«Шахтер» Солигорск — «Эсбьерг». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года

Солигорский «Шахтер» на своем поле в первом поединке второго этапа квалификации Лиги Европы сыграет с датским «Эсбьергом». Стартовый свисток будет дан в 20:00 по мск. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Эсбьерг».

«Шахтер» Солигорск

«Горняки» начали этот розыгрыш Лиги Европы с первого раунда квалификации, где в двух встречах минимально переиграли мальтийский «Хайбернианс» (два раза по 1:0).

Викториями над мальтийским коллективом солигорцы продлили свою победную серию до пяти матчей кряду. Также в этот период белорусы одержали две победы в чемпионате страны и одну в Кубке.

В чемпионате Белоруссии, который проходит по системе «весна-осень», «Шахтер» после 14 матчей идет на третьей позиции, уступая лидеру восемь баллов при двух играх в запасе.

«Эсбьерг»

«Эсбьерг» по итогам минувшего сезона датской Суперлиги завоевал бронзовые награды и получил право сыграть в Лиге Европы, где только со второго этапа отбора возьмет старт.

Последний раз «бело-синие» брали участие в еврокубках пять лет тому назад. И тогда в отборе ЛЕ смогли преодолеть только одну стадию.

Календарь и таблица Лиги Европы

В недавно стартовавшем чемпионате Дании клуб из города Эсбьерг провел только два поединка и добыл всего лишь один балл.

Перед официальными матчами сезона эсбьергцы играли в товарняках, где по разу выиграли, сыграли вничью и проиграли соперникам со своей страны.

Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Эсбьерг»

Прогнозируем, что белорусская команда в родных пенатах не проиграет своему предстоящему противнику и поединок не будет особо результативным. 0