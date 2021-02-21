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    Прервет ли «Арсенал» победную серию «Манчестер Сити»?

    «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, АПЛ, 21 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»
    В рамках 25 тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити». Матч пройдет 21 февраля, начало — в 19:30 мск. «Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 6.30
  • X
  • 4.45
  • 2
  • 1.53
  • Ставка!
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    «Арсенал»

    В конце января «канониры» отомстили выбившему их накануне из Кубка Англии «Саутгемптону», обыграв его в гостевом матче АПЛ со счетом 3:1, после чего дома разошлись миром с «МЮ» (0:0).

    Февраль «Арсенал» начал с двух выездных поражений, проиграв сначала «Вулверхэмптону» (1:2), а потом и «Астон Вилле» (0:1).

    В последних матчах подопечные Микеля Артеты сначала на своем поле разгромили «Лидс» (4:2) в рамках АПЛ, а потом сыграли на выезде с «Бенфикой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Все прогнозы на АПЛ

    После 24 туров АПЛ «Арсенал» с 34 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 31-25, Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг забили по 8 голов.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» побеждает уже 17 матчей подряд во всех турнирах. В конце января были обыграны в рамках АПЛ «Вест Бромвич» (0:5) на выезде и «Шеффилд» дома.

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    • Затем горожане на выезде расправились сначала с «Бернли» (2:0), а потом и с действующим чемпионом «Ливерпулем» (4:1).

    После этого подопечные Пепа Гвардиолы вышли в четвертьфинал Кубка Англии, выбив «Суонси»(3:1) на выезде, а затем дома разгромили «Тоттенхэм» (3:0) в матче АПЛ.

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  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 2.21)

    • В последнем матче «Ман Сити» на выезде победил «Эвертон» (3:1) и с 56 очками лидирует в таблице АПЛ. Разница мячей 49-15, 11 голов забил Илкай Гюндоган, еще 8 — Рахим Стерлинг.

    Прогноз и ставки

    На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.00, на ничью в основное время — 4.30, а на победу «Ман Сити» — 1.53.

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    В первом круге «Манчестер Сити» победил дома со счетом 1:0. В 1/4 финала Кубка лиги «Сити» выбил «канониров» со счетом 4:1.

    «Сити» выиграл 4 из 5 последних матчей в «Арсеналом» и набрал такой ход, что мы прогнозируем выездную победу манчестерского клуба.

    Матч будет результативным. Интересен вариант для ставок «второй тайм более результативный» за 2.01.

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