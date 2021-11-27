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    «Оренбург» снова победит?

    «Акрон» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, ФНЛ, 27 ноября 2021 года

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    «Оренбург»
    «Акрон» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 14:00 мск. «Акрон» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Ноября 2021 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 14:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
    •
    Коэффициенты на матч Акрон — Оренбург
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    «Акрон»

    Тольяттинцы бездарно начали сезон, но по ходу начали приходить в себя. «Акрон» потенциально обязан бороться за первую четверку!

    Сейчас команда занимает 8 место в турнирной таблице. Причем отставание от первой четверки составляет 5 очков.

    При этом тольяттинцы в минувшем туре едва не проиграли дома. Лишь волевыми усилиями «Акрон» спас ничью в матче с «Томью» (3:3).

    Прогнозы на ФНЛ

    С оренбуржцами команда играет не слишком удачно. Из трех очных встреч команда не выиграла ни разу, добившись двух ничьих и однажды уступив.

    «Оренбург»

    Команда Марцела Лички наконец-то плотно утвердилась в статусе лидера ФНЛ. Отрыв от идущего вторым «Факела» составляет 4 пункта.

    «Оренбург» изначально виделся фаворитом, но только сейчас это приобретает конкретные очертания. Причем команда имеет самую надежную в лиге оборону (всего 17 пропущенных мячей).

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  • Вчера

    • Минувший тур «Оренбург» провел ударно. На выезде команда Лички оставила ни с чем «Велес» (1:2).

    К слову, дубль в том поединке оформил Владимир Сычевой. Да и Джоэлю Фамейе пора бы прервать свою безголевую серию, тянущуюся с начала октября.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.87, на ничью за 3.40, а на «Акрон» — за 4.10.

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    «Акрон» пока еще ни разу не обыгрывал оренбуржцев.

    Гости намереваются добыть третью победу подряд.

    Лидер, пусть и с трудом, но обязан обыгрывать нестабильных хозяев. Наши прогноз и ставка — Фора «Оренбурга» -0.75 с коэффициентом 2.17.

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    «Акрон» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. «Оренбург» снова победит?
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