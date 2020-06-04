«Маритиму» — «Витория» Сетубал. Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч Примейра-лиги 4 июня 2020 года

4 июня состоится матч 25 тура португальской Примейра-лиги между «Маритиму» и «Виторией» Сетубал. Поединок продет на стадионе «Душ Баррейруш» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Маритиму» — «Витория» Сетубал.

«Маритиму»

По результатам нынешний сезон для «Маритиму» практически такой же, как и прошлый. Если в том году команда заняла 12 место, то сейчас клуб идет на 15 строчке. У него 24 набранных очка.

За 10 туров до конца сезона «Маритиму» очень близко находится к зоне вылета — всего в 8 пунктах. Отметим, что три прошлых тура коллектив проиграл, так что на паузу команда ушла не на совсем хорошей ноте.

Серия началась с поражения от «Белененсеш» со счетом 1:0. Позже коллектив проиграл «Браге» 1:2 и уступил «Морейренси» 2:0.

С начала этого года «Маритиму» провел 10 игр, но успешными оказались только две.

«Витория» Сетубал

«Витория» занимает 12 место с 28 очками. У команды имеется затяжная безвыигрышная серия, состоящая из шести матчей — 3 ничьи и 3 поражения.

Отметим, что 3 марта гости показали характер и сыграли 1:1 с «Бенфикой» на своем поле. До этого клуб провел нулевой матч с «Портимоненсе».

Ранее «садинцев» обидела «Брага» (3:1), а ранее еще одно поражение нанес «Жил Висенте» (1:2).

Все прогнозы на футбол

На выезде «Витория» не смогла выиграть в трех матчах подряд — две ничьи и поражение от «Браги». Из 12 выездных встреч команда выиграла только три.

Прогноз и ставки

Коэффициенты на победу одной и другой команды довольно высокие, но все же, по мнению букмекеров, именно хозяева могут оказаться ближе к успеху.

Коэффициенты такие: 2.26 и 3.50 соответственно. На ничью букмекеры предлагают цифру 3.10.

В данном противостоянии пока что сильнее «Витория». Она оставалась непобежденной в 4 из 5 очных встреч. Сейчас у команды 3-матчевая серия — 1:0, 0:1 и 0:0. Наши прогноз и ставка — «Витория» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.35. 0