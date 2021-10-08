Сборная Аргентины сыграет на выезде с командой Парагвая в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 8 октября в Асунсьоне, начало — в 02:00 мск. Парагвай — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Парагвай

Сборная Парагвая после девяти сыгранных матчей находится в южноамериканской отборочной группе на шестом месте. Сейчас в ее активе 11 очков. При этом от четвертой строчки, которая гарантирует прямую путевку на ЧМ, парагвайцев отделают всего лишь два очка.

В прошлом месяце Парагвай сыграл три матча, в которых набрал четыре очка. Учитывая уровень конкуренции, это не самых плохой результат.

После гостевого поражения от Эквадора команда Эдуардо Бериццо сыграла вничью с Колумбией и одержала победу над Венесуэлой.

В четырех домашних матчах текущего отбора Парагвай не смог набрать ни одного очка только в игре с Бразилией.

Аргентина

Тем временем Аргентина провела восемь матчей, набрала 18 очков и занимает на данный момент второе место.

Месяц назад аргентинцы сыграли два матча вместо трех. Встреча с Бразилией была, как известно, прервана вскоре после стартового свистка. Все подробности этой запутанной истории можете узнать ЗДЕСЬ.

В других матчах сборная Аргентина одержала уверенные победы над Венесуэлой и Боливией, забив в обоих случаях по по три мяча.

Аргентина еще ни разу не проигрывала в текущем отборе . При этом в четырех гостевых матчах команда Лионеля Скалони набрала 10 очков.

Прогноз и ставка

На Парагвай в этом матче можно поставить за 6.70, ничью букмекеры предлагают за 3.95, а победу Аргентины — за 1.67.

Три из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились вничью, в остальных встречах команды обменялись победами.

При этом во всех случаях ни разу не было забито больше двух мячей.

Скорее всего, Аргентина не проиграет, а матч снова получится скупым на голы.

Ставка — победа Аргентины или ничья + тотал матча меньше 2,5 за 1.98.