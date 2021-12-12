Коэффициенты на матч Краснодар — Нижний Новгород
«Краснодар»
«Краснодар» сейчас на подъеме, и нынешнее 3 место видится справедливым. Правда, плотность таблицы высокая, и терять очки нежелательно.
В минувшем туре «Краснодар» добыл три очка. На выезде «быки» затоптали оборону «Сочи» (1:2).
К слову, лучшим бомбардиром «Краснодара» является Джон Кордоба, забивший 6 мячей. В порядке и Рами Кабелла, отличившийся четырежды.
Против нижегородцев «Краснодар» играл только дважды. Причем соперники по разу обменялись победами.
«Нижний Новгород»
Команда Александра Кержакова находится в гуще борьбы за выживание. Нынешнее 13 место с 18 очками в активе не радует, да и оборона проседает.
30 пропущенных мячей в 17 матчах многовато даже для новичка РПЛ. Да и атака не особо радует — всего 18 забитых голов.
В минувшем туре «Нижний Новгород» наконец-то прервал серию неудач. Команда Кержакова оставила ни с чем «Рубин» (2:1).
Нижегородцы сыграют в оптимальном составе. Из игроков команды стоит отметить хавбека Николая Калинского, оформившего дубль в предыдущем туре.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Краснодар» за 1.31, на ничью за 5.80, а на «Нижний Новгород» — за 10.50.
«Краснодар» испытывает трудности с реализацией.
Гости прервали серию неудач, и
Нижегородцы мотивированы добыть хотя бы ничью, и постараются продержаться как можно дольше. Наши прогноз и ставка — Победа «Нижнего Новгорода» или ничья в 1 тайме с коэффициентом 2.02.