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    «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Дерзкая ставка за 5.10 на матч Лиги чемпионов 23 февраля 2022 года

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    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 23 Февраля 2022 года
    Атлетико
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    «Атлетико»

    «Атлетико» переживает не лучшие времена. В Примере шансов повторить успех прошлого сезона у команды Диего Симеоне никаких.

    Правда, в минувшем туре своего чемпионата «Атлетико» победил. На выезде команда одержала победу над «Осасуной» (0:3).

    Коэффициенты матча Атлетико — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.15
  • Ставка
    •

    Пора бы улучшать свою голевую отдачу опытнейшему Луису Суаресу. Уругваец забил только 9 раз в Примере и 1 — в Лиге чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Матрасники» намерены сыграть на своих козырях. Наличие сильных атакующих исполнителей в составе станет союзником мадридцев.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» проводит невразумительный сезон. В АПЛ команда Ральфа Рангника не блещет, занимая скромное 4 место.

    И даже наличие в составе манкунианцев Криштиану Роналду пока не дает полноценных дивидендов. Игра команды оставляет вопросы.

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    • Зато в минувшем туре своего чемпионата «Манчестер Юнайтед» добыл вторую викторию к ряду. На выезде был бит «Лидс» (2:4).

    В кадровом плане у англичан относительный штиль. В лазарете находится только Мэйсон Гринвуд, да и то не факт, что форвард имел бы железное место в основном составе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 2.48, на ничью за 3.26, а на «Манчестер Юнайтед» — за 3.17.

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    «Атлетико» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Наличие в составе гостей Роналду делает их шансы на быстрый гол весьма высокими.

    Наверняка в этом матче соперники с первых минут активно сыграют в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (5.10), статистика, коэффициенты матча 23.02.2022. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой бартер на «Ванда Метрополитано»?
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