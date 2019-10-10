Белоруссия — Эстония. Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 10 октября 2019 года

В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Белоруссии 10 октября в Минске на стадионе «Динамо» сыграет с национальной командой Эстонии. Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на Белоруссия — Эстония.

Белоруссия

«Белые крылья» после пяти матчей в отборочной группе С с тремя очками идут на четвертой позиции среди пяти команд и уже не претендуют на первые две проходные строки.

Зачетные баллы белорусы смогли набрать как раз со своим предстоящим противником, переиграв его в Таллине со счетом 2:1, вырвав викторию на последней минуте встречи.

В остальных четырех играх сборная Белоруссии терпела поражения. Она дважды проиграла Северной Ирландии (0:1 и 1:2), а также по разу Голландии (0:4) в гостях и Германии (0:2) дома.

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После игры с эстонцами Белоруссия провела товарищеский матч на выезде против команды Уэльса, где минимально уступила со счетом 0:1.

Эстония

Эстонцы замыкают квартет С, не имея в своей копилке набранных пунктов. Забила прибалтийская команда в пяти играх два гола, а пропустила — 18.

Эстония в отборочную компанию начала с двух поражений от Северной Ирландии (1:2 и 0:2), затем была разгромлена в Германии (0:8), после чего дважды проиграла дома — Белоруссии (1:2) и Голландии (0:4).

Во время квалификационных поединков «синие футболки» смогли переиграть команду Гибралтара в контрольном матче со счетом 1:0, благодаря голу Васильева.

Отметим, что последний раз в официальных играх эстонцы побеждали почти год тому назад, когда в рамках Лиги наций одолели в гостях сборную Греции — 1:0.

Между собой эти национальные команды провели шесть игр, где сохраняют полный паритет. На данный момент у них по три победы.

Прогноз на Белоруссия — Эстония

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа сборной Белоруссии — 1.58, победа сборной Эстонии — 7.10, ничья — 4.05.

Прогнозируем, что в поединке двух аутсайдеров группы С будут забитые мячи в обе стороны. 0