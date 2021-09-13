В понедельник, 13 сентября, в рамках 7-го тура второго французского дивизиона «Гавр» на своем поле примет «Тулузу». Стартовый свисток буде дан в 21:45 по мск. «Гавр» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гавр»

«Гавр» в минувшем сезоне финишировал на 12 позиции в турнирной таблице второго французского дивизиона, опередив опасную зону всего лишь на шесть баллов.

Коллектив в данном первенстве к этому моменту набрал восемь очков, с которым идет на том же 12 месте. Он выиграл два матча, трижды играл вничью и потерпел только одно поражение.

В своей последней проведенной игре команда расписала гостевую мировую с «Бастией», сыграв 0:0, а перед этим она обыграла у себя дома «Ньор» со счетом 2:1.

Все прогнозы на футбол

За восемь последних матчей в Лиге 2 «Гавру» удалось выиграть четыре раза и всего один матч он проиграл. Дома за минувшие десять встреч коллектив уступил в половине из них при двух выигрышах.

«Тулуза»

В прошлом сезоне «Тулуза» боролась за выход в Лигу 1, но, заняв третье место, проиграла в стыковых матчах «Нанту».

На текущий же момент «фиалки» лидируют в чемпионате второго французского дивизиона, набрав за шести туров 16 очков из 18 возможных.

Стартовали «малыши» с ничьей в матче с «Аяччо» 2:2, затем они одержали пять побед в пяти следующих матчах с общим счетом 11:2. В том числе в своем последнем проведенном матче они дома одолели 1:0 «Валансьен» со счетом 1:0.

Стоит отметить, что беспроигрышная серия «Тулузы» в Лиге 2 составляет уже 11 матчей — восемь побед и три ничьи.

В прошлом сезоне «Тулуза» дважды обыграла «Гавр» — 4:3 и 1:0.

Прогноз и ставка на «Гавр» — «Тулуза»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тулузы» предлагают — 2.09.

На викторию «Гавра» дают — 3.86, ничья оценена — в 3.24.

Хотя «фиалки» и выиграли последние пять встреч, но в Гавре им вряд ли удастся победить. По нашему мнению, самый вероятный исход в этой игре — это ничья.