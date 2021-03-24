24 марта в Москве в «Спортивном городке Лужники» пройдет дерби, в котором «Торпедо сыграет с "Чертаново" в 32-м туре первенства первой российской лиги. Начало — в 19:00 по мск. «Торпедо» — «Чертаново»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

После возобновления чемпионата «Торпедо» только разочаровывает. Команда в пяти поединках набрала всего один балл, который был заработан в первой официальной игре 2021 года дома со «СКА-Хабаровск» — 0:0.

Затем «автозаводцы» только проигрывали. На своей территории они были повержены «Чайкой» (1:2) и «Енисеем» (0:1), а на выезде они уступили оба раза крупно — 0:3 «Оренбургу» и 1:4 «Нижнему Новгороду» в минувшем туре.

Из-за этой неудачной серии московская команда опустилась аж на шестое место в турнирной таблице ФНЛ. У нее на счету 54 очка и отставание от топ-4 в три пункта.

На своей арене «Торпедо» разжилось 27 очками, восемь раз победив, трижды сыграв вничью и потерпев пять поражений, разница забитых и пропущенных в них составляет 26:14.

«Чертаново»

«Чертаново» в данный момент занимает 19 место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своей копилке 25 баллов, отставая от 16 безопасной строки аж на девять пунктов .

В минувшем туре первенства московский коллектив расписал домашнюю мировую с «Шинником» (2:2), а перед этим потерпел крупное гостевое поражение от воронежского «Факела», проиграв ему со счетом 1:4.

Сейчас у «чертят» 6-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата страны, в которой они четыре раза проиграли и два матча свели вничью. Последняя их виктория датирована 29 ноябрем 2020 года, когда они дома переиграли 1:0 «Нефтехимик».

Вне родных стен «Чертаново» набрало лишь 13 баллов. Команда добилась четырех выигрышей, раз делил очки с оппонентом и 11 раз была повержена, разница мячей — 14:34.

В первом круге эти клубы сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне «Чертаново» победило на поле «Торпедо» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на «Торпедо» — «Чертаново»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.75.

На викторию «Чертаново» дают — 4.05, ничья оценена — в 3.50.

Прогнозируем, что «Торпедо» прервет свою неудачную серию, обыграв на своем поле одного из аутсайдеров лиги. Наш прогноз и ставка — П1.