В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Тобол» из Казахстана будет принимать «Паневежис» из Литвы. Игра пройдет в Костанай 30 июля. Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Тобол»
Турнирная таблица: «Тобол» улушил положение в чемпионате Казахстана, поднявшись на 8-е место, набрав 22 очка.
Последние матчи: В рамках 19-го тура казахстанской Премьер-лиги «Тобол» с минимальным счётом переиграл «Атырау» (1:0).
В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Тобол» обменялся голами с литовский «Паневежисом» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Тобол» в последних матчах одержал две победы, сыграл две встречи вничью и потерпел одно поражение.
«Паневежис»
Турнирная таблица: «Паневежис» занимает 8-е место в чемпионате Литвы, набрав 19 очков в 20 сыгранных матчах.
Последние матчи: В 20-м туре внутреннего первенства «Паневежис» проиграл «Кауно Жальгирису» (0:3). В матче второго раунда Лиги конференций литовцы сыграли вничью с казахстанским клубом «Тобол» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Паневежис» сыграл две встречи вничью и потерпел три поражения.
Статистика для ставок
- «Паневежис» занимает 8-е место в чемпионате Литвы
- «Тобол» занимает 9-е место в чемпионате Казахстана
- «Паневежис» и «Тобол» сыграли вничью в Лиге конференций (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Тобола» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.28. Ничья оценивается в 5.10. На победу «Паневежиса» — 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.02.
Прогноз: В среднем за матч «Паневежис» и «Тобол» забивают по голу, можно ожидать, что соперники обменяются забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.20.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.02.