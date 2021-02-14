ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПо замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент «Сельта» — «Эльче»Примера. Первая победа «Сельты» в 2021 году, «Атлетико» в гостях у «Гранады» Златан ИбрагимовичВозраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
  • 07:47
    • Рондон успешно прошел медосмотр для ЦСКА
  • 07:00
    • Игроки «Крыльев Советов» подрались с соперниками в матче на сборах в Турции
  • 00:52
    • Дубль Мины принес «Сельте» победу над «Эльче»
  • 00:29
    • «Лейпциг» одержал победу над «Аугсбургом»
    Все новости спорта

    «Леванте» с «Осасуной» соорудят быстрый гол?

    «Леванте» — «Осасуна». Прогноз и ставка (к. 1.61) на футбол, Ла Лига, 14 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Леванте Прогнозы на Осасуну Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Осасуна»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рохер
    «Леванте» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 20:30 мск. «Леванте» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 14 Февраля 2021 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 20:30 Осасуна Осасуна
  • Памплона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.15
  • Ставка!
    •

    «Леванте»

    «Леванте» нынешний сезон проводит на приличном для себя уровне. Еще бы, нынешнее 9 место однозначно стоит считать неплохой диспозицией.

    В активе у «Леванте» 27 очка в 21 матче. При этом атака команды довольно результативна — 31 результативный удар.

    В минувшем туре «Леванте» дома потеряла очки. Ничья с «Гранадой» (2:2) стала обидной, ведь второй мяч левантийцы пропустили уже в компенсированное время.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    С «Осасуной» команда играет достаточно успешно. Из пяти последних поединков «Леванте» выиграл трижды при одном поражении.

    «Осасуна»

    В нынешнем чемпионате «Осасуна» выступает не столь успешно. Текущее 15 место с 22 очками в активе не позволяет рассчитывать на спокойную жизнь.

    В минувшем туре команда дома сумела победить. «Осасуна» чуть отдалилась от опасной зоны, переиграв «Эйбар» (2:1).

  • С Месси или без «Барселона» на правильном пути
  • Реакция прессы на матч «Бетис» — «Барселона»
  • 08/02/2021

    • «Осасуна» медленно, но верно поднимается. Однако пока рано говорить о реальных турнирных перспективах, ведь борьба за выживание только разгорается.

    Основная проблема команды — слабая атака. В 22 поединках «Осасуна» смогла забить лишь 21 раз, в то время, как в собственные ворота пропущено 31 мяч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Леванте» за 2.32, на ничью за 3.12, а на «Осасуну» — за 3.29

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Хозяева довольно результативно атакуют, но оборона частенько дает сбои.

    «Осасуна» в последних матчах явно улучшила свою игру и результаты.

    В матчах примерно равных по силе оппонентов многое решает быстрый гол, который и будет забит. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.61

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Барти — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хачанов — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Торино — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вердер — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Норвич — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Квинси Промес
  • Трансферный дайджест. 2-8 февраля
    • 20:51 08/02/2021     Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успех
  • Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
    • 07:26 10/02/2021     Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Леванте» — «Осасуна» 14.02.2021 в 20:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.61.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры