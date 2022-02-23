«Атлетико» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» переживает не лучшие времена. В Примере шансов повторить успех прошлого сезона у команды Диего Симеоне никаких.

Правда, в минувшем туре своего чемпионата «Атлетико» победил. На выезде команда одержала победу над «Осасуной» (0:3).

Коэффициенты матча Атлетико — Манчестер Юнайтед 1 2.45 X 3.10 2 3.15 Ставка

Пора бы улучшать свою голевую отдачу опытнейшему Луису Суаресу. Уругваец забил только 9 раз в Примере и 1 — в Лиге чемпионов.

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«Матрасники» намерены сыграть на своих козырях. Наличие сильных атакующих исполнителей в составе станет союзником мадридцев.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проводит невразумительный сезон. В АПЛ команда Ральфа Рангника не блещет, занимая скромное 4 место.

И даже наличие в составе манкунианцев Криштиану Роналду пока не дает полноценных дивидендов. Игра команды оставляет вопросы.

Зато в минувшем туре своего чемпионата «Манчестер Юнайтед» добыл вторую викторию к ряду. На выезде был бит «Лидс» (2:4).

В кадровом плане у англичан относительный штиль. В лазарете находится только Мэйсон Гринвуд, да и то не факт, что форвард имел бы железное место в основном составе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 2.48, на ничью за 3.26, а на «Манчестер Юнайтед» — за 3.17.

«Атлетико» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей .

Наличие в составе гостей Роналду делает их шансы на быстрый гол весьма высокими.

Наверняка в этом матче соперники с первых минут активно сыграют в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.