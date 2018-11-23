IFAB предложил внести ряд изменений в правила футбола

Об этом сообщает официальный сайт организации.
В частности, предлагается внести изменения в процедуру замены игрока, а именно обязать замененных футболистов покидать поле через ближайшую лицевую или боковую линии поля. Таким образом, в организации хотят бороться с затяжкой времени.
Также IFAB предлагает изменить формат серии пенальти — чтобы команды наносили удары с «точки» не поочередно, а по схеме «ABBA».
Во время пенальти организация предлагает разрешить голкиперам оставлять на линии ворот только одну ногу.
Также IFAB хочет ввести возможность показывать желтые и красные карточки официальным лицам команды за неподобающее поведение, внести изменения в правило «спорного мяча», а также разрешить командам разыгрывать свободные удары и удары от ворот в пределах своей штрафной площади.
Вопрос о принятии изменений будет рассмотрен на ежегодном собрании IFAB, которое состоится 2 марта 2019 года в Шотландии. Если изменения будут приняты, то они вступят в силу с 1 июня следующего года. 0