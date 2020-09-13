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    «Краснодар-2» дома не проиграет хабаровчанам?

    «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч ФНЛ 13 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск»
    «Краснодар-2»
    13 сентября, в 9-м туре розыгрыша ФНЛ «Краснодар-2» на своем поле сыграет со «СКА-Хабаровском»«. Начало игры — в 08:00 по мск. Прогноз на «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Сентября 2020 года
    Краснодар-2
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    •  Краснодар-2 16:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    «Краснодар-2»

    Дубль «Краснодара» после восьми туров идет на 14 месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в своей копилке 11 набранных очков.

    Стартовали «быки» не особо убедительно, выиграв только одну игру в первых пяти турах, обыграв в родных стенах «Факел» со счетом 3:1.

    В последующих трех игровых днях «зелено-черные» сперва обыграли в Москве «Спартак-2» (2:1) и дома «Балтику» (3:1), а затем поделили очки с «Велесом» (2:2) в гостях.

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    • На своей территории в текущем первенстве «Краснодар-2» дважды выиграл при одном поражении, разница мячей — 6:5.

    «СКА-Хабаровск»

    Перед стартом 9-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» с 15 зачетными пунктами находится на шестой позиции, отставая от зоны плей-офф всего на балл.

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    • Дальневосточники в этом первенстве играют пока бескомпромиссно, выиграв пять встреч при трех поражениях.

    Последние пять встреч «армейцы» провели дома, выиграв в них четыре раза при поражении 2:4 «Торпедо». В прошлом игровом дне они разобрались с «Акроном» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    В гостях «СКА-Хабаровск» в текущем первенстве раз победил и дважды терпел фиаско, разница мячей — 4:5.

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    Между собой коллектив играли трижды, и все эти матчи завершились вничью (1:1 и дважды по 2:2).

    Прогноз на «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «СКА-Хабаровск» — 2.22, победа «Краснодара-2» — 3.20, ничья — 3.44.

    Прогнозируем, что дубль «Краснодара» дома не уступит неубедительному на выезде «СКА-Хабаровску». Наша ставка на эту игру — 1Х. 0

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    «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч ФНЛ 13 сентября 2020 года. Прогноз на «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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