«Гавр»
«Гавр» в минувшем сезоне финишировал на 12 позиции в турнирной таблице второго французского дивизиона, опередив опасную зону всего лишь на шесть баллов.
Коллектив в данном первенстве к этому моменту набрал восемь очков, с которым идет на том же 12 месте. Он выиграл два матча, трижды играл вничью и потерпел только одно поражение.
В своей последней проведенной игре команда расписала гостевую мировую с «Бастией», сыграв 0:0, а перед этим она обыграла у себя дома «Ньор» со счетом 2:1.
За восемь последних матчей в Лиге 2 «Гавру» удалось выиграть четыре раза и всего один матч он проиграл. Дома за минувшие десять встреч коллектив уступил в половине из них при двух выигрышах.
«Тулуза»
В прошлом сезоне «Тулуза» боролась за выход в Лигу 1, но, заняв третье место, проиграла в стыковых матчах «Нанту».
На текущий же момент «фиалки» лидируют в чемпионате второго французского дивизиона, набрав за шести туров 16 очков из 18 возможных.
Стартовали «малыши» с ничьей в матче с «Аяччо» 2:2, затем они одержали пять побед в пяти следующих матчах с общим счетом 11:2. В том числе в своем последнем проведенном матче они дома одолели 1:0 «Валансьен» со счетом 1:0.
Стоит отметить, что беспроигрышная серия «Тулузы» в Лиге 2 составляет уже 11 матчей — восемь побед и три ничьи.
В прошлом сезоне «Тулуза» дважды обыграла «Гавр» — 4:3 и 1:0.
Прогноз и ставка на «Гавр» — «Тулуза»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тулузы» предлагают — 2.09.
На викторию «Гавра» дают — 3.86, ничья оценена — в 3.24.
Хотя «фиалки» и выиграли последние пять встреч, но в Гавре им вряд ли удастся победить. По нашему мнению, самый вероятный исход в этой игре — это ничья.