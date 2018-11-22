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    Эмери назвал главную задачу «Арсенала» на сезон

    Арсенал Футбол Англии Англия. Премьер-лига Лига Европы Календарь АПЛ
    Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери назвал главные цели «канониров» на текущий сезон.

    Унаи Эмери
    Унаи Эмери
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    «Наша главная цель — Премьер-лига. В конце сезона мы хотим быть в топ-4. Это будет нелегко. Но "Арсенал" хочет вернуться в самый престижный европейский турнир, которым является Лига чемпионов. У нас есть два способа пройти в Лигу чемпионов — АПЛ или победа в Лиге Европы. Мы хотим выступить как можно лучше на двух фронтах», — сказал Эмери, которого цитирует Football.London.

    «В то же время все соревнования, в которых можно завоевать какой-то трофей, важны. Так что "Арсенал" попытается победить в обоих домашних Кубках», — отметил тренер.

    «Наша третья цель — создание связи с болельщиками. Хотим, чтобы команда передавала энергию и оставалась голодной», — добавил Эмери.

    Напомним, после двенадцати туров «Арсенал» занимает в АПЛ пятое место, на 3 очка отставая от идущего четвертым «Тоттенхэма». 0

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