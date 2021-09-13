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    Лидер Лиги 2 первет свою победную серию?

    «Гавр» — «Тулуза». Прогноз, ставка (к. 3.86) на футбол, Чемпионат Франции, 13 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Тулуза»
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    «Тулуза»
    В понедельник, 13 сентября, в рамках 7-го тура второго французского дивизиона «Гавр» на своем поле примет «Тулузу». Стартовый свисток буде дан в 21:45 по мск. «Гавр» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гавр»

    «Гавр» в минувшем сезоне финишировал на 12 позиции в турнирной таблице второго французского дивизиона, опередив опасную зону всего лишь на шесть баллов.

    Коллектив в данном первенстве к этому моменту набрал восемь очков, с которым идет на том же 12 месте. Он выиграл два матча, трижды играл вничью и потерпел только одно поражение.

    В своей последней проведенной игре команда расписала гостевую мировую с «Бастией», сыграв 0:0, а перед этим она обыграла у себя дома «Ньор» со счетом 2:1.

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    За восемь последних матчей в Лиге 2 «Гавру» удалось выиграть четыре раза и всего один матч он проиграл. Дома за минувшие десять встреч коллектив уступил в половине из них при двух выигрышах.

    «Тулуза»

    В прошлом сезоне «Тулуза» боролась за выход в Лигу 1, но, заняв третье место, проиграла в стыковых матчах «Нанту».

    На текущий же момент «фиалки» лидируют в чемпионате второго французского дивизиона, набрав за шести туров 16 очков из 18 возможных.

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    • Стартовали «малыши» с ничьей в матче с «Аяччо» 2:2, затем они одержали пять побед в пяти следующих матчах с общим счетом 11:2. В том числе в своем последнем проведенном матче они дома одолели 1:0 «Валансьен» со счетом 1:0.

    Стоит отметить, что беспроигрышная серия «Тулузы» в Лиге 2 составляет уже 11 матчей — восемь побед и три ничьи.

    В прошлом сезоне «Тулуза» дважды обыграла «Гавр» — 4:3 и 1:0.

    Прогноз и ставка на «Гавр» — «Тулуза»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тулузы» предлагают — 2.09.

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    На викторию «Гавра» дают — 3.86, ничья оценена — в 3.24.

    Хотя «фиалки» и выиграли последние пять встреч, но в Гавре им вряд ли удастся победить. По нашему мнению, самый вероятный исход в этой игре — это ничья.

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    «Гавр» — «Тулуза»: прогноз, ставка (3.86), статистика, коэффициенты матча 13.09.2021. Прогнозы на футбол. Лидер Лиги 2 первет свою победную серию?
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