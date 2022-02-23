«Атлетико»
«Атлетико» переживает не лучшие времена. В Примере шансов повторить успех прошлого сезона у команды Диего Симеоне никаких.
Правда, в минувшем туре своего чемпионата «Атлетико» победил. На выезде команда одержала победу над «Осасуной» (0:3).
Коэффициенты матча Атлетико — Манчестер Юнайтед
Пора бы улучшать свою голевую отдачу опытнейшему Луису Суаресу. Уругваец забил только 9 раз в Примере и 1 — в Лиге чемпионов.
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«Матрасники» намерены сыграть на своих козырях. Наличие сильных атакующих исполнителей в составе станет союзником мадридцев.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» проводит невразумительный сезон. В АПЛ команда Ральфа Рангника не блещет, занимая скромное 4 место.
И даже наличие в составе манкунианцев Криштиану Роналду пока не дает полноценных дивидендов. Игра команды оставляет вопросы.
Зато в минувшем туре своего чемпионата «Манчестер Юнайтед» добыл вторую викторию к ряду. На выезде был бит «Лидс» (2:4).
В кадровом плане у англичан относительный штиль. В лазарете находится только Мэйсон Гринвуд, да и то не факт, что форвард имел бы железное место в основном составе.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 2.48, на ничью за 3.26, а на «Манчестер Юнайтед» — за 3.17.
«Атлетико»
Наличие в составе гостей Роналду делает их шансы на быстрый гол весьма высокими.
Наверняка в этом матче соперники с первых минут активно сыграют в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.