Все или ничего. Селихов втащил «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы

Ход матча
5’ На правом фланге штрафной удар в глубине поля заработали поляки. Со стандарта последовала острая подача на набегающих футболистов — мяч, никого не коснувшись, летел в ворота, но Селихов среагировал и кулаками мяч отбил в поле.
8’ Умяров из глубины вырезал диагональ в штрафную. Промес набежал и пробил с острого угла — мяч прилетел в сетку с внешней стороны.
17’ 0:1 Зелимхан Бакаев. Навроцкий грубо ошибся, сделав неуклюжий пас назад. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную и технично пробил в дальний угол — Боруц не дотянулся.
Запрессинговал соперника, воспользовался его ошибкой и уверенно переиграл Боруца 🔥— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Браво, Зеля! 👏🏻#ЛегияСпартак ⚔ 0:1 pic.twitter.com/WW0kY9D9p3
20’ Жозуэ с дальней дистанции пробивал со своей левой ноги, метя точно в правый нижний угол, но Селихов среагировал, и в броске сумел намертво поймать мяч.
35’ Аут с левого фланга вбросили спартаковцы в штрафную площадку, где снова неуверенно сыграли защитники «Легии». Мяч выкатился на левую ногу Игнатова, который без помех бил с восьми метров, но Боруц среагировал и парировал мяч в сторону.
40’ С линии штрафной площади с правого края пробивал по воротам Жозуэ, но мяч полетел прямо в то место, где и находился Селихов. Александр со второй попытки зафиксировал мяч в руках.
45’ Опасно со стандарта подавал на правую штангу Промес, где Жиго то ли пробивал в дальний угол, то ли делал скидку на Кофрие, но защитник «Легии» вынес мяч на угловой.
Второй тайм начался! Продолжаем в том же духе 💪🏻#ЛегияСпартак ⚔ 0:1 pic.twitter.com/YmALkCGp4S— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
56’ Жозуэ пробивал со штрафного удара, но опорная нога у него в последний момент предательски поехала, из-за чего мяч полетел мимо ворот.
71’ Рибейру с дальней дистанции пробивал от левого угла штрафной площади «Спартака» пробивал из-под Жиго, но мяч у него полетел намного выше ворот.
80’ После подачи с левого фланга прошла скидка на линию вратарской площади на Лопеша, который переправлял мяч в ворота, но Селихов блестяще среагировал и ногой парировал мяч в поле.
84’ Пекхарт откликнулся на подачу с фланга и пробил головой — мяч угодил в перекладину ворот «Спартака» и отскочил в поле.
15 минут до конца матча! Продолжаем биться 🔥#ЛегияСпартак ⚔ 0:1 pic.twitter.com/LjrwxWyYEx— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
90’ Навроцкий с 30 метров пальнул по воротам «Спартака» — Селихов отразил мяч, но со второй попытки накрыл его, помешав сыграть на добивании.
90+4’ Пенальти! Селихов далеко вышел из ворот «Спартака» и смахнул мяч, а затем арбитр зафиксировал фол против вратаря. Но ВАР сигнализировал, что Жиго в штрафной сфолил против Пекхарта. После просмотра видеоповтора, арбитр указал на «точку».
Сначала Саша отбил пенальти Варди в Англии, а теперь вывел нас в 1/8 финала сейвом на 97-й минуте! 🔥— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Он это заслужил! 🔴⚪ pic.twitter.com/b3mTwqkm6P
90+7’ Нет гола! Пекхарт пробил с «точки» в угол ворот «Спартака» — Александр Селихов угадал направление и отбил мяч, а защитники не дали сыграть на добивании.
«СПАРТАК» ВЫШЕЛ В 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ! 🔥— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Мы заняли первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией»! МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО 🔴⚪ pic.twitter.com/GFVUcU3jwr
Турнирная таблица
В 1/8 финала Лиги Европы пробился московский «Спартак», на стадии 1/16 сыграет «Наполи».
Календарь и таблица Лиги Европы
Борьбу в Лиге конференций продолжит «Лестер». «Легия» завершила выступление в еврокубковом сезоне.
🔴⚪️ Давайте честно, верили в такой исход перед началом группового этапа? 😉#ЛигаЕвропы @fcsm_official pic.twitter.com/antdSrFRqM— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 9, 2021
Следующие матчи
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы пройдет 13 декабря в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне.
Первые матчи: 17 февраля, ответные матчи: 24 февраля. Победители восьми пар 1/16 финала присоединятся в 1/8 финала к восьми победителям групп Лиги Европы.
«Легия» в следующем матче в рамках 16-го тура чемпионата Польши отправится 12 декабря в гости к «Висле Плоцк». «Спартак» на следующий день сыграет с «Сочи» в рамках гостевого матча 18-го тура РПЛ.
Очередной исторический вечер! 🔥— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Браво, команда! 🔴⚪️ pic.twitter.com/vOVNZxBitN
Прямая речь
Руй Витория, главный тренер «Спартака»
— Это важная и сложная победа. Мы отлично играли с точки зрения тактики, отлично играли в обороне. Мои футболисты проявили сплоченность. Во втором тайме чуть-чуть не хватило концентрации, чтобы завершить игру достойно. Мы приехали сюда не сводить счеты с «Легией», а чтобы выиграть. И мы добились этого. Это заслуженная победа. Благодаря своему труду мы заняли первое место в группе.
Я продолжу работать максимально честно с максимальным профессионализмом, чтобы добиться своей цели. А моя цель — выиграть следующий матч. Что касается других вопросов, каких-то слухов, можете спросить об этом у других. О себе скажу одно: я тренер «Спартака». И этому клубу я максимально предан.
Тренер! 👏🏻#ЛегияСпартак ⚔ 0:1 pic.twitter.com/11I401YkQK— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Марек Голебевски, главный тренер «Легии»
— Моя команда была близка к тому, чтобы добиться хорошего результата. Мы изо всех сил старались победить, но не получилось. После гола «Спартака» они сели в оборону, потому игра для нас была сложная. Я дал установку делать больше навесов и длинных передач, но это не сработало. Мы хорошо знали, что у «Спартака» есть проблемы с нападающими. Мы проанализировали игру соперника, и по большей части наши прогнозы по стилю игры «Спартака» оправдались.
Леонид Федун, владелец «Спартака»
— Матч тяжелый… Евровесна, слава богу. Это очень важно в целом для российского футбола, поскольку зарабатываются очки. Поздравляю спартаковских болельщиков с долгожданной евровесной. Ну и Селихов, конечно, супер. Жалко то, что раньше его не ставили.