IFAB предложил внести ряд изменений в правила футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на встрече в Глазго предложил внести некоторые изменения в правила футбола.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

В частности, предлагается внести изменения в процедуру замены игрока, а именно обязать замененных футболистов покидать поле через ближайшую лицевую или боковую линии поля. Таким образом, в организации хотят бороться с затяжкой времени.

Также IFAB предлагает изменить формат серии пенальти — чтобы команды наносили удары с «точки» не поочередно, а по схеме «ABBA».

Во время пенальти организация предлагает разрешить голкиперам оставлять на линии ворот только одну ногу.

Также IFAB хочет ввести возможность показывать желтые и красные карточки официальным лицам команды за неподобающее поведение, внести изменения в правило «спорного мяча», а также разрешить командам разыгрывать свободные удары и удары от ворот в пределах своей штрафной площади.

Вопрос о принятии изменений будет рассмотрен на ежегодном собрании IFAB, которое состоится 2 марта 2019 года в Шотландии. Если изменения будут приняты, то они вступят в силу с 1 июня следующего года. 0