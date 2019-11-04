«Крылья Советов» — «Рубин». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата России 4 ноября 2019 года

В понедельник, 4 ноября, самарские «Крылья Советов» в 15 туре РПЛ на своем поле примут казанский «Рубин». Начало игры — в 16:30 по Москве. Прогноз на «Крылья Советов» — «Рубин».

«Крылья Советов»

После 14-ти сыгранных туров Премьер-лиги самарский клуб располагается на восьмой строке в турнирной таблице, имея 17 набранных очков на своем счету.

Проиграв в последнем игровом дне чемпионата страны на своем поле питерскому «Зениту» (0:2), «волжане» т.с. прервали свою 3-матчевую победную серию.

В этот удачный для себя период команда Божовича сперва по 2:0 обыграла «Тамбов» дома и «Сочи» на выезде, а также 1:0 переиграла на чужой территории «Оренбург».

На «Самара Арене» «Крылья Советов» в этом чемпионате провели семь матчей, дважды победили при одной ничьей и четырех поражениях, разница мячей — 8:9.

«Рубин»

В турнирной таблице российского первенства казанский клуб находится на девятой позиции, имея в своей копилке 16 очков. Отрыв от зоны переходных матчей составляет всего два очка.

После поражения от «Химок» (0:3) в Кубке России еще 25 сентября, затем «рубиновые» не знают горечи поражений, трижды сыграв за этот период вничью при одной виктории.

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За этот период было зафиксировано три нулевые ничьи (с «Уфой», «Спартаком» и «Уралом»), победа пришлась на домашнюю встречу против «Тамбова» (2:1).

На выезде «Рубин» в рамках текущего розыгрыша РПЛ провел семь матчей, в которых лишь однажды победил при двух ничьих и четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 4:11.

В сезоне 2018/19 «Крылья Советов» и «Рубин» обменялись домашними победами. 1:0 — в Самаре и 2:1 — в Казани.

Прогноз на «Крылья Советов» — «Рубин»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Крылышек» — 2.15, победа «Рубина» — 3.65, ничья — 3.30.

Скорее всего, что предстоящая встреча получится скудной на голы. Но т.к. она пройдет в Самаре предлагаем поставить — 1Х+ТМ 2,5. 0