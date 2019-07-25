«Габала» — «Динамо» Тбилиси. Прогноз (к. 1.45) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года

В первом матче 2-го раунда отбора азербайджанская «Габала» на своем поле сразится с грузинским «Динамо» из Тбилиси. Встреча, которая пройдет 25 июля на стадионе «Габала Сити», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Габала» — «Динамо» Тбилиси.

«Габала»

«Габала» за предыдущие свои пять участей в Лиге Европы дважды добиралась до групповых раундов. Первый раз это случилось в сезоне 2015/16, а второй — годом позже.

Оба раза азербайджанский коллектив, который на тот момент тренировал украинец Роман Григорчук, финишировал на последнем месте в своих квартетах, суммарно заработав на этой стадии только два очка.

За минувшие два евросезона «красно-черные» смогли пройти только одного соперника. В позапрошлом розыгрыше ЛЕ они выбили польскую «Ягеллонию» (1:1 и 2:0).

А в прошлом сезоне «Габала» прекратила борьбу на первой же стадии, проиграв по суме двух встреч люксембуржскому «Прогресу» со счетом 1:2.

«Динамо» Тбилиси

Тбилисское «Динамо» также, как и их предстоящий противник, за два последних своих евросезона смогло пройти только одного противника.

В сезоне 2016/17 в отборе Лиги чемпионов грузины сперва выбили армянский «Алашкерт», но затем были отправлены хорватскими одноклубниками в Лигу Европы, где 16-кратный чемпион Грузии дважды проиграл греческому ПАОКу.

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В минувшем сезоне «Динамо» было выбито на первом же этапе квалификации ЛЕ словацким ДАК 1904. В этой еврокомпании «сине-белые» преодолели уже одного оппонента, переиграв в двух встречах на предыдущей стадии «Энгордани» из Андорры — 6:0 и 1:0.

На данный момент «динамовцы» лидируют в чемпионате Грузии, но опережают действующего чемпиона в лице «Сабуртало», всего лишь на одно очко.

Прогноз на «Габала» — «Динамо» Тбилиси

Обе команды не особо хорошо выступают в еврокубках в последнее время, но так как игра пройдет в Азербайджане, спрогнозируем непроигрыш хозяев. 0