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    Увезет ли «Аталанта» три очка из Флоренции?

    «Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз и ставка (к. 1.72) на футбол, чемпионат Италии, 11 апреля 2021 года

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    «Аталанта»
    В воскресенье, 11 апреля, в поединке 30-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» во Флоренции на «Артемио Франки» сыграет с «Аталантой». Начало игры — в 21:45 по мск. «Фиорентина» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Апреля 2021 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 21:45 Аталанта Аталанта
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    «Фиорентина»

    «Фиалки» завершили февраль выездным поражением от «Удинезе» (0:1), а март начали домашним проигрышем «Роме» (2:1), в обоих матчах пропустив на последних минутах.

    В домашнем матче с «Пармой» подопечные Джузеппе Якини спаслись в компенсированное время — 3:3, а выездной матч с «Беневенто» выиграли со счетом 4:1.

    В последних матчах флорентийцы дома проиграли «Милану» (2:3) и на выезде поделили очки с «Дженоа» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    После 29 туров Серии А «Фиорентина» с 30 очками на 15-м месте. Разница мячей 36-46, Душан Влахович забил 13 голов. Не сыграет травмированный Кокорин.

    «Аталанта»

    Бергамаски начали март с домашнего разгрома «Кротоне» (5:1), после чего на выезде проиграли «Интеру» (0:1).

    Домашний матч со «Специей» подопечные Джан Пьеро Гасперини выиграли со счетом 3:1, а выезд в гости к «Реалу» завершился поражением 1:3 и вылетом из Лиги чемпионов.

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    • В последних матчах «Аталанта» на выезде победила «Верону» (2:0), а потом дома справилась с «Удинезе» (3:2).

    После 29 туров Серии А «Аталанта» с 58 очками на 4-м месте. Разница мячей 68-36, Луис Муриэль забил 18 голов, Дуван Сапата забил 11 голов.

    Прогноз и ставки

    На победу «Фиорентины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.00, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Аталанты» — 1.53.

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    В первом круге «Аталанта» победила со счетом 3:0. В прошлом сезоне «Фиорентина» в Серии А на выезде сыграла 2:2, дома проиграла 1:2, а в 1/8 финала Кубка Италии победила дома 2:1.

    В пяти последних выездах во Флоренцию «Аталанта» дважды проиграла и два раза сыграла вничью. Прогнозируем, что «Аталанта» не проиграет в гостях.

    Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.67 и «Обе забьют» за 1.78.

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