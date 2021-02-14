«Леванте» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 20:30 мск. «Леванте» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» нынешний сезон проводит на приличном для себя уровне. Еще бы, нынешнее 9 место однозначно стоит считать неплохой диспозицией.

В активе у «Леванте» 27 очка в 21 матче. При этом атака команды довольно результативна — 31 результативный удар.

В минувшем туре «Леванте» дома потеряла очки. Ничья с «Гранадой» (2:2) стала обидной, ведь второй мяч левантийцы пропустили уже в компенсированное время.

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С «Осасуной» команда играет достаточно успешно. Из пяти последних поединков «Леванте» выиграл трижды при одном поражении.

«Осасуна»

В нынешнем чемпионате «Осасуна» выступает не столь успешно. Текущее 15 место с 22 очками в активе не позволяет рассчитывать на спокойную жизнь.

В минувшем туре команда дома сумела победить. «Осасуна» чуть отдалилась от опасной зоны, переиграв «Эйбар» (2:1).

«Осасуна» медленно, но верно поднимается. Однако пока рано говорить о реальных турнирных перспективах, ведь борьба за выживание только разгорается.

Основная проблема команды — слабая атака. В 22 поединках «Осасуна» смогла забить лишь 21 раз, в то время, как в собственные ворота пропущено 31 мяч.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Леванте» за 2.32, на ничью за 3.12, а на «Осасуну» — за 3.29

Хозяева довольно результативно атакуют, но оборона частенько дает сбои.

«Осасуна» в последних матчах явно улучшила свою игру и результаты.

В матчах примерно равных по силе оппонентов многое решает быстрый гол, который и будет забит. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.61