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    «Борнмут» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 13-го тура чемпионата Англии по футболу 25 ноября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Борнмут Арсенал
    Прогноз на «Борнмут» — «Арсенал»
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    В 13-м туре английской Премьер-лиги 25 ноября «Борнмут» будет принимать «Арсенал». Старт поединка — в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Борнмут» — «Арсенал».
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    «Борнмут»

    Сразу три команды расположились вслед за «Арсеналом» в турнирной таблице, и у всех из них по 20 очков. Это «Манчестер Юнайтед», «Уотфорд» и «Борнмут». Выше всех — «вишни» (за счет разницы голов, естественно).

    Но последние два тура послужили команде Эдди Хау только разочарованием — два проигрыша с одинаковым счетом (1:2). Сначала на своем поле «Манчестер Юнайтед», а потом и «Ньюкаслу» на выезде.

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    • В обоих матчах «Борнмут» показал достойную игру: пробивал как минимум 14 раз, активно использовал стандарты (минимум 7 угловых) и нарушал правила не больше соперника (с «МЮ» — 12, с «Туном» — 9).

    Но от «манков» пропустили в дополнительное время (на 92-й минуте), а «Ньюкасл», наоборот, дважды ошарашил «вишен» еще до перерыва и заставил думать об отыгрыше.

    «Арсенал»

    «Канониры» в последнее время тоже сдали. Но до поражения дело не дошло — три ничейный результата подряд. Из-за потери потенциальных шести очков названная выше «группировка» подобралась к «Арсеналу» на расстояние четырех зачетных пунктов.

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    У команды Унаи Эмери сейчас трудный период: она уже отыграла поединок против «Ливерпуля» (1:1), матч Лиги Европы против «Спортинга» (0:0) и сражалась с крепким «Вулверхэмптоном» (1:1).

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    Как поступит в этом случае испанский наставник «Арсенала»? Особенно интересно, учитывая, что недавно травму паха получил лидер клуба Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Прогноз

    Прогнозируем, что «ротационные» футболисты лондонского клуба не подведут своего тренера. Просто потому, что они мотивированы, а мастерства им не занимать. Но поскольку практики совместной игры у ребят не так много, можно ожидать ошибок.

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    • «Борнмут» в первых таймах забил 11 голов, во вторых — 10. А у «канониров» большие проблемы с пропущенными до перерыва — 9 голов против 6-ти после раздевалок.

    Предлагаем воспользоваться совпадением и поставить «1-й тайм: "Борнмут" забьет» за 2,04. 0

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    Прогноз на «Борнмут» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04. В 13-м туре английской Премьер-лиги 25 ноября «Борнмут» будет принимать «Арсенал». Старт поединка — в 16:30 по московскому времени.
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