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    «Крылышки» снова победят?

    «Акрон» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, ФНЛ, 2 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Крылья Советов»
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    Игроки «Крыльев Советов»
    «Акрон» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 40-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 мая, начало — в 13:00 мск. «Акрон» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Акрон»

    «Акрон» борется за выживание. Тольяттинцы в этой борьбе конкурирует с «Томью» и «Иртышом».

    На текущий момент именно «Акрон» занимает спасительное 17 место. Причем гандикап от идущей ниже «Томи» составляет 4 очка.

    В минувшем туре команда добыла крайне важные три очка. На выезде был обыгран боевитый «Текстильщик» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Акрон» лишь однажды пересекался с «крылышками» в официальном поединке. В первом круге нынешнего сезона успех сопутствовал самарцам.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» в минувшем туре еще раз показали свою силу. Дома самарцы разнесли в щепки оборону «Торпедо» (5:1).

    До официального попадания в РПЛ осталось совсем немного. Более того, команда Игоря Осинькина имеет все шансы завершить первенство в лидерах, да и выход в финал Кубка России — шикарное достижение.

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  • 26/04/2021

    • В 38 сыгранных поединках «крылышки» набрали целых 89 очков. Ну, а Иван Сергеев умудрился настрелять уже 35 мячей.

    Естественно, мотивация форварда побить рекорд Андрея Федькова будет одним из краеугольных камней интриги этой встречи. Все ведь в руках Сергеева!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.57, на ничью за 3.88, а на «Акрон» — за 5.89.

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    Хозяева бьются за каждый пункт, дабы сохранить место в ФНЛ, но с самарцами им не тягаться.

    «Крылья Советов» сносят оборонительные порядки всех подряд соперников, вот и на сей раз будут активны в атаке.

    Наверняка в этом поединке гости будут активно атаковать с первых минут: и класс позволяет, и Сергееву нужно забивать. Наши прогноз и ставка — Фора «Крыльев Советов» -0.75 с коэффициентом 1.75.

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