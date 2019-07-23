ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Чемпион не оступается. «Зенит» устроил аншлаг в Сочи и победил «Локомотив» — «Тамбов»Задушенная сенсация. «Локомотив» одолел «Тамбов» на классе Эден Азар и Лука МодричХьюстон, у «Реала» проблемы. Мадридцев ждет тяжелый сезон
  • 23:36
    • «Зенит» на выезде обыграл «Сочи»
  • 21:01
    • «Рубин» в меньшинстве вырвал победу у «Динамо»
  • 18:53
    • ПСЖ и «Реал» могут совершить громкий обмен
  • 18:27
    • Почеттино ответил на слухи касательно перехода Бэйла в «Тоттенхэм»
  • 18:25
    • «Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом»
  • 17:25
    • Бэйлом заинтересовался китайский «Цзянсу Сунин»
  • 16:41
    • «Ман Сити» готов расстаться с Отаменди и Мангаля ради приобретения Магуайра
    Все новости спорта

    Будет ли победа «Арарата» убедительной?

    «Арарат-Армения» — «Линкольн». Прогноз (к. 1.60) на форы в ЛЧ 23 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Арарат-Армения» — «Линкольн»
    Петрос Аветисян
    Во вторник, 23 июля, в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы армянский «Араратом» на своей арене примет гибралтарский «Линкольн». Начало поединка — 18:00 по мск. Прогноз на «Арарат-Армения» — «Линкольн».

    «Арарат-Армения»

    «Арарат» оказался в Лиге Европы после того, как проиграл на первом этапе отбора Лиги чемпионов шведскому АИКу.

    На своей территории армянский чемпион выиграл со счетом 2:1, но во много благодаря раннему удалению у шведов, а в гостях уступил 1:3 и покинул ЛЧ.

    До этого «красно-черные» играли в еврокубках 11 лет тому назад, где в отборе Кубка УЕФА уступили в двух встречах швейцарской «Беллинцоне» (0:1 — дома и 1:3 — на выезде).

    За предыдущие пять евротурниров самый известный армянский футбольный клуб смог два раза пройти по одному раунду, но последний раз это произошло более 20 лет тому назад.

    «Линкольн Ред Импс»

    Гибралтарский чемпион оказался в Лиге Европы, также переместившись из Лиги чемпионов. В предварительном этапе самого престижного еврокубка «Линкольн» проиграл косовскому «Ферроникели» — 0:1.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    За всю свою историю участей в евротурнирах «красные черти» проходили хотя бы одного соперника только в трех случаях.

    24-кратному чемпиону Гибралтара удавалось выбить «Санта Колому» из Андорры (0:0 и 2:1), эстонскую «Флору» (2:0 и 1:2), а также «Ла Фиориту» (2:0) из Сан-Марино.

    Прогноз на «Арарат-Армения» — «Линкольн Ред Импс»

    «Арарат» на своем поле должен победит «Линкольн», но, скорее всего, сделает это не очень крупно. Предлагаем поставить с форой на гибралтарцев. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Резиуан Мирзов
  • Трансфер Мирзова не решит проблем «Спартака», но для Карпина это потеря
    • 19:18 19/07/2019     Эден Азар
  • Международный кубок чемпионов: топ-клубам предстоит ответить на важные вопросы
    • 12:26 16/07/2019     Гарри Магуайр
  • Потенциальный новичок «МЮ». Является ли Магуайр лучшим защитником в мире?
    • 12:26 17/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Арарат-Армения» — «Линкольн». Прогноз (к. 1.60) на форы в ЛЧ 23 июля 2019 года. Прогноз на «Арарат-Армения» — «Линкольн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Тоже интересно
    «Локомотив» Футбол РПЛ. Победы «Локо», «Зенита» и ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» потеряли очкиОбзор матчей второго тура чемпионата России Вчера в 23:470
  • 16:05
    • «Урал» уверенно переиграл «Ахмат»
  • 23:50
    • Шаронов: Конспекты Бердыева? У меня своя философия
  • 23:18
    • Думбия может вернуться в Россию
    «Спартак» — «Ростов» Футбол Проклятие «бывших». «Спартак» улучшил игру, но ухудшил результатРеакция спортивных СМИ на упущенную «Спартаком» победу в Ростове Вчера в 02:230
  • Экспресс дня

  • «Локомотив» выиграет у чемпиона ФНЛ
  • 4.05
    •
  • 23:00
    • Докампо: Как и в матче с «Локомотивом», начали не очень хорошо
  • 22:46
    • Карпин: Мелькнула мысль пригласить Глушакова, но исчезла
  • 22:29
    • Панченко: «Рубин» забил свой мяч, а мы нет. Полное разочарование
    «Ювентус» — эксклюзивный партнер PES 2020 Игры PES 2020: эксклюзивный «Ювентус», новый режим и свежая картинкаPES 2020: новшества, эксклюзивы, подробности разработки, обзор и дата выхода Вчера в 01:140
  • 22:17
    • Паршивлюк: Испортили праздник и себе, и болельщикам
  • 22:02
    • Парфенов: Был тяжелый момент в матче, перетерпели его
  • 21:49
    • Рахимов: Гол в раздевалку сломал нашу игру
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие