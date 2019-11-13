«Химки» — «Ротор». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч ФНЛ 13 ноября 2019 года

В среду, 13 ноября, в 23-м туре первого российского дивизиона подмосковные «Химки» дома сыграет волгоградским «Ротором». Начало — в 18:30 по мск. Прогноз на «Химки» — «Ротор».

«Химки»

«Химки» перед 23 туром идут на второй строке в первом российском дивизионе, опережая третью строку, на которой находится их предстоящий противник, всего на один балл.

Проиграв в 22 игровом дне в Красноярске «Енисею» со счетом 0:1, «красно-черные» т.с. прервали серию из четырех выигрышей кряду. Началась она с домашней виктории 1:0 над «Армавиром», затем они разгромили 3:0 в Курске «Авангард».

После чего химчане прошли в Кубке высшелиговый «Оренбург» (2:1), а потом они на своей территории переиграли «Текстильщик» — 2:1.

На «Химки Арене» подмосковная команда играет очень удачно, выиграв в девяти из них при одном поражении, разница забитых и пропущенных — 22:4.

«Ротор»

«Ротор» в 22 матчах первого дивизиона набрал 45 баллов и идет третьим, уступая своему предстоящему оппоненту всего один пункт, а четвертую позицию он опережает на три очка.

На данный момент у волгоградцев 8-матчевая беспроигрышная серия, в которой они шесть встреч выиграли и две игры закончили мировыми исходами.

В предыдущем игровом дне «сине-голубые» сыграли вничью 1:1 с «Чертаново», а перед этим три игры выиграли (у «Луча» 2:0, «Текстильщика» 1:0 и «Енисея» 2:1).

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В 12 гостевых играх ФНЛ-2019/20 команда из Волгограда добыла восемь викторий, раз сыграла вничью и трижды проиграла, разница мячей — 15:6.

В первом круге этого чемпионата команды в Волгограде сыграли 1:1, а в прошлом сезоне в Химках тоже была ничья (1:1), дома «Ротор» выиграл 1:0.

Прогноз на «Химки» — «Ротор»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 2.40.

На викторию «Ротора» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.30.

Прогнозируем, что в поединке лидеров первой лиги забитые мячи будут в обе стороны. 0