«Сочи» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата России 15 марта 2020 года

В воскресенье, 15 марта, в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» на своем стадионе «Фишт» сыграет с «Краснодаром». Начало — в 14:00 по мск. Прогноз на «Сочи» — «Краснодар».

«Сочи»

Сочинский коллектив после зимнего перерыва провел три официальных матча, и все на своем поле. Стартовый поединок для «барсов» сложился неудачно, они проиграли тульскому «Арсеналу» (1:2).

Последующие две игры принесли дружине Федотова две виктории. Сперва был обыгран «Урал» (2:0), а несколько дней тому назад она в перенесенном матче разгромила «Оренбург» со счетом 5:1. Три гола в весенней части забил Кокорин.

Благодаря этим выигрышам «южане» выбрались из зоны вылета в зону переходных матчей. Сейчас они с 21 очком находится на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ, отставая от спасительного, 12 места, в один балл.

На своем поле в текущем розыгрыше российского первенства «Сочи» провел 11 поединков, в которых команда трижды победила при двух ничьих и шести поражениях, разница мячей -14:14.

«Краснодар»

В двух официальных играх 2020 года краснодарская команда дважды победила, при этом сохранив свои ворота на замке.

В 20-м туре «черно-зеленые» на своей территории обыграли со счетом 2:0 «Урал», а в минувшем игровом дне они в Москве благодаря голу Ари с пенальти переиграли «Спартак» — 1:0.

Перед 22-м туром «быки» находятся на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 41 балл, что на шесть меньше, чем у лидирующего «Зенита».

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Вне родных стен в текущем сезоне РПЛ «Краснодар» провел десять игр, в которых добыл пять победных результатов, три встречи свел вничью и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 17:12.

В первом круге «Краснодар» на своей арене разгромил «Сочи» со счетом 3:0.

Прогноз на «Сочи» — «Краснодар»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Краснодара» — 2.15, победа «Сочи» — 3.75, ничья — 3.30.

Обе команды находятся в хорошей форме и забивают немало. Прогнозируем, что это южное дерби пройдет результативно. Наш прогноз и ставки: ТБ 2,5 за 2.05. 0