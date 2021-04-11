В воскресенье, 11 апреля, в поединке 30-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» во Флоренции на «Артемио Франки» сыграет с «Аталантой». Начало игры — в 21:45 по мск. «Фиорентина» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиалки» завершили февраль выездным поражением от «Удинезе» (0:1), а март начали домашним проигрышем «Роме» (2:1), в обоих матчах пропустив на последних минутах.

В домашнем матче с «Пармой» подопечные Джузеппе Якини спаслись в компенсированное время — 3:3, а выездной матч с «Беневенто» выиграли со счетом 4:1.

В последних матчах флорентийцы дома проиграли «Милану» (2:3) и на выезде поделили очки с «Дженоа» (1:1).

Все прогнозы на Серию А

После 29 туров Серии А «Фиорентина» с 30 очками на 15-м месте. Разница мячей 36-46, Душан Влахович забил 13 голов. Не сыграет травмированный Кокорин.

«Аталанта»

Бергамаски начали март с домашнего разгрома «Кротоне» (5:1), после чего на выезде проиграли «Интеру» (0:1).

Домашний матч со «Специей» подопечные Джан Пьеро Гасперини выиграли со счетом 3:1, а выезд в гости к «Реалу» завершился поражением 1:3 и вылетом из Лиги чемпионов.

В последних матчах «Аталанта» на выезде победила «Верону» (2:0), а потом дома справилась с «Удинезе» (3:2).

После 29 туров Серии А «Аталанта» с 58 очками на 4-м месте. Разница мячей 68-36, Луис Муриэль забил 18 голов, Дуван Сапата забил 11 голов.

Прогноз и ставки

На победу «Фиорентины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.00, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Аталанты» — 1.53.

В первом круге «Аталанта» победила со счетом 3:0. В прошлом сезоне «Фиорентина» в Серии А на выезде сыграла 2:2, дома проиграла 1:2, а в 1/8 финала Кубка Италии победила дома 2:1.

В пяти последних выездах во Флоренцию «Аталанта» дважды проиграла и два раза сыграла вничью. Прогнозируем, что «Аталанта» не проиграет в гостях.

Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.67 и «Обе забьют» за 1.78.