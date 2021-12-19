ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» Артеты закрепился в топ-4Курс Артеты в «Арсенале» приносит плоды «Барселона»Дрим-тин. Молодежь «Барсы» едва не упустила победу над аутсайдером, но исправилась Коронавирус атакует АПЛОмикрон над Альбионом. Остановит ли новый штамм COVID-19 европейский футбол?
  • 06:50
    • Льюис победил Докоса в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе
  • 01:34
    • «Севилья» обыграла «Атлетико»
  • 22:25
    • «Барселона» вырвала победу у «Эльче»
  • 22:54
    • Дортмундская «Боруссия» проиграла «Герте» в Берлине
  • 22:47
    • «Арсенал» разгромил «Лидс», Мартинелли оформил дубль
  • 18:13
    • Дубль Григоренко помог России обыграть Чехию в матче Кубка Первого канала
  • 18:57
    • «Аталанта» с Миранчуком разгромно проиграла «Роме»
    Все новости спорта

    «Шпоры» сотворят сенсацию?

    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Дерзкая ставка за 5.25 на матч АПЛ 19 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на Ливерпуль Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Харри Кейн
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Декабря 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 19:30 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •

    Коэффициенты на матч Тоттенхэм — Ливерпуль

  • 1
  • 5.20
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
    •

    «Тоттенхэм»

    При Антонио Конте «шпоры» заметно прибавляют. Три к ряду виктории в АПЛ говорят о том, что лондонцы находятся на верном пути.

    В минувшем туре чемпионата «Тоттенхэм» добыл важнейшие три пункта. Дома «шпоры» оставили без шансов «Норвич» (3:0).

    В кадровом плане у команды не все идеально. Травмированы Кристиан Ромеро и Оливер Скипп. Впрочем, эти игроки не являются определяющими в схемах Конте.

    Все прогнозы на АПЛ

    С «Ливерпулем» лондонцы в последнее время играют откровенно неудачно. Например, в последних семи (!) матчах выигрывали исключительно мерсисайдцы.

    «Ливерпуль»

    Команда Юргена Клоппа борется за чемпионский титул. Сейчас отставание от «Манчестер Сити» минимальное.

    Между тем, Мохаммед Салах и компания феерят во всю. Восемь побед подряд — шикарный показатель, а египтянин наколотил уже 15 мячей в чемпионате.

  • Легенда АПЛ. Агуэро грустно завершил карьеру
  • Аргентинский нападающий повесил бутсы на гвоздь в 33 года
  • 16/12/2021

    • В минувшем туре «Ливерпуль» легко и непринужденно взял очередные три очка. Дома был обыгран «Ньюкасл» (3:1).

    В общем, терять очки мерсисайдцам нельзя ни в коем случае. Манкунианцы также не допускают осечек, что делает чемпионскую гонку в АПЛ еще более привлекательной.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.53, на ничью за 4.75, а на «Тоттенхэм» — за 5.25.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Шпоры» под руководством Конте показывают прекрасный футбол.

    «Ливерпуль» силен в атаке, но не всегда монолитен в обороне.

    Под руководством Конте «шпоры» способны на чудо. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Тоттенхэма», поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 11:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Гуанчжоу
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Фиорентина — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Сити — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гранада — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Специя — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фрайбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сарагоса — Тенерифе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.77
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (5.25), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. «Шпоры» сотворят сенсацию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры