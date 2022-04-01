Винлайн: секретный фрибет 3000 рублей

Для всех новых игроков Winline предлагает фрибет 2000 рублей в приложении. Мы подробно это разбирали, указывая на все нюансы, которые надо обязательно соблюсти.
Общий смысл прост: регистрируйтесь, устанавливайте приложение, и готово — фрибет 2000 рублей готов. Ставьте его на что хотите и как хотите. Ставка сыграет — выигрыш ваш (за вычетом суммы самого фрибета).
Все, что надо — это пройти идентификацию и сделать минимальный депозит (это уже требование законодательства).
Фрибет 3000 рублей в Винлайне
Но оказывается, если вы проиграете фрибет в 2000 рублей и некоторое время будете неактивны, то скоро Винлайн предложит вам еще более заманчивую штуку: фрибет 3000 рублей.
Точного алгоритма получения такой опции не выявлено. Скорее всего, это произойдёт к какому-то статусному матчу, или празднику. И действовать это предложение будет буквально пару дней.
Так же есть варианты, что новый фрибет в 3000 рублей выдается за пополнение счета на ту же сумму. Но в любом случае, это именно
Как отыграть фрибет
Как и в случае с 2000 рублей, фрибет на 3000 никак отыгрывать не надо. Вы его получаете и можете проставить всей суммой сразу на что угодно, с любым коэффициентом. Выигрываете — получаете выигрыш себе на карту (или дальше делаете ставки).
Пример: вы получили 3000 рублей и сделали ставку с коэффициентом 2.00. 3000 x 2 = 6000. Из 6000 вычитаем сам фрибет: 6000 — 3000 =
Итак, общий принцип:
- Регистрация
- Получение первого фрибета 2000 рублей
- Ожидание предложения на 3000 рублей через некоторое время (особенно в случае проигрыша первого)
Вероятность получения подобного фрибета крайне высока. Исключение — если вы пытались хитрить и жульничать при игре с первым фрибетом.
Важно знать
Любая БК и особенно служба безопасности — это профессиональные команды, укрепленные алгоритмами и огромным опытом. Обхитрить их практически невозможно, потому:
регистрируйтесь только сами, мамы-папы, дети — не подойдут
- ваши ФИО в аккаунте и на карте должны явным образом совпадать
- не забудьте, что вас ожидает онлайн-чат со службой поддержки: если вы представились как Ирина Петрова, а на видео будет мужик с бородой — ничего не получится
- поиск в интернете ошибочных коэффициентов, которые бывают у любой БК, и попытка сыграть на них — нарушение правил
- вам должно быть от 18 лет, место жительства — Россия
- и помните, что ставки — это прежде всего развлечение, тратьте на них разумные суммы