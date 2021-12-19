«Ливерпуль» сыграет на выезде против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. На данный момент «шпоры» провели лишь 14 матчей, в которых набрали 25 очков.

Два предыдущих матча с участием «Тоттенхэма» в АПЛ были перенесены из-за вспышки коронавируса в команде. По этой же причине был окончательно отменен матч против «Ренна» в Лиге конференций.

Кроме того, еще раньше из-за сложных погодных условий был перенесен гостевой матч «Тоттенхэма» против «Бернли».

Все прогнозы на АПЛ

В декабре «Тоттенхэм» успел провести два матча. Сначала команда Антонио Конте выиграла у «Брентфорда», а потом разгромила «Норвич».

«Тоттенхэм» набрал 10 очков в последних четырех матчах в АПЛ, при этом пропустив лишь один мяч.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» тем временем находится на второй строчке, набрав в 17-ти матчах 40 очков.

Ранее на этой неделе команда Юргена Клоппа одержала волевую победу над «Ньюкаслом» (3:1).

«Ливерпуль» добился желаемого результата, несмотря на то, что игру пропускали Вирджил ван Дейк и Фабиньо, сдавшие положительные тесты на коронавирус. Пока непонятно, смогут ли они принять участие в игре с «Тоттенхэмом».

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ составляет уже шесть матчей. За этот период «мерсисайдцы» забили 17 мячей.

«Ливерпуль» выиграл шесть из восьми гостевых матчей в чемпионате Англии.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 5.65, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу «Ливерпуля» — за 1.61.

В каком состоянии сейчас «Тоттенхэм», знает только Конте, но есть подозрение, что двухнедельная пауза скажется на игре команды. Тем более не совсем понятно, как «шпоры» тренировались все эти дни.

«Ливерпуль» же сейчас на ходу. Даже с учетом кадровых потерь. Ван Дейк и Фабиньо наверняка пропустят и встречу с «Тоттенхэмом».

Ставка — победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 2.66.