«Оренбург» — «Волгарь». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч ФНЛ 30 августа 2020 года

«Оренбург»
«Оренбург» в прошлом сезоне выступал в РПЛ, но занял последнее место в турнирной таблице и покинул класс сильнейших.
По итогам пяти игровых дней в первом дивизионе «газовики» набрали 13 зачетных пунктов, с которыми идут на второй позиции, но по потерянным баллам они первые.
«Бело-синие» выиграли четыре матча текущего розыгрыша ФНЛ. Дома одолели 1:0 «Нефтехимик» и 2:0 «Аланию», в гостях переиграли 1:0 брянское «Динамо» и 1:0 «Крылья Советов».
Единственная потеря баллов состоялась в домашней встрече с «Текстильщиком» (1:1). Накануне «Оренбург» в Кубке России в родных стенах обыграл «Аланию» — 2:1.
«Волгарь»
Минувший сезон клуб из Астрахани провел в ПФЛ, где стал победителем в зоне «Юг» и получил билет в первый дивизион. В 19 проведенных играх коллектив победил в 16 из них при двух ничьих и одном поражении.
Стартовал «Астрахань» в ФНЛ вполне удачно, разгромив на своей арене дубль «Краснодара» со счетом 3:0. однако затем команда только проигрывала.
Сперва состоялось четыре фиаско в рамках первенстве, где они уступили 0:2 «Балтике» в гостях, дома 1:2 «Велесу», 0:1 в Хабаровске местному СКА и 1:2 на выезде «Чайке».
С тремя очками коллектив идет 20-м среди 22-х участников. Накануне была неудача и в Кубке страны, где «Волгарь» был выбит «Енисеем» — 1:2.
В сезоне 2017/18 эти коллективы в рамках ФНЛ обменялись домашними викториями — 3:0 и 0:2.
Прогноз и ставка на «Оренбург» — «Волгарь»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Оренбурга» — 1.50, победа «Волгоря» — 7.00, ничья — 3.50.
На своей арене «Оренбург» не должен иметь проблем с аутсайдером лиги. Ставим на уверенную викторию хозяев. Наши прогноз и ставка на эту игру — П1 с форой (-1) за 1.76. 0