«Бенфика» — «Спортинг». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата Португалии 25 июля 2020 года

В субботу, 25 июля, в заключительном туре португальской Примейры пройдет лиссабонское дерби, в котором «Бенфика» на «Эштадиу да Луж» сразится со «Спортингом». Игра начнется в 23:15 по мск. Прогноз на «Бенфика» — «Спортинг».

«Бенфика»

«Бенфика» уже точно финиширует на второй позиции. В 33 поединках «орлы» выиграли в 23 из них при пяти ничьих и пяти поражениях, разница мячей — 69:25.

В этом месяце «красно-белые» провели четыре поединка в португальском первенстве, заработав в них десять очков, трижды победив при одном мировом исходе.

Одолеть в этот период удалось в родных стенах 3:1 «Боавишту» и 2:0 «Гимарайнш», а также в гостях 4:0 «Авеш», поделили очки с «Фамаликаном» (1:1) на выезде.

На «Эштадиу да Луж» в этой Примейре «Бенфика» выиграла в 11 встречах из 16, дважды сыграла вничью и три игры проиграла, отношение забитых-пропущенных составляет 36:12.

«Спортинг»

«Спортингу» еще предстоит отстоять третью позицию, ведь четвертая «Брага» отстает на три очка, но по личным встречам имеет преимущество над лиссабонцами.

В июле «львы» смогли победить в двух играх, дважды сыграли вничью и в одной встрече потерпели фиаско, которое было в 32-м туре в гостях от «Порту» (0:2).

Виктории были добыты в родных стенах над «Жил Висенте» (2:1) и «Санта-Кларой» (1:0), мировые состоялись по 0:0 на выезде с «Морейренси» и дома с «Сетубалом».

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Вне родных стен «Спортинг» смог разжиться шестью победами, пять раз уходил с поля поверженным и пять встреч свел вничью, разница мячей — 23:19.

В первом круге «Бенфика» одолела «Спортинг» на его арене со счетом 2:0.

Прогноз на «Бенфика» — «Спортинг»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 1.94.

На викторию «Спортинга» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.60

Для завоевания бронзовых наград, а с ними и пропуск в групповой раунд ЛЕ, «Спортингу» будет достаточно не проиграть в предстоящем сражении. Ставим на то, что «львы» добудут приемлемый для них результат. Наш прогноз и ставка: Х2. 0