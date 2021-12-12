ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Марсель»Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним Марко АсенсиоПримера. «Севилья» в гостях у «Атлетика», мадридское дерби «Реала» и «Атлетико» Александр СелиховВсе или ничего. Селихов втащил «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы
  • 22:01
    • Российские тяжелоатлетки Шимкова и Сливенко дисквалифицированы на 2 года из-за допинга
    Все новости спорта

    Нижегородцы продержатся до перерыва?

    «Краснодар» — «Нижний Новгород». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, РПЛ, 12 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Краснодар Прогнозы на Нижний Новгород Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Нижний Новгород»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кержаков
    «Краснодар» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 19:00 мск. «Краснодар» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Декабря 2021 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 19:00 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Россия. Премьер-лига
    •

    Коэффициенты на матч Краснодар — Нижний Новгород

  • 1
  • 1.27
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 11.00
  • Ставка!
    •

    «Краснодар»

    «Краснодар» сейчас на подъеме, и нынешнее 3 место видится справедливым. Правда, плотность таблицы высокая, и терять очки нежелательно.

    В минувшем туре «Краснодар» добыл три очка. На выезде «быки» затоптали оборону «Сочи» (1:2).

    К слову, лучшим бомбардиром «Краснодара» является Джон Кордоба, забивший 6 мячей. В порядке и Рами Кабелла, отличившийся четырежды.

    Все прогнозы на РПЛ

    Против нижегородцев «Краснодар» играл только дважды. Причем соперники по разу обменялись победами.

    «Нижний Новгород»

    Команда Александра Кержакова находится в гуще борьбы за выживание. Нынешнее 13 место с 18 очками в активе не радует, да и оборона проседает.

    30 пропущенных мячей в 17 матчах многовато даже для новичка РПЛ. Да и атака не особо радует — всего 18 забитых голов.

  • Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним
  • Московский «Локомотив» потерпел выездное поражение со счетом 0:1 от «Марселя» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • В минувшем туре «Нижний Новгород» наконец-то прервал серию неудач. Команда Кержакова оставила ни с чем «Рубин» (2:1).

    Нижегородцы сыграют в оптимальном составе. Из игроков команды стоит отметить хавбека Николая Калинского, оформившего дубль в предыдущем туре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Краснодар» за 1.31, на ничью за 5.80, а на «Нижний Новгород» — за 10.50.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Краснодар» испытывает трудности с реализацией.

    Гости прервали серию неудач, и настроены увезти с Кубани хотя бы балл.

    Нижегородцы мотивированы добыть хотя бы ничью, и постараются продержаться как можно дольше. Наши прогноз и ставка — Победа «Нижнего Новгорода» или ничья в 1 тайме с коэффициентом 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Александрия — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Эспаньол — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Фиорентина — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Герта — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Краснодар» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. Нижегородцы продержатся до перерыва?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры