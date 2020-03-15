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    Южное дерби будет результативным?

    «Сочи» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата России 15 марта 2020 года

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    Прогноз на «Сочи» — «Краснодар»
    Александр Кокорин
    В воскресенье, 15 марта, в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» на своем стадионе «Фишт» сыграет с «Краснодаром». Начало — в 14:00 по мск. Прогноз на «Сочи» — «Краснодар».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Марта 2020 года
    Сочи
    • Сочи 14:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Сочи»

    Сочинский коллектив после зимнего перерыва провел три официальных матча, и все на своем поле. Стартовый поединок для «барсов» сложился неудачно, они проиграли тульскому «Арсеналу» (1:2).

    Последующие две игры принесли дружине Федотова две виктории. Сперва был обыгран «Урал» (2:0), а несколько дней тому назад она в перенесенном матче разгромила «Оренбург» со счетом 5:1. Три гола в весенней части забил Кокорин.

    Благодаря этим выигрышам «южане» выбрались из зоны вылета в зону переходных матчей. Сейчас они с 21 очком находится на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ, отставая от спасительного, 12 места, в один балл.

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  • 12/03/2020

    • На своем поле в текущем розыгрыше российского первенства «Сочи» провел 11 поединков, в которых команда трижды победила при двух ничьих и шести поражениях, разница мячей -14:14.

    «Краснодар»

    В двух официальных играх 2020 года краснодарская команда дважды победила, при этом сохранив свои ворота на замке.

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  • 09/03/2020

    • В 20-м туре «черно-зеленые» на своей территории обыграли со счетом 2:0 «Урал», а в минувшем игровом дне они в Москве благодаря голу Ари с пенальти переиграли «Спартак» — 1:0.

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    Перед 22-м туром «быки» находятся на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 41 балл, что на шесть меньше, чем у лидирующего «Зенита».

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Вне родных стен в текущем сезоне РПЛ «Краснодар» провел десять игр, в которых добыл пять победных результатов, три встречи свел вничью и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 17:12.

    В первом круге «Краснодар» на своей арене разгромил «Сочи» со счетом 3:0.

    Прогноз на «Сочи» — «Краснодар»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Краснодара» — 2.15, победа «Сочи» — 3.75, ничья — 3.30.

    Обе команды находятся в хорошей форме и забивают немало. Прогнозируем, что это южное дерби пройдет результативно. Наш прогноз и ставки: ТБ 2,5 за 2.05. 0

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    «Сочи» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата России 15 марта 2020 года. Прогноз на «Сочи» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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