«Эвертон» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч АПЛ 8 февраля 2020 года

В 26 туре английской Премьер-лиги «Эвертон» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 8 февраля. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Кристал Пэлас».

«Эвертон»

Ливерпульская команда из графства Мерсисайд сейчас имеет на своем счету 33 балла. В турнирной таблице Премьер-лиги эта команда занимает девятое место.

Новый год коллектив Карло Анчелотти начал не очень удачно. Его подопечные потерпели поражение от «Ман Сити» в АПЛ (1:2). А затем «Эвертон» вылетел из Кубка Англии от «Ливерпуля» (0:1).

11 января «ириски» одержали верх над «Брайтоном» в чемпионате (1:0), а через неделю синие в гостях расписали мировую с «Вест Хэмом» (1:1).

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В 24 туре Премьер-лиги «Эвертон» на «Гудисон Парк» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2), после чего коллектив Карло Анчелотти заработал три очка в поединке с «Уотфордом» (3:2).

«Кристал Пэлас»

Коллектив из южной части Лондона имеет в своем активе 30 баллов. Эти очки команда заработала за 25 туров. В таблице АПЛ она на данный момент находится на 14 месте.

В 2020 году подопечные Роя Ходжсона не могут порадовать болельщиков хотя бы одной победой. 1 января «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Норвичем» в чемпионате (1:1).

А через несколько дней «стекольщики» в Кубке Англии потерпели поражение от «Дерби Каунти» (0:1). Ничьей в Премьер-лиге закончилась для «орлов» битва с «Арсеналом» (1:1).

18 января «Кристал Пэлас» расписал мировую с «Ман Сити» (2:2). В 24 туре АПЛ лондонцы уступили «Саутгемптону» (0:2). Февраль эта команда начала с поражения. Дома коллектив Ходжсона не справился с «Шеффилдом Юнайтед» (0:1).

Прогноз

На победу «Эвертона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,66, на ничью — 3,60, а на победу «Кристал Пэлас» — 5,90.

Сейчас у «орлов» имеется множество проблем в обороне. Поэтому на «Гудисон Парк» хозяева постараются одержать уверенную победу. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Эвертона» больше 1,5 с коэффициентом 1,86. 0