«Тре Пенне» — «Судува». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги Европы 23 июля 2019 года

Во вторник, 23 июля, в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы сан-маринский «Тре Пенне» дома сразится с литовской «Судувой». Начало игры — в 21:30 по Москве. Прогноз на «Тре Пенне» — «Судува».

«Тре Пенне»

Чемпион Сан-Марино начал эту еврокомпанию с предварительного раунда Лиги чемпионов, в котором на стадии 1/2 мини-турнира проиграл «Санта-Коломе» из Андорры — 0:1.

Всего в еврокубках «бело-голубые» до этого брали участие в шести турнирах, где прекращали борьбу на первом же сопернике.

В позапрошлом сезоне Лиги Европы 4-кратный чемпион Сан-Марино в первом квалификационном раунде был разбит македонскими «Работничками» (0:6 и 0:1).

Всего на евроарене «Тре Пенне» провел 13 матчей, где только раз победил при 12-ти поражениях, при разнице мячей — 6:49.

«Судува»

«Судува» тоже попала в Лигу Европы после вылета из Лиги чемпионов. В первом отборочном раунде самого престижного евротурнира литовский чемпион был выбит сербской «Црвеной Звездой».

Первая игра против сербов, которая прошла в Литве, завершилась со счетом 0:0, а в Белграде 2-кратный чемпион Литвы уступил 1:2 и отравился на просторы ЛЕ.

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Клуб из Мариямполе неплохо выступил в предыдущих двух евросезонах, оба раза останавливаясь в шаге от группового раунда Лиги Европы.

В сезоне 2017/18 «красно-черно-белые» были выбиты на последнем этапе отбора болгарским «Лудогорцем» (0:0 и 0:2), а в прошлом им не дал добиться исторического успеха шотландский «Селтик» (1:1 и 0:3).

Прогноз на «Тре Пенне» — «Судува»

Команды находятся в разных весовых категориях. Прогнозируем, что «Судува» в Сан-Марино сделает неплохой задел перед ответной игрой, обыграв хозяев с разницей в несколько мячей. 0