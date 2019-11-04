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    Продлит ли «Рубин» свою беспроигрышную серию?

    «Крылья Советов» — «Рубин». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата России 4 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Крылья Советов» — «Рубин»
    Александр Соболев
    В понедельник, 4 ноября, самарские «Крылья Советов» в 15 туре РПЛ на своем поле примут казанский «Рубин». Начало игры — в 16:30 по Москве. Прогноз на «Крылья Советов» — «Рубин».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Ноября 2019 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 16:30 Рубин Рубин
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.70
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    «Крылья Советов»

    После 14-ти сыгранных туров Премьер-лиги самарский клуб располагается на восьмой строке в турнирной таблице, имея 17 набранных очков на своем счету.

    Проиграв в последнем игровом дне чемпионата страны на своем поле питерскому «Зениту» (0:2), «волжане» т.с. прервали свою 3-матчевую победную серию.

    В этот удачный для себя период команда Божовича сперва по 2:0 обыграла «Тамбов» дома и «Сочи» на выезде, а также 1:0 переиграла на чужой территории «Оренбург».

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  • 27/10/2019

    • На «Самара Арене» «Крылья Советов» в этом чемпионате провели семь матчей, дважды победили при одной ничьей и четырех поражениях, разница мячей — 8:9.

    «Рубин»

    В турнирной таблице российского первенства казанский клуб находится на девятой позиции, имея в своей копилке 16 очков. Отрыв от зоны переходных матчей составляет всего два очка.

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    После поражения от «Химок» (0:3) в Кубке России еще 25 сентября, затем «рубиновые» не знают горечи поражений, трижды сыграв за этот период вничью при одной виктории.

    Все прогнозы на РПЛ

    За этот период было зафиксировано три нулевые ничьи (с «Уфой», «Спартаком» и «Уралом»), победа пришлась на домашнюю встречу против «Тамбова» (2:1).

    На выезде «Рубин» в рамках текущего розыгрыша РПЛ провел семь матчей, в которых лишь однажды победил при двух ничьих и четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 4:11.

    В сезоне 2018/19 «Крылья Советов» и «Рубин» обменялись домашними победами. 1:0 — в Самаре и 2:1 — в Казани.

    Прогноз на «Крылья Советов» — «Рубин»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Крылышек» — 2.15, победа «Рубина» — 3.65, ничья — 3.30.

    Скорее всего, что предстоящая встреча получится скудной на голы. Но т.к. она пройдет в Самаре предлагаем поставить — 1Х+ТМ 2,5. 0

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