Винлайн: секретный фрибет 3000 рублей

Букмекерская контора Винлайн известна своей щедростью по отношению к новым игрокам. Но, как выяснил LiveSport.Ru, все еще интереснее. Разбираемся.

Для всех новых игроков Winline предлагает фрибет 2000 рублей в приложении. Мы подробно это разбирали, указывая на все нюансы, которые надо обязательно соблюсти.

Общий смысл прост: регистрируйтесь, устанавливайте приложение, и готово — фрибет 2000 рублей готов. Ставьте его на что хотите и как хотите. Ставка сыграет — выигрыш ваш (за вычетом суммы самого фрибета).

Все, что надо — это пройти идентификацию и сделать минимальный депозит (это уже требование законодательства).

Фрибет 3000 рублей в Винлайне

Но оказывается, если вы проиграете фрибет в 2000 рублей и некоторое время будете неактивны, то скоро Винлайн предложит вам еще более заманчивую штуку: фрибет 3000 рублей.

Точного алгоритма получения такой опции не выявлено. Скорее всего, это произойдёт к какому-то статусному матчу, или празднику. И действовать это предложение будет буквально пару дней.

Пример СМС с предложением фрибета 3000 рублей livesport.ru

Так же есть варианты, что новый фрибет в 3000 рублей выдается за пополнение счета на ту же сумму. Но в любом случае, это именно +3000 рублей на ставок от БК.

Как отыграть фрибет

Как и в случае с 2000 рублей, фрибет на 3000 никак отыгрывать не надо. Вы его получаете и можете проставить всей суммой сразу на что угодно, с любым коэффициентом. Выигрываете — получаете выигрыш себе на карту (или дальше делаете ставки).

Пример: вы получили 3000 рублей и сделали ставку с коэффициентом 2.00. 3000 x 2 = 6000. Из 6000 вычитаем сам фрибет: 6000 — 3000 = 3000 . Это именно те деньги, которые теперь ваши.

Итак, общий принцип:

Регистрация



Получение первого фрибета 2000 рублей



Ожидание предложения на 3000 рублей через некоторое время (особенно в случае проигрыша первого)

Вероятность получения подобного фрибета крайне высока. Исключение — если вы пытались хитрить и жульничать при игре с первым фрибетом.

Важно знать

Любая БК и особенно служба безопасности — это профессиональные команды, укрепленные алгоритмами и огромным опытом. Обхитрить их практически невозможно, потому: