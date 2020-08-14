«Сочи» — «Химки». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч чемпионата России 14 августа 2020 года

В пятницу, 14 августа, во втором туре российской Премьер-лиги «Сочи» на своем стадионе «Фишт» сыграет с «Химками». Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Сочи» — «Химки».

«Сочи»

«Сочи», который в прошлом сезоне дебютировал в РПЛ, выполнил свою главную задачу на в чемпионате. Команда смогла сохранить прописку в элите российского футбола.

В минувшем розыгрыше у «барсов» была шестая домашняя статистика в лиге. В 15 играх они победили в шести из них при трех ничьих и шести поражениях.

В первом туре текущего российского первенства «южане» смогли добыть очки в Москве, вырвав ничью благодаря скандальному пенальти у «Спартака» — 2:2.

В короткое межсезонье сочинский коллектив получил очередное усиление из «Зенита», арендовав Мамману. Также был подписан экс-игрок московского «Динамо» Жоаозиньо.

«Химки»

«Химки» в прошлом сезоне выступали в ФНЛ, где в досрочно завершившемся первенстве финишировали вторыми и получили право выступать в элите российского футбола.

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Также подмосковная команда удачно выступила в Кубке России, где добралась до финала, но там уступила питерскому «Зениту» (0:1), который сделал золотой дубль.

Накануне старта нового сезона из-за конфликта с руководством в отставку был оправлен главный тренер химчан Сергей Юран. Ему на смену был назначен Дмитрий Гунько, ранее работавший со «Спартаком-2».

Стартовая игра в элите закончилась для «Химок» неудачно. «Красно-черные» на своей арене по всем статьям проиграли столичному ЦСКА со счетом 0:2, пропустив оба гола еще до перерыва.

В 2018 году оппоненты провели две встречи в рамках ФНЛ. И тогда «Сочи» дома взяли верх (3:2), а в Химках команды сыграли вничью (0:0).

Прогноз и ставка на «Сочи» — «Химки»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сочи» предлагают — 2.12.

На викторию «Химок» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.54

Сочинцы обладают достаточно неплохим составом и хорошим тренером, что не скажешь о химчанах, которые скандально расстались со свои наставником и не сделали существенных приобретений. Так что в данном поединке советуем поставить на викторию хозяев.

Наши прогноз и ставка — победа «Сочи» за 2.12. 0