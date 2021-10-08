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    Сможет ли Аргентина выиграть на поле Парагвая?

    Парагвай — Аргентина. Прогноз (к. 1.98) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Парагвай — Аргентина
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    Лионель Месси
    Сборная Аргентины сыграет на выезде с командой Парагвая в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 8 октября в Асунсьоне, начало — в 02:00 мск. Парагвай — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Парагвай

    Сборная Парагвая после девяти сыгранных матчей находится в южноамериканской отборочной группе на шестом месте. Сейчас в ее активе 11 очков. При этом от четвертой строчки, которая гарантирует прямую путевку на ЧМ, парагвайцев отделают всего лишь два очка.

    В прошлом месяце Парагвай сыграл три матча, в которых набрал четыре очка. Учитывая уровень конкуренции, это не самых плохой результат.

    После гостевого поражения от Эквадора команда Эдуардо Бериццо сыграла вничью с Колумбией и одержала победу над Венесуэлой.

    В четырех домашних матчах текущего отбора Парагвай не смог набрать ни одного очка только в игре с Бразилией.

    Аргентина

    Тем временем Аргентина провела восемь матчей, набрала 18 очков и занимает на данный момент второе место.

    Месяц назад аргентинцы сыграли два матча вместо трех. Встреча с Бразилией была, как известно, прервана вскоре после стартового свистка. Все подробности этой запутанной истории можете узнать ЗДЕСЬ.

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    • В других матчах сборная Аргентина одержала уверенные победы над Венесуэлой и Боливией, забив в обоих случаях по по три мяча.

    Аргентина еще ни разу не проигрывала в текущем отборе. При этом в четырех гостевых матчах команда Лионеля Скалони набрала 10 очков.

    Прогноз и ставка

    На Парагвай в этом матче можно поставить за 6.70, ничью букмекеры предлагают за 3.95, а победу Аргентины — за 1.67.

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    Три из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились вничью, в остальных встречах команды обменялись победами.

    При этом во всех случаях ни разу не было забито больше двух мячей.

    Скорее всего, Аргентина не проиграет, а матч снова получится скупым на голы.

    Ставка — победа Аргентины или ничья + тотал матча меньше 2,5 за 1.98.

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    Парагвай — Аргентина: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Аргентина выиграть на поле Парагвая?
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