«Акрон»
«Акрон» борется за выживание. Тольяттинцы в этой борьбе конкурирует с «Томью» и «Иртышом».
На текущий момент именно «Акрон» занимает спасительное 17 место. Причем гандикап от идущей ниже «Томи»
В минувшем туре команда добыла крайне важные три очка. На выезде был обыгран боевитый «Текстильщик» (0:2).
«Акрон» лишь однажды пересекался с «крылышками» в официальном поединке. В первом круге нынешнего сезона успех сопутствовал самарцам.
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» в минувшем туре еще раз показали свою силу. Дома самарцы разнесли в щепки оборону «Торпедо» (5:1).
До официального попадания в РПЛ осталось совсем немного. Более того, команда Игоря Осинькина имеет все шансы завершить первенство в лидерах, да и выход в финал Кубка России — шикарное достижение.
В 38 сыгранных поединках «крылышки» набрали целых 89 очков. Ну, а Иван Сергеев умудрился настрелять уже 35 мячей.
Естественно, мотивация форварда побить рекорд Андрея Федькова будет одним из краеугольных камней интриги этой встречи. Все ведь в руках Сергеева!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.57, на ничью за 3.88, а на «Акрон» — за 5.89.
Хозяева бьются за каждый пункт, дабы сохранить место в ФНЛ,
«Крылья Советов» сносят оборонительные порядки всех подряд соперников, вот и на сей раз будут активны в атаке.
Наверняка в этом поединке