Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним

Ход матча
5’ Отбились москвичи после подачи углового, после чего выбегали в очень перспективную контратаку. Камано и Смолов выскакивали на одного защитника, но гвинеец запорол голевой момент, двинув мяч как раз в ноги соперника.
7’ Милик пытался пробить «ножницами» из центра штрафной «Локо»— Пабло на пути. Отскок получился на Жерсона, который пробил низом — мимо цели.
27’ Острая подача со стандарта следовала от Юндера, но Гендузи и Балерди немного не добрались до мяча, чтобы переправить его в ворота «Локомотива».
32’ С правого фланга прострельная передача прошла на Милика, который с разворота пробивал из-под защитника с 15 метров, но Худяков не дрогнул, сумев намертво поймать мяч.
35’ 1:0 Аркадиуш Милик. Подача Ундера от угла поля во вратарскую «Локомотива» привела к удару Милика головой — мяч оказался в сетке ворот.
📸 @arekmilik9 ⚽️ #UEL #OMLOK pic.twitter.com/gTndRE6VsW— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 9, 2021
53’ Пас Милика разрезал оборону «Локомотива», Жерсон по правому краю врывался на скорости в штрафную площадку, но смело ему в ноги бросился Худяков, сумев забрал мяч.
67’ В контратаке хозяева вывели Жерсона на рандеву с Худяковым, но вратарь парировал удар в упор, после чего мяч ударился в перекладину и покинул пределы поля.
80' Скоростной Рыбус снова вынуждает сфолить Ронжье!— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 9, 2021
🟥 Судья показывает игроку вторую жёлтую карточку. Удаление в составе хозяев!#ОлимпикЛокомотив pic.twitter.com/WhaszLCimq
80’ Удаление! Ронжье не справился с дриблингом Рыбуса, сбив того с ног. Показана ему была жёлтая карточка, которая стала для защитника «Марселя» второй.
90+3’ Дьенг красиво разобрался с защитником и нанёс подготовленный удар из-за штрафной «Локомотива» — Худяков не пустил мяч в угол ворот.
Турнирная таблица
В 1/8 финала Лиги Европы пробился турецкий «Галатасарай», на стадии 1/16 сыграет римский «Лацио».
Календарь и таблица Лиги Европы
Борьбу в Лиге конференций продолжит «Марсель», а московский «Локомотив» четвертый год подряд завершил групповой этап еврокубка на последнем месте в группе.
Следующие матчи
«Марсель» в следующем матче в рамках 17-го тура чемпионата Франции отправится 12 декабря в гости к «Страсбургу».
Московский «Локомотив» в этот же день будет принимать «Уфу» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги.
Прямая речь
Маркус Гиздоль, главный тренер «Локомотива»
— «Марсель» очень хорошо действовал в первом тайме. Нам нужно было компактнее действовать в обороне, а также использовать контратаки. У «Локомотива» было несколько хороших возможностей забить гол, но, к сожалению, мы ими не воспользовались. А соперник смог поразить наши ворота с углового.
Во втором тайме смотрелись лучше, но изменить счет на табло не смогли. В перерыве сделали корректировку, стали действовать в одного нападающего — Максим Петров был нашим наконечником, а Федор Смолов чуть оттянулся назад. Это позволило быть острее.