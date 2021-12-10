Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним

«Локомотив» уступил «Олимпику» на «Стад-де-Марсель» — 0:1. За 90 минут железнодорожники не нанесли ни одного удара в створ и не создали ни одного опасного момента. Хозяева смотрелись лучше на протяжении всей встречи и забили один мяч, а могли больше. «Локо» с двумя очками остался на последнем месте в группе. «Марсель» выступит в Лиге конференций.

Ход матча

5’ Отбились москвичи после подачи углового, после чего выбегали в очень перспективную контратаку. Камано и Смолов выскакивали на одного защитника, но гвинеец запорол голевой момент, двинув мяч как раз в ноги соперника.

7’ Милик пытался пробить «ножницами» из центра штрафной «Локо»— Пабло на пути. Отскок получился на Жерсона, который пробил низом — мимо цели.

27’ Острая подача со стандарта следовала от Юндера, но Гендузи и Балерди немного не добрались до мяча, чтобы переправить его в ворота «Локомотива».

32’ С правого фланга прострельная передача прошла на Милика, который с разворота пробивал из-под защитника с 15 метров, но Худяков не дрогнул, сумев намертво поймать мяч.

35’ 1:0 Аркадиуш Милик. Подача Ундера от угла поля во вратарскую «Локомотива» привела к удару Милика головой — мяч оказался в сетке ворот.

53’ Пас Милика разрезал оборону «Локомотива», Жерсон по правому краю врывался на скорости в штрафную площадку, но смело ему в ноги бросился Худяков, сумев забрал мяч.

67’ В контратаке хозяева вывели Жерсона на рандеву с Худяковым, но вратарь парировал удар в упор, после чего мяч ударился в перекладину и покинул пределы поля.

80' Скоростной Рыбус снова вынуждает сфолить Ронжье!

🟥 Судья показывает игроку вторую жёлтую карточку. Удаление в составе хозяев!#ОлимпикЛокомотив pic.twitter.com/WhaszLCimq — «Локомотив» (@fclokomotiv) December 9, 2021

80’ Удаление! Ронжье не справился с дриблингом Рыбуса, сбив того с ног. Показана ему была жёлтая карточка, которая стала для защитника «Марселя» второй.

90+3’ Дьенг красиво разобрался с защитником и нанёс подготовленный удар из-за штрафной «Локомотива» — Худяков не пустил мяч в угол ворот.

Футбол. Лига Европы. Группа E Марсель — Локомотив 1:0 Гол: 1:0 Аркадиуш Милик (35') Марсель: Стив Манданда, Вильям Салиба, Леонардо Балерди, Луан Перес, Валентин Ронжье, Маттео Гюэндузи (Поль Лирола, 69'), Пап Гуй (Бубакар Камара, 68'), Жерсон, Дженгиз Ундер (Луис Энрике, 86'), Аркадиуш Милик (Димитри Пайет, 68'), Конрад де ла Фуэнте (Амаду Бамба Дьенг, 80') Локомотив: Франсуа Камано (Дмитрий Рыбчинский, 32'), Фёдор Смолов, M.Petrov, Sergey Babkin, Константин Марадишвили (Наяир Тикнизян, 56'), Алексис Бека, Мацей Рыбусь, Тин Едвай, Пабло (Виталий Лисакович, 84'), Максим Ненахов, Daniil Khudyakov Предупреждения: Пап Гуй (18'), Франсуа Камано (24'), Константин Марадишвили (26'), Фёдор Смолов (56'), Валентин Ронжье (63'), Валентин Ронжье (80'), Наяир Тикнизян (87')

Турнирная таблица

В 1/8 финала Лиги Европы пробился турецкий «Галатасарай», на стадии 1/16 сыграет римский «Лацио».

Календарь и таблица Лиги Европы

Борьбу в Лиге конференций продолжит «Марсель», а московский «Локомотив» четвертый год подряд завершил групповой этап еврокубка на последнем месте в группе.

Группа Е Livesport.ru

Следующие матчи

«Марсель» в следующем матче в рамках 17-го тура чемпионата Франции отправится 12 декабря в гости к «Страсбургу».

Календарь и таблица РПЛ

Московский «Локомотив» в этот же день будет принимать «Уфу» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги.

Прямая речь

Маркус Гиздоль, главный тренер «Локомотива»

— «Марсель» очень хорошо действовал в первом тайме. Нам нужно было компактнее действовать в обороне, а также использовать контратаки. У «Локомотива» было несколько хороших возможностей забить гол, но, к сожалению, мы ими не воспользовались. А соперник смог поразить наши ворота с углового.

Во втором тайме смотрелись лучше, но изменить счет на табло не смогли. В перерыве сделали корректировку, стали действовать в одного нападающего — Максим Петров был нашим наконечником, а Федор Смолов чуть оттянулся назад. Это позволило быть острее.