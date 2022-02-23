Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет 23 февраля, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

Мадридский клуб не без труда вышел с 7 очками из группы В с «Ливерпулем» (18), «Порту» (5) и «Миланом» (4). В 6 матчах «Атлетико» трижды проиграл и одержал две выездные победы.

В Ла лиге «матрасники» начали февраль на выезде уступив «Барсе» (2:4), после чего на последних минутах вырвали домашнюю победу у «Хетафе» (4:3).

Коэффициенты матча Атлетико — Манчестер Юнайтед 1 2.45 X 3.15 2 3.05 Ставка

В последних матчах команда Диего Симеоне уступила дома «Леванте» (0:1) и на выезде разгромила «Осасуну» (3:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После 25 туров Примеры «Атлетико» идет 4-м с 42 очками и разницей мячей 45-34. Корреа забил 11 голов. Не сыграют Кунья, Васс, Феррейра-Карраско, под вопросом Лемар и Лекомт.

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» с 11 очками выиграл группу F, обойдя «Вильярреал» (10), «Аталанту» (6) и «Янг Бойз» (5). В 6 матчах манкунианцы одержали 3 победы, проиграв лишь стартовый выездной матч с «Янг Бойз».

В АПЛ в феврале подопечные Ральфа Рангника на выезде поделили очки с «Бернли» (1:1) и на своем поле обменялись голами с «Саутгемптоном» (1:1).

В последних матчах «красные дьяволы» дома победили «Брайтон» (2:0) и на выезде с трудом одолели «Лидс» (4:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После 26 туров АПЛ «МЮ» с 46 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 44-35, 9 голов у Роналду. Не сыграют Матич и Байи.

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.41, на ничью в основное время — 3.20, а на победу «МЮ» — 3.20.

«Матрасники» в этом сезоне необычно много пропускают, «МЮ» также редко играет на ноль — в матче можно ждать забитые голы с обоих сторон.

Команда Симоне неудачно провела последние домашние матчи, тем не менее,

прогнозируем, что «Атлетико» не проиграет .