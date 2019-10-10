ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ивелин Попов и Хорен БайрамянГений Карпина и трансформация «Ростова» Маурисио ПочеттиноОчередной провал. Семь признаков того, что Почеттино нужно уйти Дмитрий Хохлов«Динамо» на дне. «Оренбург» вслед за Кононовым уволил Хохлова
  • 18:30
    • «Ростов» обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ, Байрамян оформил дубль
  • 17:54
    • «Манчестер Сити» на «Этихаде» проиграл «Вулверхэмптону»
  • 20:26
    • «МЮ» на выезде проиграл «Ньюкаслу»
  • 18:57
    • «Атлетико» не справился с «Вальядолидом»
  • 18:14
    • Гол Луиса принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом»
  • 18:06
    • «Челси» на выезде разгромил «Саутгемптон»
  • 16:50
    • Соболев вызван в сборную России вместо Смолова
    Все новости спорта

    Обыграют ли белорусы эстонцев снова?

    Белоруссия — Эстония. Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 10 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Белоруссии
    Прогноз на Белоруссия — Эстония
    Эстония — Белоруссия
    В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Белоруссии 10 октября в Минске на стадионе «Динамо» сыграет с национальной командой Эстонии. Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на Белоруссия — Эстония.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа C 10 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 7.50
  • Играть!
    •

    Белоруссия

    «Белые крылья» после пяти матчей в отборочной группе С с тремя очками идут на четвертой позиции среди пяти команд и уже не претендуют на первые две проходные строки.

    Зачетные баллы белорусы смогли набрать как раз со своим предстоящим противником, переиграв его в Таллине со счетом 2:1, вырвав викторию на последней минуте встречи.

    В остальных четырех играх сборная Белоруссии терпела поражения. Она дважды проиграла Северной Ирландии (0:1 и 1:2), а также по разу Голландии (0:4) в гостях и Германии (0:2) дома.

    Все прогнозы на Евро-2020

    После игры с эстонцами Белоруссия провела товарищеский матч на выезде против команды Уэльса, где минимально уступила со счетом 0:1.

    Эстония

    Эстонцы замыкают квартет С, не имея в своей копилке набранных пунктов. Забила прибалтийская команда в пяти играх два гола, а пропустила — 18.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru

    Эстония в отборочную компанию начала с двух поражений от Северной Ирландии (1:2 и 0:2), затем была разгромлена в Германии (0:8), после чего дважды проиграла дома — Белоруссии (1:2) и Голландии (0:4).

    Во время квалификационных поединков «синие футболки» смогли переиграть команду Гибралтара в контрольном матче со счетом 1:0, благодаря голу Васильева.

  • Главные интриги перед финишем отбора на Евро-2020
  • Что будет самым интересным дальше в квалификации?
  • 12/09/2019

    • Отметим, что последний раз в официальных играх эстонцы побеждали почти год тому назад, когда в рамках Лиги наций одолели в гостях сборную Греции — 1:0.

    Между собой эти национальные команды провели шесть игр, где сохраняют полный паритет. На данный момент у них по три победы.

    Прогноз на Белоруссия — Эстония

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа сборной Белоруссии — 1.58, победа сборной Эстонии — 7.10, ничья — 4.05.

    Прогнозируем, что в поединке двух аутсайдеров группы С будут забитые мячи в обе стороны. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Реал» Зидана выдал худший старт в Лиге чемпионов в своей истории
  • Зидан не справляется с перестройкой «Реала»
    • 18:13 02/10/2019     Эсекиель Паласиос
  • Паласиос и еще 9 талантов из Южной Америки, которые скоро могут перебраться в Европу
    • 13:06 04/10/2019     Пьер-Эмерик Обамеянг
  • Разница между «Арсеналом» и «МЮ» — в Обамеянге
    • 13:59 01/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Белоруссия — Эстония. Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 10 октября 2019 года. Прогноз на Белоруссия — Эстония. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» снова выиграл с приключениями Футбол «Ливерпуль» устанавливает стандарты для всехРеакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Лестер» 03:190
  • 15:55
    • «Локомотив» возглавил РПЛ после домашней победы над «Арсеналом»
  • 18:16
    • «Рома» и «Лацио» закончили матчи вничью. «Аталанта» обыграла «Лечче»
  • 15:25
    • Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка и скрылся с места ДТП
    Хоккеисты «Монреаля» Хоккей НХЛ. Два очка Свечникова, три передачи Бучневича и 32 сейва БобровскогоРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 октября 09:130
  • Экспресс дня

  • «МанСити» продолжит погоню за «Ливерпулем»
  • 4.56
    •
  • 20:19
    • «Ренн» уступил «Реймсу»
  • 20:07
    • «Авангард» уступил «Локомотиву»
  • 19:59
    • «Амур» на выезде победил «Сочи»
    Мохамед Салах Футбол АПЛ. Разгром «Тоттенхэма», «Ливерпуль» выиграл у «Лестера», поражения «МЮ» и «МанСити»Подробности матчей восьмого тура чемпионата Англии 20:530
  • 13:22
    • «Зенит» обыграл «Урал» в Екатеринбурге
  • 12:07
    • Матчи КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания
  • 11:03
    • Джокович — победитель турнира в Токио
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие