БК Олимп: как получить бонус и фрибет?

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Что такое фрибет

Фрибет — бесплатная ставка, выдаваемая букмекером игроку определённым номиналом. При этом игрок, для получения фрибета, не пополняет свой счет реальными деньгами.

Что такое бонус

Бонус — дополнение ко внесенному игроком на свой счет в конторе депозиту.

Фрибет 1500 рублей в БК Олимпбет

После регистрации с промокодом LIVESPORT на счет игрока начисляется бесплатная ставка номиналом 500 рублей. Ее можно поставить только всю целиком одной суммой на любое событие типа ординар или экспресс с коэффициентом от 2.00.

В случае проигрыша игроку начисляется еще 500 рублей с аналогичными условиями. Если проиграет и второй фрибет, будет начислен третий, последний.

Таким образом, у игрока есть три попытки реализовать бесплатную ставку в 500 рублей. В случае выигрыша первого или второго фрибетов, последующие начисления не происходят: можно или выиграть с одним их трех фрибетов, или все три проиграть.

Как получить выигрыш: если один из фрибетов выиграл, то на реальный счет игрока начисляется выигрыш за вычетом самой бесплатной ставки. Работает это так: 500 рублей ставим на коэффициент 2 (или выше, но не ниже). 500 x 2 = 1000 — это выигрыш из которого вычитается сумма фрибета 500 рублей. 1000 — 500 = 500 руб., которые и зачисляются на ваш игровой счет. Далее вы можете эти деньги или потратить на новые ставки, или забрать себе.

Чтобы вывести выигранный фрибет на свой счет или карту, нужно внести минимальный депозит — от 100 рублей. Важно отметить: это не ухищрение конторы, а требование закона, которое нельзя обойти.

Бонус 500 рублей в БК Олимпбет

Вместе с фрибетами, при регистрации с нашим промо LIVESPORT можно получить еще и бонус номиналом 500 рублей.

Олимп начислит вам 500 рублей для ставок при пополнении счета реальными 1000 руб. Полученные 500 рублей на бонусном счете можно использовать одной ставкой на любое событие типа ординар или экспресс с коэффициентом от 2.00.

Далее как с фрибетом — в случае победы на реальный счет будет зачислена сумма выигрыша за вычетом самого бонуса.

Важно

— Оба предложения общим номиналом 2000 рублей будут доступны только при регистрации по нашему коду LIVESPORT (подставится автоматом, если нет — впишите сами)

— После регистрации воспользоваться предложением можно в течение 30 дней

— Пожалуйста, указывайте свои реальные данные: ФИО, телефон, дату рождения. Если при дальнейшей проверке будет найдено несоответствие, бонусы отберут или даже заблокируют аккаунт

— Используйте свои денежные средства со своих счетов/карт