выглядит на первый взгляд пугающим — может показаться, что, по сути, положить на счет надо не 7, а 70 тысяч рублей. Однако на деле это не так: речь идет о сумме ставок, десятикратно превышающих первый депозит. И количество ставок не ограничено.

Регистрация в BetBoom BetBoom

Таким образом, набить необходимое превышение можно и с первоначальной суммы. Разумеется, ставки для того должны выигрывать (и про минимальный коэффициент 1.90 на забудем).

Как использовать бонус

После того, как бонус получен, его нужно использовать. Как? Для превращения бонусных рублей в настоящие их надо поставить на любое событие, кроме игр SuperLive, Теннис 37, Теннис 38, Теннис 37 New и Теннис 38 New, с коэффициентом от 1.30 до 3.50.

Еще один положительный момент: бонусные рубли можно отыгрывать частями, любой суммой, а не все сразу, как это бывает в ряде других контор.

Как вывести бонус

В случае, если ставка на бонусные рубли сыграла, то вы получаете на основной счет сумму выигрыша за вычетом бонусных рублей.

Пример: у вас есть 7000 бонусных рублей. Вы делаете ставку с коэффициентом 3.00. Ставка сыграла. 7000 x 3.00 = 21 000. Из 21 000 рублей вычитаем саму сумму бонуса (21 000 минус 7000), получаем 14 000. Вот их можно или тратить на дальнейшие ставки уже без каких-либо ограничений, или вывести себе на карту.

Важно знать