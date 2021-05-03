В понедельник, 3 мая, в 29-м туре немецкой Бундеслиги «Майнц» на своем поле сыграет с берлинской «Гертой». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск. «Майнц» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

С 34 набранными очками после 30 проведенных игр «Майнц» идет на 12 месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея запас перед опасной зоной в пять пунктов.

«Карнавальщики» ударно проводят заключительный этап сезона, не проигрывая в последних семи встречах. За этот удачный период они добились пяти викторий и дважды сыграли вничью.

Так в минувшем туре «красно-белые» сенсационно на своей территории обыграли саму «Баварию» со счетом 2:1, что стало для них третьей викторий подряд. Правда, все они были с разницей в один мяч.

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За минувшие шесть домашних встреч немецкого первенства «Майнц» уступил только раз, еще раз расписал мировую и добился четырех выигрышных результатов.

«Герта»

«Герта» с 26 набранными очками идет в зоне вылета, на 17 месте. От 15 безопасной строки она отстает на четыре балла, но имеет аж три игры в запасе.

В отрезке последних пяти проведенных встреч чемпионата «Старая Дама» потерпела одно фиаско, уступив в Дортмунде «Боруссии» со счетом 0:3, а также дважды победив при двух ничьих.

Оба мировых результата пришлись на последние матчи берлинцев, где они поочередно поделили очки в дерби с «Унионом» (1:1) и на своем стадионе с «Боруссией» М (2:2) в прошлом туре.

В гостях «Герта» в этом чемпионате выступает плохо. За последние 11 встреч она выиграла только раз, а также по пять раз сыграв вничью и потерпев поражения.

В первом круге эти коллективы расписали мировую со счетом 0:0, а в прошлом сезоне дважды выиграл «Майнц» — 2:1 и 3:1.

Прогноз и ставка на «Майнц» — «Герта»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Майнца» предлагают — 2.44.

На викторию «Герты» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.58.

В последнее время обе команды набрали хорошую форму и вполне могут в очном противостоянии разойтись миром. Наш прогноз и ставка — ничья.