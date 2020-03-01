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    «Краснодар» — «Уфа». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России 1 марта 2020 года

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    Прогноз на «Краснодар» — «Уфа»
    Вадим Евсеев
    В воскресенье, 1 марта, в рамках 20-го тура РПЛ «Краснодар» будет принимать «Уфу». Встреча, которая пройдет на арене «Краснодар», начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Марта 2020 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 16:30 Уфа Уфа
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.25
  • 2
  • 7.20
  • Ставка!
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    «Краснодар»

    Зимой кубанцы только теряли игроков. Ушли: Иван Игнатьев («Рубин»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Юнес Намли («Колорадо»). Пришёл в клуб лишь Егор Сорокин, вернувшийся из аренды в «Рубине».

    Более того, на сборах получили травмы Спайич и Мартынович, основная пара центральных защитников. Ранее в лазарете находились уже атакующие игроки Кабелья и Классон.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Зимой «быки» провели ряд контрольных матчей, победив в январе-начале февраля «Динамо Бухарест» (2:1), чешский «Яблонец» (2:1) и шведский «Мальме» (3:1).

    Чешской «Виктория Пльзень» кубанцы проиграли со счетом 3:4, после чего со счетом 4:3 победили норвежский «Мьондален» и взяли верх над «Крыльями Советов» (1:0).

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    • Последние три матча на сборах «Быки» проиграли со счетом 0:1, уступив норвежскому «Мольде», испанской «Малаге» и «Ростову».

    После 19 туров РПЛ «Краснодар» идет на 2-м месте с 35 очками, на 10 баллов отставая от «Зенита». Разница мячей 33-20, по 4 гола забили Маркус Берг, Ари и Магомед-Шапи Сулейманов.

    «Уфа»

    «Уфа» переждала межсезонье без лишнего шума, заполучив двух 19-летних футболистов «на перспективу» — нападающего «Анжи» Гамида Агаларова и хавбека ташкентского «Локомотива» Остона Урунова.

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    • Защитник Данил Круговой, арендованный у «Зенита», присоединится к команде уже после матча с «Краснодаром» — он долечивается после травмы.

    Подопечные Вадима Евсеева провели целый ряд контрольных матчей на сборах. В январе они проиграли венгерскому «Уйпешту» (0:2) и польскому «Шленску» (0:1).

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    В феврале «Уфа» победила сербские «Чукарички» (1:0), латвийскую «Лиепаю» (3:0), кипрский «Айя-Напа» (5:0), сыграли вничью с литовской «Судувой» (1:1) и армянским «УРарту» (0:0).

    Матч с армянским «Араратом» завершился поражением 1:2, затем «Уфа» победила швейцарский «Рапперсвиль-Йона»(2:1), а в последних матчах проиграла ЦСКА (0:3) и победила китайский «Далянь Ифан» (4:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 19 туров РПЛ «Уфа» с 25 очками на 7-м месте. Разница мячей 16-17, 3 гола забил Даниил Фомин, еще по 2 Ловро Бизяк и Вячеслав Кротов.

    В первом круге «Уфа» дома уступила со счетом 2:3. В прошлом сезоне уфимцы дома проиграли 0:1, а в Краснодаре сыграли 1:1. В пяти последних выездах к «Быкам» уфимцы проиграли лишь раз, дважды победив.

    Прогноз и ставки

    На победу «Краснодара» букмекеры дают коэффициент 1,50, на ничейный результат в основное время — 4,15, а на победу «Уфы» — 7,25.

    Уфимцы неплохо играют в Краснодаре, а «Быки» измождены травмами, но «Краснодар» еще не проигрывал на своем поле в этом сезоне и точно не проиграет в предстоящем матче.

    Прогнозируем, что матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок и ТМ 2,5 за 1,80 и «обе забьют — нет» за 1,65. 0

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