«Химки»
В прошлом сезоне Кубка России «Химки» добрались до финала, уступив там питерскому «Зениту» с минимальным счетом 0:1.
В этом розыгрыше турнира подмосковный клуб стартовал с групповой стадии, где опередил иркутский «Зенит» и «Нижний Новгород», одержав одну победу в основное время и еще одну в серии пенальти.
Свой последний официальный матч «красно-черные» провели 17 декабря 2020 года, обыграв тогда в родных стенах «Локомотив» со счетом 3:2 в рамках РПЛ, продлив т.с. свою беспроигрышную серию до шести встреч, где было пять викторий.
В турнирной таблице Премьер-лиги «Химки» с 25 набранными баллами идут на 11 месте, оторвавшись от опасной зоны уже на 11 пунктов.
«Крылья Советов»
В прошлом розыгрыше Кубке России «Крылья Советов» завершили свое выступление на первом же сопернике, проиграв в рамках 1/16 финала московскому «Торпедо».
В этом турнире самарцы стартовали с крупной победы в квалификации над «Иртышом» со счетом 5:0, после чего на групповой стадии обыграли ставропольское «Динамо» и «Ротор» с общим счетом 7:1.
«Волжане» этот сезон проводят в ФНЛ, где после 26 сыгранных туров идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 55 очков, опережая третью строку на балл.
Последний свой официальный матч, который прошел в начале декабря прошлого года, «Крылышки» выиграли, разгромив дома «Енисей» со счетом 4:0. Отметим, что за семь последних официальных поединков они одержали пять побед и потерпели всего одно фиаско.
Последний раз эти клубы играли в сезоне 2017/18. Тогда в рамках ФНЛ самарцы одержали две победы с одинаковым счетом 2:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Химок» — 2.53, победа «Крыльев» — 2.90, ничья — 3.50.
Проход: «Химок» — 1.80; «Крыльев» — 2.01.
От противостояния середняка РПЛ и одного из лидеров ФНЛ вполне можно ждать обмена забитыми мячами. Наш прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да.