ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ЗахярнЛучший игрок РПЛ 2021 года. Уфимский голеадор, первый номер сборной и динамовский вундеркинд Роберт ЛевандовскиBest FIFA. Левандовски заслужил награду, но и неоднозначных решений хватало Рафаэль БенитесБенитес снова провалился — он исчерпал себя в клубах
  • 00:52
    • «Челси» не справился с «Брайтоном»
  • 00:59
    • «Ювентус» разгромил «Сампдорию» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
  • 00:45
    • Дормундская «Боруссия» уступила «Санкт-Паули» в Кубке Германии
  • 23:50
    • Сборная России по хоккею осталась без главного тренера за 2 недели до Олимпиады
  • 19:47
    • Директор «Лацио» опроверг слухи о переходе Мурики в ЦСКА
  • 19:40
    • Защитник «Локомотива» Александр Сильянов перешёл в «Ростов»
  • 18:58
    • Агент Дембеле: «Барселона» не ведёт переговоры, а только угрожает
    Все новости спорта

    Забьют и те, и другие?

    Сьерра-Леоне — Экваториальная Гвинея. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок африканских наций, 20 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Африки-2021 Календарь Кубка Африки
    Прогноз и ставки на Сьерра-Леоне — Экваториальная Гвинея
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сол Коко
    Сьерра-Леоне сыграет на своем поле с Экваториальной Гвинеей в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 20 января, начало — в 19:00 мск. Сьерра-Леоне — Экваториальная Гвинея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа E 20 Января 2022 года
    Сьерра-Леоне
  • Фритаун
    •  Сьерра-Леоне 19:00 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея
  • Кубок Африки-2021. Группа E
    •

    Сьерра-Леоне

    Сьерралеонцы пока не проигрывают. Правда, две ничьи пока не дают шанса говорить о выходе в плей-офф.

    Сборная Сьерра-Леоне умудрилась не дать себя обыграть признанным фаворитам. Алжир вообще так и не провал оборону команды.

    Коэффициенты матча Сьерра-Леоне — Экваториальная Гвинея

  • 1
  • 3.60
  • X
  • 2.55
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре сьерралеонцы еще и дали знатный бой ивуарийцам. Правда, отыгралась команда в самой концовке встречи (2:2).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи с Экваториальной Гвинеей для Сьерра-Леоне проходят довольно успешно. Из четырех последних поединков команда выиграла дважды при одном поражении.

    Экваториальная Гвинея

    Сборная Экваториальной Гвинеи на текущий момент занимает 2 место в группе. Причем может так случиться, что команду в последнем туре устроит даже ничья.

    Экваториальная Гвинея лишь минимально уступила ивуарийцам. Причем единственный матч команда пропустила на самом старте встречи.

  • Бенитес снова провалился — он исчерпал себя в клубах
  • Почему у испанца не сложилось в «Эвертоне»?
  • Вчера

    • В предыдущем своем поединке турнира Экваториальная Гвинея сенсационно одолела Алжир (0:1). Единственный мяч на счету Эстебана Обиянга.

    Разумеется, в этом поединке команде не обязательно рисковать. Более того, с высокой долей вероятности Экваториальная Гвинея будет привычно действовать вторым номером.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Экваториальную Гвинею за 2.50, на ничью за 2.90, а на Сьерра-Леоне — за 3.25.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Сьерру-Леоне устраивает только победа, так что стоит ждать от команды активности в атаке.

    Экваториальная Гвинея смотрится весьма солидно, но будет искать свой шанс на контратаках.

    Обе команды имеют шансы на выход в плей-офф, так что стоит ожидать от них повышенной атакующей активности. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.73
  • Прогноз на матч Калгари — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Алькарас — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ханфманн — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хачанов — Бонзи
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Кудерметова — Рузе
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Макдональд — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Монфис — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Зверев — Миллман
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  3.52
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сассуоло — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фенербахче — Алтай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ганза
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ганновер-96 — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сьерра-Леоне — Экваториальная Гвинея: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и другие?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры