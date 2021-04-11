«Фиорентина»
«Фиалки» завершили февраль выездным поражением от «Удинезе» (0:1), а март начали домашним проигрышем «Роме» (2:1), в обоих матчах пропустив на последних минутах.
В домашнем матче с «Пармой» подопечные Джузеппе Якини спаслись в компенсированное время — 3:3, а выездной матч с «Беневенто» выиграли со счетом 4:1.
В последних матчах флорентийцы дома проиграли «Милану» (2:3) и на выезде поделили очки с «Дженоа» (1:1).
После 29 туров Серии А «Фиорентина» с 30 очками на 15-м месте. Разница мячей 36-46, Душан Влахович забил 13 голов. Не сыграет травмированный Кокорин.
«Аталанта»
Бергамаски начали март с домашнего разгрома «Кротоне» (5:1), после чего на выезде проиграли «Интеру» (0:1).
Домашний матч со «Специей» подопечные Джан Пьеро Гасперини выиграли со счетом 3:1, а выезд в гости к «Реалу» завершился поражением 1:3 и вылетом из Лиги чемпионов.
В последних матчах «Аталанта» на выезде победила «Верону» (2:0), а потом дома справилась с «Удинезе» (3:2).
После 29 туров Серии А «Аталанта» с 58 очками на 4-м месте. Разница мячей 68-36, Луис Муриэль забил 18 голов, Дуван Сапата забил 11 голов.
Прогноз и ставки
На победу «Фиорентины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.00, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Аталанты» — 1.53.
В первом круге «Аталанта» победила со счетом 3:0. В прошлом сезоне «Фиорентина» в Серии А на выезде сыграла 2:2, дома проиграла 1:2, а в 1/8 финала Кубка Италии победила дома 2:1.
В пяти последних выездах во Флоренцию «Аталанта» дважды проиграла и два раза сыграла вничью. Прогнозируем, что «Аталанта» не проиграет в гостях.
Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.67 и «Обе забьют» за 1.78.