«Краснодар» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 19:00 мск. «Краснодар» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

«Краснодар» сейчас на подъеме, и нынешнее 3 место видится справедливым. Правда, плотность таблицы высокая, и терять очки нежелательно.

В минувшем туре «Краснодар» добыл три очка. На выезде «быки» затоптали оборону «Сочи» (1:2).

К слову, лучшим бомбардиром «Краснодара» является Джон Кордоба, забивший 6 мячей. В порядке и Рами Кабелла, отличившийся четырежды.

Все прогнозы на РПЛ

Против нижегородцев «Краснодар» играл только дважды. Причем соперники по разу обменялись победами.

«Нижний Новгород»

Команда Александра Кержакова находится в гуще борьбы за выживание. Нынешнее 13 место с 18 очками в активе не радует, да и оборона проседает.

30 пропущенных мячей в 17 матчах многовато даже для новичка РПЛ. Да и атака не особо радует — всего 18 забитых голов.

В минувшем туре «Нижний Новгород» наконец-то прервал серию неудач. Команда Кержакова оставила ни с чем «Рубин» (2:1).

Нижегородцы сыграют в оптимальном составе. Из игроков команды стоит отметить хавбека Николая Калинского, оформившего дубль в предыдущем туре.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Краснодар» за 1.31, на ничью за 5.80, а на «Нижний Новгород» — за 10.50.

«Краснодар» испытывает трудности с реализацией.

Гости прервали серию неудач, и настроены увезти с Кубани хотя бы балл .

Нижегородцы мотивированы добыть хотя бы ничью, и постараются продержаться как можно дольше. Наши прогноз и ставка — Победа «Нижнего Новгорода» или ничья в 1 тайме с коэффициентом 2.02.