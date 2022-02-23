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    Сможет ли «МЮ» одолеть «матрасников» в Мадриде?

    «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставки (к. 2.27) на футбол, 1/8 Лиги чемпионов, 23 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Манчестер Юнайтед»
    Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет 23 февраля, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 23 Февраля 2022 года
    Атлетико
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    «Атлетико»

    Мадридский клуб не без труда вышел с 7 очками из группы В с «Ливерпулем» (18), «Порту» (5) и «Миланом» (4). В 6 матчах «Атлетико» трижды проиграл и одержал две выездные победы.

    В Ла лиге «матрасники» начали февраль на выезде уступив «Барсе» (2:4), после чего на последних минутах вырвали домашнюю победу у «Хетафе» (4:3).

    Коэффициенты матча Атлетико — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
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    В последних матчах команда Диего Симеоне уступила дома «Леванте» (0:1) и на выезде разгромила «Осасуну» (3:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После 25 туров Примеры «Атлетико» идет 4-м с 42 очками и разницей мячей 45-34. Корреа забил 11 голов. Не сыграют Кунья, Васс, Феррейра-Карраско, под вопросом Лемар и Лекомт.

    «Манчестер Юнайтед»

    «МЮ» с 11 очками выиграл группу F, обойдя «Вильярреал» (10), «Аталанту» (6) и «Янг Бойз» (5). В 6 матчах манкунианцы одержали 3 победы, проиграв лишь стартовый выездной матч с «Янг Бойз».

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    • В АПЛ в феврале подопечные Ральфа Рангника на выезде поделили очки с «Бернли» (1:1) и на своем поле обменялись голами с «Саутгемптоном» (1:1).

    В последних матчах «красные дьяволы» дома победили «Брайтон» (2:0) и на выезде с трудом одолели «Лидс» (4:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После 26 туров АПЛ «МЮ» с 46 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 44-35, 9 голов у Роналду. Не сыграют Матич и Байи.

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.41, на ничью в основное время — 3.20, а на победу «МЮ» — 3.20.

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    «Матрасники» в этом сезоне необычно много пропускают, «МЮ» также редко играет на ноль — в матче можно ждать забитые голы с обоих сторон.

    Команда Симоне неудачно провела последние домашние матчи, тем не менее,
    прогнозируем, что «Атлетико» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.85 и ТБ 2,5 за 2.17.

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    «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 23.02.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «МЮ» одолеть «матрасников» в Мадриде?
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