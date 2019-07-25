«Люцерн» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года

В четверг, 25 июля, в перовом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы швейцарский «Люцерн» примет на своем поле фарерский «КИ Клаксвик». Начало встречи — в 21:15 по мск. Прогноз на «Люцерн» — «КИ Клаксвик».

«Люцерн»

«Люцерн» получил билет в еврокубки, как пятая команда чемпионата Швейцарии. Люцернцы только по дополнительным показателям опередили шестой «Сенкт-Галлен».

«Львы» не особо успешно выступают на евроарене, проходя за все время участей не более одного соперника. За последние три розыгрыша «сине-бело-желтые» прекращали борьбу на первом же своем этапе.

На пути швейцарской команды в это время вставали итальянский «Сассуоло», хорватский «Осиек» и греческий «Олимпиакос» в минувшем розыгрыше ЛЕ, которому «Люцерн» проиграл дважды с общим счетом 1:7.

В новом сезоне чемпионата Швейцарии «Люцерн» провел только один тур, в котором одержал выездную победу над «Сенкт-Галленом» со счетом 2:0.

«КИ Клаксвик»

«КИ Клаксвик» в этом розыгрыше Лиги Европы уже успел пройти два раунда соревнований, установив т.с. свой еврокубковый рекорд.

На предварительном этапе фарерский коллектив в двух поединках разгромил «Тре Фьори» из Сан-Марино. Дома победил 5:1, а в гостях выиграл «всухую» — 4:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

В первом раунде квалификации «сине-белые» только за счет выездного гола выбили литовский «Ритеряй». В Литве команды сыграли 1:1, а на островах встреча завершилась 0:0.

В чемпионате Фарерских островов, где прошло уже 14 туров, клаксвикцы разместились на третьей позиции, уступая первому «Викингуру», имеющего на игру больше, три балла.

Прогноз на «Люцерн» — «КИ Клаксвик»

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа «Люцерна» — 1.14, победа «КИ Клаксвик» — 23.00, ничья — 7.80.

Швейцарская команда, скорее всего, обыграет фарерцев на своей территории с крупным счетом, решив вопрос с выходом в следующий раунд еще в первом матче. Ставим с форой на «Люцерн». 0