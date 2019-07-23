«Шкендия» — «Дюделанж». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч 2-го раунда отбора Лиги Европы 23 июля 2019 года

Во вторник, 23 июля, в поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы македонская «Шкендия» дома сыграет с люксембуржским «Дюделанжем». Начало игры — 18:55 по мск. Прогноз на «Шкендия» — «Дюделанж».

«Шкендия»

Чемпион Македонии вылетел из Лиги чемпионов после проигрыша эстонскому чемпиону «Нымме Калью» на своем поле со счетом 1:2, а в первом матче македонцы победили 1:0.

Но за счет большего количество мячей, пропущенных на своей территории, македонцы покинули чемпионскую лигу и отправились в Лигу Европы.

В минувшем сезоне «Шкендия» также сначала участвовала в ЛЧ, но тогда смогла пройти два раунда квалификации, а на третьем этапе отбора была остановлена только австрийским «РБ Зальцбургом» (0:1 и 0:3).

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За шаг от группового этапа Лиги Европы клуб из города Тетово был выбит норвежским «Русенборгом»: дома проиграл 0:2, в гостях — 1:3.

«Дюделанж»

Люксембуржский чемпион покинул Лигу чемпионов тоже из-за правила выездного гола. На своем поле «Дюделанж» сыграл с мальтийской «Валлеттой» 2:2, а в гостях скатал 1:1.

В минувшем евросезоне «красно-бело-синие» также не преодолели барьер первого раунда отбора Лиги чемпионов, уступив дорогу венгерскому «Видеотону» (1:1 и 1:2).

А переместившись в Лигу Европы 15-кратный чемпион Люксембурга смог добиться наивысшего успеха для своей страны — пробился в групповой этап.

В одной компании с итальянским «Миланом», греческим «Олимпиакосом» и испанским «Бетисом» люксембуржцы заняли последнее место, набрав одно очко в домашней игре с испанским клубом.

Прогноз на «Шкендия» — «Дюделанж»

Прогнозируем, что в матче двух неудачников 1-го отборочного раунда чемпионской лиги будут забитые мячи в обе стороны. 0