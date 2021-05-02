«Акрон» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 40-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 мая, начало — в 13:00 мск. «Акрон» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

«Акрон» борется за выживание. Тольяттинцы в этой борьбе конкурирует с «Томью» и «Иртышом».

На текущий момент именно «Акрон» занимает спасительное 17 место. Причем гандикап от идущей ниже «Томи» составляет 4 очка .

В минувшем туре команда добыла крайне важные три очка. На выезде был обыгран боевитый «Текстильщик» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

«Акрон» лишь однажды пересекался с «крылышками» в официальном поединке. В первом круге нынешнего сезона успех сопутствовал самарцам.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» в минувшем туре еще раз показали свою силу. Дома самарцы разнесли в щепки оборону «Торпедо» (5:1).

До официального попадания в РПЛ осталось совсем немного. Более того, команда Игоря Осинькина имеет все шансы завершить первенство в лидерах, да и выход в финал Кубка России — шикарное достижение.

В 38 сыгранных поединках «крылышки» набрали целых 89 очков. Ну, а Иван Сергеев умудрился настрелять уже 35 мячей.

Естественно, мотивация форварда побить рекорд Андрея Федькова будет одним из краеугольных камней интриги этой встречи. Все ведь в руках Сергеева!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.57, на ничью за 3.88, а на «Акрон» — за 5.89.

Хозяева бьются за каждый пункт, дабы сохранить место в ФНЛ, но с самарцами им не тягаться .

«Крылья Советов» сносят оборонительные порядки всех подряд соперников, вот и на сей раз будут активны в атаке.