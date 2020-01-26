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    «Сельта» прервет безвыигрышную серию?

    «Сельта» — «Эйбар». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Испании 26 января 2020 года

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    Прогноз на «Сельта» — «Эйбар»
    Пионе Систо
    В воскресенье, 26 января, в рамках 21-го тура испанской Примеры «Сельта» в Виго на стадионе «Балайдос» примет «Эйбар». Начало поединка — 16:00 по мск. Прогноз на «Сельта» — «Эйбар».
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    Футбол. Испания. Примера 26 Января 2020 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 16:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.35
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    «Сельта»

    Коллектив из города Виго после 20 сыгранных матчей набрал всего 16 очков, с которыми находится в зоне вылета, на 18 месте. От спасительной 17 позиции его отделяет два пункта.

    В чемпионате Испании «кельты» не могут победить в шести играх подряд. Последний раз они праздновали викторию в первенстве два месяца тому назад.

    После того они четыре раза играли вничью и дважды проигрывали. Накануне «небесно-голубые» прекратили борьбу в Кубке Короля, проиграв там низшелиговому «Мирандесу» (1:2 ОТ).

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    На «Балайдосе» в текущем розыгрыше Примеры «Сельта» добыла лишь две победы в десяти встречах, четыре поединка свела вничью и столько же игр проиграла, разница мячей — 7:11.

    «Эйбар»

    «Эйбар» с 22 зачетными пунктами расположился на 16 строчке в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от зоны вылета не шесть баллов.

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    • «Оружейники» за последние четыре игры первенства уступили лишь раз, проиграв в начале года на выезде «Валенсии» (0:1), после чего обыграли дома мадридский «Атлетико» (2:0).

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    Борьбу за Кубок Короля «сине-красные» также прекратили, отдав место в 1/8 финала третьелиговому «Бадахосу», которому проиграли в гостях со счетом 1:3.

    Вне родных стен «Эйбар» выступает не особо удачно, привезя только одну викторию из десяти встреч, четыре раза сыграв вничью при пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 7:14.

    В первом круге чемпионата «Эйбар» дома взял верх над «Сельтой» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне эти коллективы обменялись домашними выигрышами — 4:0 и 0:1.

    Прогноз на «Сельта» — «Эйбар»

    Прогнозируем, что на своей территории «Сельта» сможет разжиться тремя очками в игре с противником, который очень неуютно чувствует себя вне родных стен. 0

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