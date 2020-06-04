ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мауро ИкардиТрансфер Икарди ударил по Кавани и «Барселоне» Лионель МессиМесси прав: футбол никогда не станет прежним после коронавируса «МЮ» в игре против «Интера»Рыжий принц спас в трудную минуту. О матче «Интера» и «МЮ» в 1/4 Лиги чемпионов 1998/99
  • 07:00
    • Клубам АПЛ разрешили проводить товарищеские до рестарта сезона
  • 23:55
    • Эдер может остаться в «Локомотиве»
  • 23:18
    • В Серии А могут сменить формат турнира со следующего сезона
  • 20:40
    • «Зенит» начал групповые тренировки
  • 18:31
    • CAS рассмотрит апелляцию «Манчестер Сити» в июне
  • 17:58
    • РПЛ опубликовала календарь оставшихся туров сезона
  • 16:16
    • В львовских «Карпатах» коронавирусом заразились 26 человек
    Все новости спорта

    «Витория» продолжит свою серию против «Маритиму»?

    «Маритиму» — «Витория» Сетубал. Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч Примейра-лиги 4 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Маритиму» — «Витория» Сетубал
    Футболисты «Витории»
    4 июня состоится матч 25 тура португальской Примейра-лиги между «Маритиму» и «Виторией» Сетубал. Поединок продет на стадионе «Душ Баррейруш» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Маритиму» — «Витория» Сетубал.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 04 Июня 2020 года
    Маритиму
  • Португалия. Примера
    •  Маритиму 20:00 Витория Сетубал Витория Сетубал
  • Португалия. Примера
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
    •

    «Маритиму»

    По результатам нынешний сезон для «Маритиму» практически такой же, как и прошлый. Если в том году команда заняла 12 место, то сейчас клуб идет на 15 строчке. У него 24 набранных очка.

    За 10 туров до конца сезона «Маритиму» очень близко находится к зоне вылета — всего в 8 пунктах. Отметим, что три прошлых тура коллектив проиграл, так что на паузу команда ушла не на совсем хорошей ноте.

    Серия началась с поражения от «Белененсеш» со счетом 1:0. Позже коллектив проиграл «Браге» 1:2 и уступил «Морейренси» 2:0.

    С начала этого года «Маритиму» провел 10 игр, но успешными оказались только две.

    «Витория» Сетубал

    «Витория» занимает 12 место с 28 очками. У команды имеется затяжная безвыигрышная серия, состоящая из шести матчей — 3 ничьи и 3 поражения.

  • «Изумительный талант». Гари Линекер о Лионеле Месси
  • Экс-игрок сборной Англии считает аргентинца величайшим футболистом всех времен
  • 31/05/2020

    • Отметим, что 3 марта гости показали характер и сыграли 1:1 с «Бенфикой» на своем поле. До этого клуб провел нулевой матч с «Портимоненсе».

    Ранее «садинцев» обидела «Брага» (3:1), а ранее еще одно поражение нанес «Жил Висенте» (1:2).
    Все прогнозы на футбол

    На выезде «Витория» не смогла выиграть в трех матчах подряд — две ничьи и поражение от «Браги». Из 12 выездных встреч команда выиграла только три.

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты на победу одной и другой команды довольно высокие, но все же, по мнению букмекеров, именно хозяева могут оказаться ближе к успеху.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Коэффициенты такие: 2.26 и 3.50 соответственно. На ничью букмекеры предлагают цифру 3.10.

    В данном противостоянии пока что сильнее «Витория». Она оставалась непобежденной в 4 из 5 очных встреч. Сейчас у команды 3-матчевая серия — 1:0, 0:1 и 0:0. Наши прогноз и ставка — «Витория» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.35. 0

  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • На что ставить в Фонбет?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Динамо Ческе-Будеевице — Сигма Оломоуц
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Словачко — Карвина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Левадия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Баник Острава — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ганновер — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Портимоненси — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Теплице
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт Франкфурт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.12
  • Экспресс дня 3 июня
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Фамаликан — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.55
  • Прогноз на матч Гимарайнш — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «МЮ» — «Депортиво». Лига чемпионов 2001/2002
  • На «дьяволов» с пассивностью и грубостями. О выступлении «Депора» на «Олд Траффорд» в плей-офф ЛЧ
    • 20:14 30/05/2020     «Байер» в 2002-м году
  • Верили в свои силы и оказались правы. О смелой игре «Байера» против «Юве» в 2002-м
    • 15:02 29/05/2020     Флориан Кофельдт
  • «Шальке» продолжает падать, «Вердер» все ближе к спасению
    • 13:59 31/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «Маритиму» — «Витория» Сетубал. Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч Примейра-лиги 4 июня 2020 года. Прогноз на «Маритиму» — «Витория» Сетубал. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35
    Тоже интересно
    Тимо Вернер Футбол Шесть голов и ассист вратаря. «РБ Лейпциг» в зрелищном матче вернул себе третье местоПодопечные Юлиана Нагельсменна на выезде обыграли «Кельн» Вчера в 13:000
  • 07:32
    • «Химки» сменят юридическое лицо и останутся в ФНЛ
  • 14:09
    • РПЛ возобновится 19 июня
  • 07:48
    • Сезон в Боснии и Герцеговине завершен досрочно
    Федор Смолов Футбол Трансферный дайджест. 26 мая — 1 июняПродолжит ли форвард «Локо» зарубежный вояж, покинет ли «Реал» молодой хавбек, переберется ли нападающий «Челси» в Италию и другие трансферные новости последних дней 01/06/2020 в 22:570
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Вердер» беспроигрышную серию?
  • 3.12
    •
  • 07:15
    • Папен возглавил клуб четвертого дивизиона
  • 00:52
    • ЦСКА надеется заполучить форварда сборной Канады
  • 00:44
    • Гарет Барри — самый грубый футболист в истории АПЛ
    «Герта» празднует гол в ворота «Хоффенхайма» Футбол Возвращение Бундеслиги. Насколько успешным оно вышло?Не все разделяют радость в связи с возобновлением чемпионата Германии 01/06/2020 в 15:560
  • 00:38
    • Семин: Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру
  • 00:15
    • ЦСКА сыграет товарищеский матч с тульским «Арсеналом»
  • 21:55
    • Николич: В России сильный чемпионат, крепкие команды
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие