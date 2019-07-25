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    «Люцерн» закончит еврокубковый поход «Клаксвика»

    «Люцерн» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Люцерн» — «КИ Клаксвик»
    Игроки «Люцерна»
    В четверг, 25 июля, в перовом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы швейцарский «Люцерн» примет на своем поле фарерский «КИ Клаксвик». Начало встречи — в 21:15 по мск. Прогноз на «Люцерн» — «КИ Клаксвик».

    «Люцерн»

    «Люцерн» получил билет в еврокубки, как пятая команда чемпионата Швейцарии. Люцернцы только по дополнительным показателям опередили шестой «Сенкт-Галлен».

    «Львы» не особо успешно выступают на евроарене, проходя за все время участей не более одного соперника. За последние три розыгрыша «сине-бело-желтые» прекращали борьбу на первом же своем этапе.

    На пути швейцарской команды в это время вставали итальянский «Сассуоло», хорватский «Осиек» и греческий «Олимпиакос» в минувшем розыгрыше ЛЕ, которому «Люцерн» проиграл дважды с общим счетом 1:7.

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    • В новом сезоне чемпионата Швейцарии «Люцерн» провел только один тур, в котором одержал выездную победу над «Сенкт-Галленом» со счетом 2:0.

    «КИ Клаксвик»

    «КИ Клаксвик» в этом розыгрыше Лиги Европы уже успел пройти два раунда соревнований, установив т.с. свой еврокубковый рекорд.

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    На предварительном этапе фарерский коллектив в двух поединках разгромил «Тре Фьори» из Сан-Марино. Дома победил 5:1, а в гостях выиграл «всухую» — 4:0.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В первом раунде квалификации «сине-белые» только за счет выездного гола выбили литовский «Ритеряй». В Литве команды сыграли 1:1, а на островах встреча завершилась 0:0.

    В чемпионате Фарерских островов, где прошло уже 14 туров, клаксвикцы разместились на третьей позиции, уступая первому «Викингуру», имеющего на игру больше, три балла.

    Прогноз на «Люцерн» — «КИ Клаксвик»

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа «Люцерна» — 1.14, победа «КИ Клаксвик» — 23.00, ничья — 7.80.

    Швейцарская команда, скорее всего, обыграет фарерцев на своей территории с крупным счетом, решив вопрос с выходом в следующий раунд еще в первом матче. Ставим с форой на «Люцерн». 0

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    «Люцерн» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года. Прогноз на «Люцерн» — «КИ Клаксвик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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