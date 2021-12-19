«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

При Антонио Конте «шпоры» заметно прибавляют. Три к ряду виктории в АПЛ говорят о том, что лондонцы находятся на верном пути.

В минувшем туре чемпионата «Тоттенхэм» добыл важнейшие три пункта. Дома «шпоры» оставили без шансов «Норвич» (3:0).

В кадровом плане у команды не все идеально. Травмированы Кристиан Ромеро и Оливер Скипп. Впрочем, эти игроки не являются определяющими в схемах Конте.

Все прогнозы на АПЛ

С «Ливерпулем» лондонцы в последнее время играют откровенно неудачно. Например, в последних семи (!) матчах выигрывали исключительно мерсисайдцы.

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа борется за чемпионский титул. Сейчас отставание от «Манчестер Сити» минимальное.

Между тем, Мохаммед Салах и компания феерят во всю. Восемь побед подряд — шикарный показатель, а египтянин наколотил уже 15 мячей в чемпионате.

В минувшем туре «Ливерпуль» легко и непринужденно взял очередные три очка. Дома был обыгран «Ньюкасл» (3:1).

В общем, терять очки мерсисайдцам нельзя ни в коем случае. Манкунианцы также не допускают осечек, что делает чемпионскую гонку в АПЛ еще более привлекательной.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.53, на ничью за 4.75, а на «Тоттенхэм» — за 5.25.

«Шпоры» под руководством Конте показывают прекрасный футбол .

«Ливерпуль» силен в атаке, но не всегда монолитен в обороне.

Под руководством Конте «шпоры» способны на чудо. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Тоттенхэма», поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.