Эмери назвал главную задачу «Арсенала» на сезон

Главный тренер лондонскогоназвал главные цели «канониров» на текущий сезон.

«Наша главная цель — Премьер-лига. В конце сезона мы хотим быть в топ-4. Это будет нелегко. Но "Арсенал" хочет вернуться в самый престижный европейский турнир, которым является Лига чемпионов. У нас есть два способа пройти в Лигу чемпионов — АПЛ или победа в Лиге Европы. Мы хотим выступить как можно лучше на двух фронтах», — сказал Эмери, которого цитирует Football.London.

«В то же время все соревнования, в которых можно завоевать какой-то трофей, важны. Так что "Арсенал" попытается победить в обоих домашних Кубках», — отметил тренер.

«Наша третья цель — создание связи с болельщиками. Хотим, чтобы команда передавала энергию и оставалась голодной», — добавил Эмери.

Напомним, после двенадцати туров «Арсенал» занимает в АПЛ пятое место, на 3 очка отставая от идущего четвертым «Тоттенхэма». 0