Домашние стены помогут «Тоболу» пройти дальше в ЛК?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.20

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Тобол» из Казахстана будет принимать «Паневежис» из Литвы. Игра пройдет в Костанай 30 июля. Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Тобол»

Турнирная таблица: «Тобол» улушил положение в чемпионате Казахстана, поднявшись на 8-е место, набрав 22 очка.

Последние матчи: В рамках 19-го тура казахстанской Премьер-лиги «Тобол» с минимальным счётом переиграл «Атырау» (1:0).

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Тобол» обменялся голами с литовский «Паневежисом» (1:1).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Тобол» в последних матчах одержал две победы, сыграл две встречи вничью и потерпел одно поражение.

«Паневежис»

Турнирная таблица: «Паневежис» занимает 8-е место в чемпионате Литвы, набрав 19 очков в 20 сыгранных матчах.

Последние матчи: В 20-м туре внутреннего первенства «Паневежис» проиграл «Кауно Жальгирису» (0:3). В матче второго раунда Лиги конференций литовцы сыграли вничью с казахстанским клубом «Тобол» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Паневежис» сыграл две встречи вничью и потерпел три поражения.

Статистика для ставок

«Паневежис» занимает 8-е место в чемпионате Литвы

«Тобол» занимает 9-е место в чемпионате Казахстана

«Паневежис» и «Тобол» сыграли вничью в Лиге конференций (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Тобола» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.28. Ничья оценивается в 5.10. На победу «Паневежиса» — 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.02.

Прогноз: В среднем за матч «Паневежис» и «Тобол» забивают по голу, можно ожидать, что соперники обменяются забитыми мячами.

2.20 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Тобол» — «Паневежис» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.02 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Тобол» — «Паневежис» позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.02.