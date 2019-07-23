«Арарат-Армения» — «Линкольн». Прогноз (к. 1.60) на форы в ЛЧ 23 июля 2019 года

Во вторник, 23 июля, в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы армянский «Араратом» на своей арене примет гибралтарский «Линкольн». Начало поединка — 18:00 по мск. Прогноз на «Арарат-Армения» — «Линкольн».

«Арарат-Армения»

«Арарат» оказался в Лиге Европы после того, как проиграл на первом этапе отбора Лиги чемпионов шведскому АИКу.

На своей территории армянский чемпион выиграл со счетом 2:1, но во много благодаря раннему удалению у шведов, а в гостях уступил 1:3 и покинул ЛЧ.

До этого «красно-черные» играли в еврокубках 11 лет тому назад, где в отборе Кубка УЕФА уступили в двух встречах швейцарской «Беллинцоне» (0:1 — дома и 1:3 — на выезде).

За предыдущие пять евротурниров самый известный армянский футбольный клуб смог два раза пройти по одному раунду, но последний раз это произошло более 20 лет тому назад.

«Линкольн Ред Импс»

Гибралтарский чемпион оказался в Лиге Европы, также переместившись из Лиги чемпионов. В предварительном этапе самого престижного еврокубка «Линкольн» проиграл косовскому «Ферроникели» — 0:1.

За всю свою историю участей в евротурнирах «красные черти» проходили хотя бы одного соперника только в трех случаях.

24-кратному чемпиону Гибралтара удавалось выбить «Санта Колому» из Андорры (0:0 и 2:1), эстонскую «Флору» (2:0 и 1:2), а также «Ла Фиориту» (2:0) из Сан-Марино.

Прогноз на «Арарат-Армения» — «Линкольн Ред Импс»

«Арарат» на своем поле должен победит «Линкольн», но, скорее всего, сделает это не очень крупно. Предлагаем поставить с форой на гибралтарцев. 0