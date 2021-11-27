«Акрон» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 14:00 мск. «Акрон» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

Тольяттинцы бездарно начали сезон, но по ходу начали приходить в себя. «Акрон» потенциально обязан бороться за первую четверку!

Сейчас команда занимает 8 место в турнирной таблице. Причем отставание от первой четверки составляет 5 очков.

При этом тольяттинцы в минувшем туре едва не проиграли дома. Лишь волевыми усилиями «Акрон» спас ничью в матче с «Томью» (3:3).

Прогнозы на ФНЛ

С оренбуржцами команда играет не слишком удачно. Из трех очных встреч команда не выиграла ни разу, добившись двух ничьих и однажды уступив.

«Оренбург»

Команда Марцела Лички наконец-то плотно утвердилась в статусе лидера ФНЛ. Отрыв от идущего вторым «Факела» составляет 4 пункта.

«Оренбург» изначально виделся фаворитом, но только сейчас это приобретает конкретные очертания. Причем команда имеет самую надежную в лиге оборону (всего 17 пропущенных мячей).

Минувший тур «Оренбург» провел ударно. На выезде команда Лички оставила ни с чем «Велес» (1:2).

К слову, дубль в том поединке оформил Владимир Сычевой. Да и Джоэлю Фамейе пора бы прервать свою безголевую серию, тянущуюся с начала октября.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.87, на ничью за 3.40, а на «Акрон» — за 4.10.

«Акрон» пока еще ни разу не обыгрывал оренбуржцев.

Гости намереваются добыть третью победу подряд .

Лидер, пусть и с трудом, но обязан обыгрывать нестабильных хозяев. Наши прогноз и ставка — Фора «Оренбурга» -0.75 с коэффициентом 2.17.