В понедельник, 22 февраля, в рамках 1/8 финала Кубка России «Химки» на своей арене сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Начало игры — в 14:30 по мск. «Химки» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

В прошлом сезоне Кубка России «Химки» добрались до финала, уступив там питерскому «Зениту» с минимальным счетом 0:1.

В этом розыгрыше турнира подмосковный клуб стартовал с групповой стадии, где опередил иркутский «Зенит» и «Нижний Новгород», одержав одну победу в основное время и еще одну в серии пенальти.

Свой последний официальный матч «красно-черные» провели 17 декабря 2020 года, обыграв тогда в родных стенах «Локомотив» со счетом 3:2 в рамках РПЛ, продлив т.с. свою беспроигрышную серию до шести встреч, где было пять викторий.

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В турнирной таблице Премьер-лиги «Химки» с 25 набранными баллами идут на 11 месте, оторвавшись от опасной зоны уже на 11 пунктов.

«Крылья Советов»

В прошлом розыгрыше Кубке России «Крылья Советов» завершили свое выступление на первом же сопернике, проиграв в рамках 1/16 финала московскому «Торпедо».

В этом турнире самарцы стартовали с крупной победы в квалификации над «Иртышом» со счетом 5:0, после чего на групповой стадии обыграли ставропольское «Динамо» и «Ротор» с общим счетом 7:1.

«Волжане» этот сезон проводят в ФНЛ, где после 26 сыгранных туров идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 55 очков, опережая третью строку на балл.

Последний свой официальный матч, который прошел в начале декабря прошлого года, «Крылышки» выиграли, разгромив дома «Енисей» со счетом 4:0. Отметим, что за семь последних официальных поединков они одержали пять побед и потерпели всего одно фиаско.

Последний раз эти клубы играли в сезоне 2017/18. Тогда в рамках ФНЛ самарцы одержали две победы с одинаковым счетом 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Химок» — 2.53, победа «Крыльев» — 2.90, ничья — 3.50.

Проход: «Химок» — 1.80; «Крыльев» — 2.01.

От противостояния середняка РПЛ и одного из лидеров ФНЛ вполне можно ждать обмена забитыми мячами. Наш прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да.