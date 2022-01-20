Сьерра-Леоне сыграет на своем поле с Экваториальной Гвинеей в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 20 января, начало — в 19:00 мск. Сьерра-Леоне — Экваториальная Гвинея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сьерра-Леоне

Сьерралеонцы пока не проигрывают. Правда, две ничьи пока не дают шанса говорить о выходе в плей-офф.

Сборная Сьерра-Леоне умудрилась не дать себя обыграть признанным фаворитам. Алжир вообще так и не провал оборону команды.

Коэффициенты матча Сьерра-Леоне — Экваториальная Гвинея 1 3.60 X 2.55 2 2.65 Ставка

В предыдущем туре сьерралеонцы еще и дали знатный бой ивуарийцам. Правда, отыгралась команда в самой концовке встречи (2:2).

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи с Экваториальной Гвинеей для Сьерра-Леоне проходят довольно успешно. Из четырех последних поединков команда выиграла дважды при одном поражении.

Экваториальная Гвинея

Сборная Экваториальной Гвинеи на текущий момент занимает 2 место в группе. Причем может так случиться, что команду в последнем туре устроит даже ничья.

Экваториальная Гвинея лишь минимально уступила ивуарийцам. Причем единственный матч команда пропустила на самом старте встречи.

В предыдущем своем поединке турнира Экваториальная Гвинея сенсационно одолела Алжир (0:1). Единственный мяч на счету Эстебана Обиянга.

Разумеется, в этом поединке команде не обязательно рисковать. Более того, с высокой долей вероятности Экваториальная Гвинея будет привычно действовать вторым номером.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Экваториальную Гвинею за 2.50, на ничью за 2.90, а на Сьерра-Леоне — за 3.25.

Сьерру-Леоне устраивает только победа, так что стоит ждать от команды активности в атаке.

Экваториальная Гвинея смотрится весьма солидно, но будет искать свой шанс на контратаках .

Обе команды имеют шансы на выход в плей-офф, так что стоит ожидать от них повышенной атакующей активности. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.