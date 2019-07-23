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    В Македонии «сухо» не будет

    «Шкендия» — «Дюделанж». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч 2-го раунда отбора Лиги Европы 23 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Шкендия» — «Дюделанж»
    Агим Ибраими
    Во вторник, 23 июля, в поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы македонская «Шкендия» дома сыграет с люксембуржским «Дюделанжем». Начало игры — 18:55 по мск. Прогноз на «Шкендия» — «Дюделанж».

    «Шкендия»

    Чемпион Македонии вылетел из Лиги чемпионов после проигрыша эстонскому чемпиону «Нымме Калью» на своем поле со счетом 1:2, а в первом матче македонцы победили 1:0.

    Но за счет большего количество мячей, пропущенных на своей территории, македонцы покинули чемпионскую лигу и отправились в Лигу Европы.

    В минувшем сезоне «Шкендия» также сначала участвовала в ЛЧ, но тогда смогла пройти два раунда квалификации, а на третьем этапе отбора была остановлена только австрийским «РБ Зальцбургом» (0:1 и 0:3).

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    За шаг от группового этапа Лиги Европы клуб из города Тетово был выбит норвежским «Русенборгом»: дома проиграл 0:2, в гостях — 1:3.

    «Дюделанж»

    Люксембуржский чемпион покинул Лигу чемпионов тоже из-за правила выездного гола. На своем поле «Дюделанж» сыграл с мальтийской «Валлеттой» 2:2, а в гостях скатал 1:1.

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    В минувшем евросезоне «красно-бело-синие» также не преодолели барьер первого раунда отбора Лиги чемпионов, уступив дорогу венгерскому «Видеотону» (1:1 и 1:2).

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  • 19/07/2019

    • А переместившись в Лигу Европы 15-кратный чемпион Люксембурга смог добиться наивысшего успеха для своей страны — пробился в групповой этап.

    В одной компании с итальянским «Миланом», греческим «Олимпиакосом» и испанским «Бетисом» люксембуржцы заняли последнее место, набрав одно очко в домашней игре с испанским клубом.

    Прогноз на «Шкендия» — «Дюделанж»

    Прогнозируем, что в матче двух неудачников 1-го отборочного раунда чемпионской лиги будут забитые мячи в обе стороны. 0

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    «Шкендия» — «Дюделанж». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч 2-го раунда отбора Лиги Европы 23 июля 2019 года. Прогноз на «Шкендия» — «Дюделанж». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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