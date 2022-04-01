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    Винлайн: секретный фрибет 3000 рублей

    Букмекеры Винлайн
    Букмекерская контора Винлайн известна своей щедростью по отношению к новым игрокам. Но, как выяснил LiveSport.Ru, все еще интереснее. Разбираемся.

    Фрибет 3000 в Винлайн
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    Фрибет 3000 в Винлайн

    Для всех новых игроков Winline предлагает фрибет 2000 рублей в приложении. Мы подробно это разбирали, указывая на все нюансы, которые надо обязательно соблюсти.

    Общий смысл прост: регистрируйтесь, устанавливайте приложение, и готово — фрибет 2000 рублей готов. Ставьте его на что хотите и как хотите. Ставка сыграет — выигрыш ваш (за вычетом суммы самого фрибета).

    Все, что надо — это пройти идентификацию и сделать минимальный депозит (это уже требование законодательства).

    Фрибет 3000 рублей в Винлайне

    Но оказывается, если вы проиграете фрибет в 2000 рублей и некоторое время будете неактивны, то скоро Винлайн предложит вам еще более заманчивую штуку: фрибет 3000 рублей.

    Фрибет 3000

    Точного алгоритма получения такой опции не выявлено. Скорее всего, это произойдёт к какому-то статусному матчу, или празднику. И действовать это предложение будет буквально пару дней.

    Пример СМС с предложением фрибета 3000 рублей
    livesport.ru

    Так же есть варианты, что новый фрибет в 3000 рублей выдается за пополнение счета на ту же сумму. Но в любом случае, это именно +3000 рублей на ставок от БК.

    Как отыграть фрибет

    Как и в случае с 2000 рублей, фрибет на 3000 никак отыгрывать не надо. Вы его получаете и можете проставить всей суммой сразу на что угодно, с любым коэффициентом. Выигрываете — получаете выигрыш себе на карту (или дальше делаете ставки).

    Пример: вы получили 3000 рублей и сделали ставку с коэффициентом 2.00. 3000 x 2 = 6000. Из 6000 вычитаем сам фрибет: 6000 — 3000 = 3000. Это именно те деньги, которые теперь ваши.

    Итак, общий принцип:

    • Регистрация
    • Получение первого фрибета 2000 рублей
    • Ожидание предложения на 3000 рублей через некоторое время (особенно в случае проигрыша первого)

    Вероятность получения подобного фрибета крайне высока. Исключение — если вы пытались хитрить и жульничать при игре с первым фрибетом.

    Фрибет 3000

    Важно знать

    Любая БК и особенно служба безопасности — это профессиональные команды, укрепленные алгоритмами и огромным опытом. Обхитрить их практически невозможно, потому:

    • регистрируйтесь только сами, мамы-папы, дети — не подойдут
    • ваши ФИО в аккаунте и на карте должны явным образом совпадать
    • не забудьте, что вас ожидает онлайн-чат со службой поддержки: если вы представились как Ирина Петрова, а на видео будет мужик с бородой — ничего не получится
    • поиск в интернете ошибочных коэффициентов, которые бывают у любой БК, и попытка сыграть на них — нарушение правил
    • вам должно быть от 18 лет, место жительства — Россия
    • и помните, что ставки — это прежде всего развлечение, тратьте на них разумные суммы
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