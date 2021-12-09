Все или ничего. Селихов втащил «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы

«Спартак» на выезде обыграл «Легию» — 1:0. Победный гол в первом тайме забил Бакаев.В концовке поляки имели шанс отыграться, но героем встречи стал Селихов, который отразил удар Пекхарта с пенальти. Москвичи были на волоске от вылета, но заняли первое место в группе и вышли в плей-офф.

Ход матча

5’ На правом фланге штрафной удар в глубине поля заработали поляки. Со стандарта последовала острая подача на набегающих футболистов — мяч, никого не коснувшись, летел в ворота, но Селихов среагировал и кулаками мяч отбил в поле.

8’ Умяров из глубины вырезал диагональ в штрафную. Промес набежал и пробил с острого угла — мяч прилетел в сетку с внешней стороны.

17’ 0:1 Зелимхан Бакаев. Навроцкий грубо ошибся, сделав неуклюжий пас назад. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную и технично пробил в дальний угол — Боруц не дотянулся.

Запрессинговал соперника, воспользовался его ошибкой и уверенно переиграл Боруца 🔥

Браво, Зеля! 👏🏻#ЛегияСпартак ⚔ 0:1 pic.twitter.com/WW0kY9D9p3 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021

20’ Жозуэ с дальней дистанции пробивал со своей левой ноги, метя точно в правый нижний угол, но Селихов среагировал, и в броске сумел намертво поймать мяч.

35’ Аут с левого фланга вбросили спартаковцы в штрафную площадку, где снова неуверенно сыграли защитники «Легии». Мяч выкатился на левую ногу Игнатова, который без помех бил с восьми метров, но Боруц среагировал и парировал мяч в сторону.

40’ С линии штрафной площади с правого края пробивал по воротам Жозуэ, но мяч полетел прямо в то место, где и находился Селихов. Александр со второй попытки зафиксировал мяч в руках.

45’ Опасно со стандарта подавал на правую штангу Промес, где Жиго то ли пробивал в дальний угол, то ли делал скидку на Кофрие, но защитник «Легии» вынес мяч на угловой.

Второй тайм начался! Продолжаем в том же духе 💪🏻#ЛегияСпартак ⚔ 0:1 pic.twitter.com/YmALkCGp4S — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021

56’ Жозуэ пробивал со штрафного удара, но опорная нога у него в последний момент предательски поехала, из-за чего мяч полетел мимо ворот.

71’ Рибейру с дальней дистанции пробивал от левого угла штрафной площади «Спартака» пробивал из-под Жиго, но мяч у него полетел намного выше ворот.

80’ После подачи с левого фланга прошла скидка на линию вратарской площади на Лопеша, который переправлял мяч в ворота, но Селихов блестяще среагировал и ногой парировал мяч в поле.

84’ Пекхарт откликнулся на подачу с фланга и пробил головой — мяч угодил в перекладину ворот «Спартака» и отскочил в поле.

90’ Навроцкий с 30 метров пальнул по воротам «Спартака» — Селихов отразил мяч, но со второй попытки накрыл его, помешав сыграть на добивании.

90+4’ Пенальти! Селихов далеко вышел из ворот «Спартака» и смахнул мяч, а затем арбитр зафиксировал фол против вратаря. Но ВАР сигнализировал, что Жиго в штрафной сфолил против Пекхарта. После просмотра видеоповтора, арбитр указал на «точку».

Сначала Саша отбил пенальти Варди в Англии, а теперь вывел нас в 1/8 финала сейвом на 97-й минуте! 🔥

Он это заслужил! 🔴⚪ pic.twitter.com/b3mTwqkm6P — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021

90+7’ Нет гола! Пекхарт пробил с «точки» в угол ворот «Спартака» — Александр Селихов угадал направление и отбил мяч, а защитники не дали сыграть на добивании.

Футбол. Лига Европы. Группа C Легия — Спартак 0:1 Гол: 0:1 Зелимхан Бакаев (17') Легия: Артур Боруц, Маттиас Юханссон, Матеуш Ветеска, Майк Навроцкий, Юри Рибейру, Андре Мартинш (Szymon Wlodarczyk, 72'), Бартош Слиш (Игорь Харатин, 65'), Лирим Кастрати (Kacper Skwierczynski, 90'), Жозуэ (Рафаэл Лопеш, 65'), Лукиньяс, Махир Эмрели (Томаш Пекхарт, 72') Спартак: Михаил Игнатов (Георгий Мелкадзе, 77'), Зелимхан Бакаев (Александр Ломовицкий, 88'), Квинси Промес, Виктор Мозес, Наиль Умяров, Роман Зобнин (Йоррит Хендрикс, 76'), Айртон Лукас, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Alexander Selikhov Предупреждения: Андре Мартинш (24'), Жозуэ (26'), Квинси Промес (34'), Бартош Слиш (44'), Лирим Кастрати (61'), Георгий Мелкадзе (80'), Матеуш Ветеска (81')

«СПАРТАК» ВЫШЕЛ В 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ! 🔥

Мы заняли первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией»! МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО 🔴⚪ pic.twitter.com/GFVUcU3jwr — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021

Турнирная таблица

В 1/8 финала Лиги Европы пробился московский «Спартак», на стадии 1/16 сыграет «Наполи».

Календарь и таблица Лиги Европы

Борьбу в Лиге конференций продолжит «Лестер». «Легия» завершила выступление в еврокубковом сезоне.

Следующие матчи

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы пройдет 13 декабря в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне﻿.

Первые матчи: 17 февраля, ответные матчи: 24 февраля. Победители восьми пар 1/16 финала присоединятся в 1/8 финала к восьми победителям групп Лиги Европы.

Календарь и таблица РПЛ

«Легия» в следующем матче в рамках 16-го тура чемпионата Польши отправится 12 декабря в гости к «Висле Плоцк». «Спартак» на следующий день сыграет с «Сочи» в рамках гостевого матча 18-го тура РПЛ.

Прямая речь

Руй Витория, главный тренер «Спартака»

— Это важная и сложная победа. Мы отлично играли с точки зрения тактики, отлично играли в обороне. Мои футболисты проявили сплоченность. Во втором тайме чуть-чуть не хватило концентрации, чтобы завершить игру достойно. Мы приехали сюда не сводить счеты с «Легией», а чтобы выиграть. И мы добились этого. Это заслуженная победа. Благодаря своему труду мы заняли первое место в группе.

Я продолжу работать максимально честно с максимальным профессионализмом, чтобы добиться своей цели. А моя цель — выиграть следующий матч. Что касается других вопросов, каких-то слухов, можете спросить об этом у других. О себе скажу одно: я тренер «Спартака». И этому клубу я максимально предан.

Марек Голебевски, главный тренер «Легии»

— Моя команда была близка к тому, чтобы добиться хорошего результата. Мы изо всех сил старались победить, но не получилось. После гола «Спартака» они сели в оборону, потому игра для нас была сложная. Я дал установку делать больше навесов и длинных передач, но это не сработало. Мы хорошо знали, что у «Спартака» есть проблемы с нападающими. Мы проанализировали игру соперника, и по большей части наши прогнозы по стилю игры «Спартака» оправдались.

Леонид Федун, владелец «Спартака»

— Матч тяжелый… Евровесна, слава богу. Это очень важно в целом для российского футбола, поскольку зарабатываются очки. Поздравляю спартаковских болельщиков с долгожданной евровесной. Ну и Селихов, конечно, супер. Жалко то, что раньше его не ставили.