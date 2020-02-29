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    ЦСКА — «Урал». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч чемпионата России 29 февраля 2020 года

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    Прогноз на ЦСКА — «Урал»
    Никола Влашич
    В субботу, 29 февраля, в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА в Москве на своей арене примет «Урал». Начало игры — в 14:00 по мск. Прогноз на ЦСКА — «Урал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Февраля 2020 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 14:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 8.50
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    ЦСКА

    Московские «армейцы» завершили первую половину чемпионата на четвертой позиции, имея в своей копилке 34 очка, что на одно меньше, чем у второй строки.

    Заключительные поединки первенства завершились для «красно-синих» не особо удачно. В 18 туре они уступили дома тульскому «Арсеналу» (0:1), а затем в гостях поделили очки с «Краснодаром» (1:1).

    Межсезонье московский коллектив провел блестяще, выйдя победителям в десяти играх из 12, еще по раз он сыграл вничью и одну встречу проиграл («Зениту» — 2:3).

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    «Урал»

    «Урал» ушел на перерыв на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, заработав в 19 играх 24 очка, оторвавшись от зоны вылета на пять баллов.

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    «Шмели» провели удачно концовку осенней части первенства, трижды сыграв вничью 0:0 с «Ахматом», «Спартаком» и «Ростовом», а также обыграв на выезде самарские «Крылья Советов» — 3:2.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Екатеринбургская команда также провела неплохо зимние спарринги, победив в трех случаях из семи, столько же встреч закончив мировыми исходами и раз проиграв.

    Пополнили зимой команду Вилюш из «Ростова» и Калинина из «Динамо», а в «Ахмат» ушел Ильин.

    В первом круге ЦСКА легко обыграл «Урал» в его логове (3:0), в прошлом чемпионате «армейцы» дважды победили — 4:0 и 1:0.

    Прогноз на ЦСКА — «Урал»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.47.

    На викторию «Урала» дают — 8.40, ничья оценена — в 4.60.

    «Урал» для ЦСКА является удобным соперником, которого «армейцы» зачастую крупно обыгрывают. Прогнозируем, что и в этой встрече москвичи победят с разницей в несколько мячей. 0

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    ЦСКА — «Урал». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч чемпионата России 29 февраля 2020 года. Прогноз на ЦСКА — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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